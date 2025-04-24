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https://sarabic.ae/20250424/الأرز-البني-أو-الأبيض-أيهما-أفضل-لصحتك؟-1099859313.html
الأرز البني أو الأبيض أيهما أفضل لصحتك؟
الأرز البني أو الأبيض أيهما أفضل لصحتك؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أمريكية جديدة عن بعض مخاطر الأرز البني بسبب احتوائه على مادة سامة، مقارنة بالأرز الأبيض. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T14:14+0000
2025-04-24T14:14+0000
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رز
الأرز
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أوضحت الدراسة الجديدة أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض. ووفقا للدراسة الجديدة، فقد يبدو هذا الأمر مقلقًا، فالزرنيخ مادة سامة معروفة. لكن مستوياته في الأرز البني لا تشكل خطرًا على الصحة. ولا يزال الأرز البني، كغيره من الحبوب الكاملة، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي.وعلى الرغم من خطورة الزرنيخ عند تناوله بكميات كبيرة، إلا أنه موجود بشكل طبيعي في التربة والمياه، ويمكن أن يظهر في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الأرز.لذا، فبينما من الصحيح أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض، لكن عدم تناوله قد يشكل خطرًا صحيًا أكبر.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "ساينس أليرت"، فإنه إذا كنت لا تزال غير مقتنع بالأرز البني، فلا بأس، ولكن اختر نوعًا آخر من الحبوب الكاملة (الشوفان، الكينوا، الشعير، المعكرونة، الخبز المصنوع من القمح الكامل).أفضل 14 نوع خضار للصحة على وجه الأرضالوجبات الغذائية بعد ممارسة الرياضة
https://sarabic.ae/20240209/نظام-حمية-خال-من-الغلوتين-1085912290.html
https://sarabic.ae/20240131/فوائد-وأضرار-البروتين-1085608453.html
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علوم, الصحة, رز, الأرز
علوم, الصحة, رز, الأرز

الأرز البني أو الأبيض أيهما أفضل لصحتك؟

14:14 GMT 24.04.2025
© Getty Images / 4kodiakصورة توضح الفرق بين الأرز الأبيض والبني
صورة توضح الفرق بين الأرز الأبيض والبني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / 4kodiak
تابعنا عبر
كشفت دراسة أمريكية جديدة عن بعض مخاطر الأرز البني بسبب احتوائه على مادة سامة، مقارنة بالأرز الأبيض.
أوضحت الدراسة الجديدة أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض. ووفقا للدراسة الجديدة، فقد يبدو هذا الأمر مقلقًا، فالزرنيخ مادة سامة معروفة.
لكن مستوياته في الأرز البني لا تشكل خطرًا على الصحة. ولا يزال الأرز البني، كغيره من الحبوب الكاملة، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي.
وبحسب العلماء، فإنه يمكن للمواد الضارة أن تكون غير ضارة، أو حتى مفيدة، بجرعات منخفضة.
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وعلى الرغم من خطورة الزرنيخ عند تناوله بكميات كبيرة، إلا أنه موجود بشكل طبيعي في التربة والمياه، ويمكن أن يظهر في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الأرز.

توضح الدراسة الجديدة هذا الأمر بوضوح تام: كمية الزرنيخ في الأرز البني أقل بكثير من أي مستوى يعتبر خطيرًا على صحة الإنسان. المهم هو كمية الزرنيخ الموجودة وعدد مرات استهلاكه.

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لذا، فبينما من الصحيح أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض، لكن عدم تناوله قد يشكل خطرًا صحيًا أكبر.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "ساينس أليرت"، فإنه إذا كنت لا تزال غير مقتنع بالأرز البني، فلا بأس، ولكن اختر نوعًا آخر من الحبوب الكاملة (الشوفان، الكينوا، الشعير، المعكرونة، الخبز المصنوع من القمح الكامل).
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