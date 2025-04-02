في طبق واحد... دراسة تكشف عن فوائد مدهشة لـ"الحمص السوري"
13:15 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 13:27 GMT 02.04.2025)
© Photo / pixabay/Ajaleصحن حمص شهي من الوجبات الشهيرة في الشرق الاوسط
© Photo / pixabay/Ajale
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يعتبر الحمص أحد أنواع البقوليات ذات الفوائد الصحية العديدة، حيث يصنع الحمص التقليدي من مزيج من حبات الحمص وزيت الزيتون والطحينة (معجون السمسم)، وعصير الليمون والتوابل، وهذا المزيج غني بالعناصر الغذائية.
ونقلت مجلة "تايم" الأمريكية، عن إليزابيث ماتيو، اختصاصية التغذية في مركز سارجنت تشويس للتغذية في جامعة بوسطن، إن تناول "الحمص يوفر عمومًا فيتامينات ومعادن أكثر من العديد من أنواع الصلصات أو المواد القابلة للدهن الأخرى"، نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم.
وحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الحمص خالٍ من الغلوتين بطبيعته، ويعد من الوجبات الخفيفة الصحية، وكما تقول ليندسي باين، اختصاصية التغذية في لوس أنجلوس، إن هذا المزيج من العناصر الغذائية يمكن أن يساعد أيضًا في استقرار نسبة السكر في الدم والوقاية من أمراض القلب.
يحتوي الحمص أيضًا على ما يسمى بـ"العناصر الغذائية الكبرى"، الدهون الصحية والبروتين والألياف - التي تشعر بالشبع والرضا، وهو أمر أساسي للحفاظ على وزن صحي.
ومثل الفاصوليا والعدس والبازلاء وغيرها من بذور، البقوليات الجافة الصالحة للأكل التي تصنف ضمن فئة "البقوليات"، يعد الحمص مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف مقارنةً بالنباتات الأخرى.
إلا أنه لا يمكن توقع الحصول على جرعتك اليومية من أي منهما، إذ إن تناول ملعقتين كبيرتين من الحمص، تحتويان على غرامين من البروتين وغرام واحد من الألياف فقط، في حين توصي الصحة الأميركية بتناول نحو 50 غرامًا من البروتين يوميًا للشخص البالغ؛ وبالنسبة للألياف الغذائية، تبلغ التوصيات نحو 25 غرامًا يوميًا للنساء، ونحو 38 غرامًا يوميًا للرجال.
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كما أن الحمص لا يعد مصدرًا كاملًا للبروتين، مما يعني أنه لا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الموجودة في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.
وعلى الرغم من أن الحمص غني بالمكونات الصحية، إلا أنه لا ينبغي تناول جرعة كبيرة دفعة واحدة، حيث تقول أنجيلا ليموند، أخصائية التغذية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "إنه غني بالسعرات الحرارية نسبيًا بسبب محتواه من الطحينة والزيت"، حسبما ذكرته "العربية".
تضيف باين: "تحتوي حبة الحمص الجاهزة على حوالي 70 سعرة حرارية لكل ملعقتين كبيرتين، لذا من السهل جدًا الإفراط في تناولها". وتقترح شراء عبوات مقسّمة مسبقًا أو تقسيم عبوة الحمص قبل البدء بتناوله للحفاظ على حجم الحصص.
ومن الأمور الأخرى التي يجب الانتباه إليها ما يقدّم مع الحمص، حيث تقول باين: "اغمس الكثير من خبز البيتا أو رقائق البطاطس أو البسكويت المملح، وقد فسد وجبة صحية أو خفيفة بسهولة".
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وبدلاً من ذلك، تقترح غمس الخضراوات النيئة المقرمشة، مثل الفلفل الحلو والبروكلي والكرفس والجزر، أو استخدام كمية صغيرة منها في السلطة، بينما تنصح ماتيو بدمج الحمص في تتبيلات السلطة المنزلية أو فوق البروتينات المتوسطية، مثل الفلافل أو السمك أو الدجاج، وإذا كان الشخص يرغب في الاستمتاع بالحمص مع الخبز، تقترح ماتيو استبدال خبز البيتا المصنوع من الحبوب الكاملة، بخبز عادي للحصول على المزيد من البروتين والألياف.
وتبالغ العديد من العلامات التجارية في إضافة الصوديوم، لذا يجب التحقق من ملصق القيمة الغذائية، حبث تنصح باين باختيار "علامة تجارية تحتوي على حوالي 80 ملغ من الصوديوم أو أقل لكل حصة من ملعقتين كبيرتين.
من المهم أيضًا قراءة قائمة المكونات؛ واختيار علامة تجارية تحتوي على مكونات قريبة قدر الإمكان من الوصفة التقليدية للحمص والطحينة والثوم وزيت الزيتون والملح والتوابل، وتجنب العلامات التجارية التي تضيف أنواعًا أخرى من الزيوت أو المواد الحافظة أو السكر.
والأفضل من ذلك، كما توصي باين، تجربة صنع الحمص في المنزل. يمكن استخدام الحمص المعلب، ولكن إذا كان يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لا تناسب الاحتياجات الصحية، يمكن اختيار شراء نوع معلب لا يضيف ملحًا. كما يمكن استخدام الحمص الجاف بعد نقعه وطهيه، أو تجربة الحمص الأخضر المجمد (الذي ينبع لونه ببساطة من حصاده المبكر) من قسم المنتجات المجمدة في السوبر ماركت.