https://sarabic.ae/20250715/دراسة-تربط-بين-حملات-التطعيم-الطارئة-وتقليل-وفيات-الأمراض--1102707050.html

دراسة تربط بين حملات التطعيم الطارئة وتقليل وفيات الأمراض

دراسة تربط بين حملات التطعيم الطارئة وتقليل وفيات الأمراض

سبوتنيك عربي

أوضحت دراسة حديثة أن حملات التطعيم الطارئة، التي تنفذها السلطات الصحية خلال تفشي الأمراض المعدية مثل الكوليرا والإيبولا والحصبة، قد ساهمت بالفعل في تقليص... 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T14:55+0000

2025-07-15T14:55+0000

2025-07-15T14:55+0000

مجتمع

أخبار العالم الآن

العالم

منوعات

الصحة

أستراليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/11/1050180372_0:109:3402:2023_1920x0_80_0_0_9a6a9969e43040d29130d412971a38dc.jpg

وأظهرت الدراسة أن هذه الحملات، التي شملت 210 حالات تفشي لخمسة أمراض معدية (الكوليرا، الإيبولا، الحصبة، التهاب السحايا، والحمى الصفراء) في 49 دولة منخفضة الدخل بين عامي 2000 و2023، نجحت بالفعل في خفض الإصابات والوفيات بنسبة كبيرة، وفقا لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي.واتضح أن النتائج كانت لافتة بشكل خاص في حالات الحمى الصفراء، حيث قللت التطعيمات الوفيات بنسبة 99%، و76% في حالات الإيبولا.وأضاف التقرير، الذي أعده تحالف "جافي" للقاحات بالتعاون مع معهد بيرنت في أستراليا، أن هذه الجهود حالت دون وقوع عدد هائل من الإصابات، وحققت فوائد اقتصادية تقدر بـ 32 مليار دولار من خلال تجنب الوفيات وسنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة.وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ قد يكون أقل من الوفورات الفعلية، لأنه لا يشمل تكاليف الاستجابة لتفشي الأمراض أو الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.من جانبها، قالت سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف " BIO"، إن "هذه الدراسة تبرز قوة اللقاحات كأداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة تفشي الأمراض المعدية"، مضيفة أنها "توفر للمرة الأولى نظرة شاملة على الفوائد البشرية والاقتصادية لهذه الحملات".وأوضحت الدراسة أن التطعيمات الطارئة قللت بشكل كبير من مخاطر توسع نطاق تفشي الأمراض، مما عزز الأمن الصحي العالمي.ويأتي هذا في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات تفشي الأمراض القابلة للوقاية باللقاحات، مثل الحصبة والحمى الصفراء، بسبب المعلومات المضللة وانخفاض الدعم الدولي.ويواجه تحالف "جافي"، الذي يسهم في تطعيم أكثر من نصف أطفال العالم، تحديات في تأمين التمويل اللازم، خاصة بعد إعلان واشنطن الشهر الماضي وقف دعمها للمجموعة، مما يزيد الضغوط على جهود مكافحة الأمراض المعدية عالميا.

https://sarabic.ae/20250704/تقرير-33-مليون-سوداني-معرضون-لخطر-الإصابة-بـ-الكوليرا-1102335808.html

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, منوعات, الصحة, أستراليا