https://sarabic.ae/20250424/الأرز-البني-أو-الأبيض-أيهما-أفضل-لصحتك؟-1099859313.html

الأرز البني أو الأبيض أيهما أفضل لصحتك؟

الأرز البني أو الأبيض أيهما أفضل لصحتك؟

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن بعض مخاطر الأرز البني بسبب احتوائه على مادة سامة، مقارنة بالأرز الأبيض. 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T14:14+0000

2025-04-24T14:14+0000

2025-04-24T14:14+0000

مجتمع

علوم

الصحة

رز

الأرز

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أوضحت الدراسة الجديدة أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض. ووفقا للدراسة الجديدة، فقد يبدو هذا الأمر مقلقًا، فالزرنيخ مادة سامة معروفة. لكن مستوياته في الأرز البني لا تشكل خطرًا على الصحة. ولا يزال الأرز البني، كغيره من الحبوب الكاملة، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي.وعلى الرغم من خطورة الزرنيخ عند تناوله بكميات كبيرة، إلا أنه موجود بشكل طبيعي في التربة والمياه، ويمكن أن يظهر في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الأرز.لذا، فبينما من الصحيح أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض، لكن عدم تناوله قد يشكل خطرًا صحيًا أكبر.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "ساينس أليرت"، فإنه إذا كنت لا تزال غير مقتنع بالأرز البني، فلا بأس، ولكن اختر نوعًا آخر من الحبوب الكاملة (الشوفان، الكينوا، الشعير، المعكرونة، الخبز المصنوع من القمح الكامل).أفضل 14 نوع خضار للصحة على وجه الأرضالوجبات الغذائية بعد ممارسة الرياضة

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علوم, الصحة, رز, الأرز