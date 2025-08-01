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https://sarabic.ae/20250801/دراسة-تكشف-سر-إبطاء-الأمراض-المزمنة-في-الشيخوخة-1103155005.html
دراسة تكشف سر إبطاء الأمراض المزمنة في الشيخوخة
دراسة تكشف سر إبطاء الأمراض المزمنة في الشيخوخة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يبطئ تراكم الأمراض المزمنة مع التقدم في العمر. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T05:34+0000
2025-08-01T05:34+0000
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وأوضح موقع "ساينس أليرت" أن الدراسة، التي نُشرت في الدورية العلمية "ذا كونفرسيشن"، شملت متابعة أكثر من 2400 شخص مسن لمدة 15 عامًا.وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين التزموا بأنظمة غذائية صحية مثل حمية "مايند" (المخصصة لصحة الدماغ) أو النظام الغذائي المتوسطي، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب والخرف مقارنة بمن تناولوا أطعمة تسبب الالتهابات، مثل اللحوم المصنعة والحبوب المكررة والمشروبات السكرية.وأكد الباحثون أن هذه النتائج مهمة لأن تعدد الأمراض المزمنة يزيد من خطر الإعاقة والوفاة المبكرة، كما يشكل عبئًا على أنظمة الرعاية الصحية. ولوحظ أن فوائد التغذية الصحية كانت أكثر وضوحًا لدى النساء والأشخاص فوق 78 عامًا، مما يشير إلى أنه "لم يفت الأوان بعد" لتحسين العادات الغذائية.من بين الآليات المقترحة، أشارت الدراسة إلى أن الأطعمة الصحية تقلل الالتهاب المزمن المرتبط بالشيخوخة، كما تعزز المناعة والوظائف المعرفية.يشار إلى أنه رغم ذلك، لم تُظهر النتائج ارتباطا واضحا بين النظام الغذائي وأمراض العظام مثل التهاب المفاصل.ويوصي الباحثون كبار السن بالتركيز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الكانولا والأسماك، مع الحد من اللحوم الحمراء والسكريات.ورغم أن النظام الغذائي ليس العامل الوحيد، إلا أن تحسينه يظل وسيلة بسيطة وفعالة لتعزيز الصحة في مرحلة الشيخوخة.يذكر أن دراسة علمية سابقة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم، كانت قد كشفت أن الشيخوخة البشرية لا تتطور بشكل تدريجي، بل تشهد تحولا مفاجئا يبدأ عادة عند سن الخمسين، حيث تبدأ الأعضاء، وخاصة الأوعية الدموية، بالتدهور بوتيرة أسرع.واستندت الدراسة إلى تحليل عينات أنسجة من 76 متبرعا تتراوح أعمارهم بين 14 و68 عاما، شملت سبعة أنظمة حيوية في الجسم، مثل القلب، الكبد، الجلد، الرئتين، والعضلات، إلى جانب عينات دم، وفقا لمجلة "ناتشر" العلمية، وكشف فحص البروتينات في هذه الأنسجة عن تغيرات ملحوظة تحدث في الأعضاء بين سن 45 و55 عاما.
https://sarabic.ae/20250715/دراسة-تربط-بين-حملات-التطعيم-الطارئة-وتقليل-وفيات-الأمراض--1102707050.html
https://sarabic.ae/20241102/دراسة-نوع-من-المكسرات-يحمي-من-العمى-مع-التقدم-في-العمر-1094421120.html
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منوعات, الصحة, الأخبار, علوم
منوعات, الصحة, الأخبار, علوم

دراسة تكشف سر إبطاء الأمراض المزمنة في الشيخوخة

05:34 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Ruslan Vahaevمكافحة الشيخوخة والمرض
مكافحة الشيخوخة والمرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Ruslan Vahaev
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يبطئ تراكم الأمراض المزمنة مع التقدم في العمر.
وأوضح موقع "ساينس أليرت" أن الدراسة، التي نُشرت في الدورية العلمية "ذا كونفرسيشن"، شملت متابعة أكثر من 2400 شخص مسن لمدة 15 عامًا.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين التزموا بأنظمة غذائية صحية مثل حمية "مايند" (المخصصة لصحة الدماغ) أو النظام الغذائي المتوسطي، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب والخرف مقارنة بمن تناولوا أطعمة تسبب الالتهابات، مثل اللحوم المصنعة والحبوب المكررة والمشروبات السكرية.
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وأكد الباحثون أن هذه النتائج مهمة لأن تعدد الأمراض المزمنة يزيد من خطر الإعاقة والوفاة المبكرة، كما يشكل عبئًا على أنظمة الرعاية الصحية. ولوحظ أن فوائد التغذية الصحية كانت أكثر وضوحًا لدى النساء والأشخاص فوق 78 عامًا، مما يشير إلى أنه "لم يفت الأوان بعد" لتحسين العادات الغذائية.
من بين الآليات المقترحة، أشارت الدراسة إلى أن الأطعمة الصحية تقلل الالتهاب المزمن المرتبط بالشيخوخة، كما تعزز المناعة والوظائف المعرفية.
يشار إلى أنه رغم ذلك، لم تُظهر النتائج ارتباطا واضحا بين النظام الغذائي وأمراض العظام مثل التهاب المفاصل.
ويوصي الباحثون كبار السن بالتركيز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الكانولا والأسماك، مع الحد من اللحوم الحمراء والسكريات.
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ورغم أن النظام الغذائي ليس العامل الوحيد، إلا أن تحسينه يظل وسيلة بسيطة وفعالة لتعزيز الصحة في مرحلة الشيخوخة.
يذكر أن دراسة علمية سابقة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم، كانت قد كشفت أن الشيخوخة البشرية لا تتطور بشكل تدريجي، بل تشهد تحولا مفاجئا يبدأ عادة عند سن الخمسين، حيث تبدأ الأعضاء، وخاصة الأوعية الدموية، بالتدهور بوتيرة أسرع.
واستندت الدراسة إلى تحليل عينات أنسجة من 76 متبرعا تتراوح أعمارهم بين 14 و68 عاما، شملت سبعة أنظمة حيوية في الجسم، مثل القلب، الكبد، الجلد، الرئتين، والعضلات، إلى جانب عينات دم، وفقا لمجلة "ناتشر" العلمية، وكشف فحص البروتينات في هذه الأنسجة عن تغيرات ملحوظة تحدث في الأعضاء بين سن 45 و55 عاما.
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