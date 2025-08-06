https://sarabic.ae/20250806/جزيء-للتجسس-علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-للتحقق-من-الأدوية-1103436270.html

"جزيء للتجسس"... علماء روس يطورون طريقة جديدة للتحقق من الأدوية

"جزيء للتجسس"... علماء روس يطورون طريقة جديدة للتحقق من الأدوية

سبوتنيك عربي

طور علماء روس طريقة مبتكرة للتحقق من صلاحية بعض الأدوية عن طريق ربط "جزيء تجسس" بالبروتينات الموجودة في الدواء، والذي يكشف عن أي تغييرات في هيكلها. 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T11:42+0000

2025-08-06T11:42+0000

2025-08-06T11:42+0000

مجتمع

روسيا

الصحة

علوم

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ووفقًا لما أوضحه علماء من جامعة "سيبيريا" الفيدرالية الروسية، فإن البروتينات هي جزيئات كبيرة تتكون كيميائيا من سلسلة من الأحماض الأمينية، وتعتمد خصائصها البيولوجية على طريقة ترتيب هذه السلسلة، حيث يتم تحديد درجة نشاط البروتينات داخل الخلية من خلال خصائص فيزيائية لسطح الجزيء وتجاويفه، مثل الشحنة الكهربائية.وفي السياق ذاته، طور متخصصو الجامعة نظاما يتيح اكتشاف هذه الجزيئات التالفة في الأدوية والمستحضرات التجميلية باستخدام "جزيء تجسس" يرتبط بالبروتين ويصدر ضوءا مختلفا بناء على التغيرات في خصائص البروتين.وأوضحت سليوساريفا: "لقد طورنا طريقة موثوقة لربط هذه العلامة بسطح بروتينات متنوعة، بما في ذلك البروتينات المنقولة، المضادة للبكتيريا، وحتى تلك المسؤولة عن توهج بعض البكتيريا. عندما يبدأ الجزيء النشط بيولوجيا في التدهور، تتغير طريقة توهج العلامة، مما يشير إلى أن استخدام هذا الدواء قد لا يؤدي فقط إلى عدم القدرة على "فتح الباب"، بل أيضا إلى "كسر ثقب المفتاح".وأضافت: "الفلووريسين لا يلتصق فقط بسطح البروتين، بل يثبت عليه بقوة مثل زر على سترة. نظامنا يتيح ربط هذا "الزر" ببروتينات مختلفة الأحجام دون التأثير على هيكلها الطبيعي، مما يجعله آمنًا لجميع أنواع البروتينات".ويخطط المتخصصون لتعلم كيفية زرع "جزيء تجسس" على جزيئات بيولوجية أخرى وتكوينات هيكلية أكبر، على سبيل المثال، على الخلايا السرطانية، ما قد يفتح آفاقًا جديدة في مجال التشخيص والعلاج.دراسة: دماغ البالغين يواصل إنتاج خلايا عصبية جديدةدراسة: اضطراب النوم بوابة محتملة لـ 172 مرضا

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