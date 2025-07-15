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ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية" - عاجل
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https://sarabic.ae/20250715/دراسة-تربط-بين-حملات-التطعيم-الطارئة-وتقليل-وفيات-الأمراض--1102707050.html
دراسة تربط بين حملات التطعيم الطارئة وتقليل وفيات الأمراض
دراسة تربط بين حملات التطعيم الطارئة وتقليل وفيات الأمراض
سبوتنيك عربي
أوضحت دراسة حديثة أن حملات التطعيم الطارئة، التي تنفذها السلطات الصحية خلال تفشي الأمراض المعدية مثل الكوليرا والإيبولا والحصبة، قد ساهمت بالفعل في تقليص... 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T14:55+0000
2025-07-15T14:55+0000
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وأظهرت الدراسة أن هذه الحملات، التي شملت 210 حالات تفشي لخمسة أمراض معدية (الكوليرا، الإيبولا، الحصبة، التهاب السحايا، والحمى الصفراء) في 49 دولة منخفضة الدخل بين عامي 2000 و2023، نجحت بالفعل في خفض الإصابات والوفيات بنسبة كبيرة، وفقا لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي.واتضح أن النتائج كانت لافتة بشكل خاص في حالات الحمى الصفراء، حيث قللت التطعيمات الوفيات بنسبة 99%، و76% في حالات الإيبولا.وأضاف التقرير، الذي أعده تحالف "جافي" للقاحات بالتعاون مع معهد بيرنت في أستراليا، أن هذه الجهود حالت دون وقوع عدد هائل من الإصابات، وحققت فوائد اقتصادية تقدر بـ 32 مليار دولار من خلال تجنب الوفيات وسنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة.وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ قد يكون أقل من الوفورات الفعلية، لأنه لا يشمل تكاليف الاستجابة لتفشي الأمراض أو الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.من جانبها، قالت سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف " BIO"، إن "هذه الدراسة تبرز قوة اللقاحات كأداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة تفشي الأمراض المعدية"، مضيفة أنها "توفر للمرة الأولى نظرة شاملة على الفوائد البشرية والاقتصادية لهذه الحملات".وأوضحت الدراسة أن التطعيمات الطارئة قللت بشكل كبير من مخاطر توسع نطاق تفشي الأمراض، مما عزز الأمن الصحي العالمي.ويأتي هذا في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات تفشي الأمراض القابلة للوقاية باللقاحات، مثل الحصبة والحمى الصفراء، بسبب المعلومات المضللة وانخفاض الدعم الدولي.ويواجه تحالف "جافي"، الذي يسهم في تطعيم أكثر من نصف أطفال العالم، تحديات في تأمين التمويل اللازم، خاصة بعد إعلان واشنطن الشهر الماضي وقف دعمها للمجموعة، مما يزيد الضغوط على جهود مكافحة الأمراض المعدية عالميا.
https://sarabic.ae/20250704/تقرير-33-مليون-سوداني-معرضون-لخطر-الإصابة-بـ-الكوليرا-1102335808.html
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أخبار العالم الآن, العالم, منوعات, الصحة, أستراليا
أخبار العالم الآن, العالم, منوعات, الصحة, أستراليا

دراسة تربط بين حملات التطعيم الطارئة وتقليل وفيات الأمراض

14:55 GMT 15.07.2025
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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أوضحت دراسة حديثة أن حملات التطعيم الطارئة، التي تنفذها السلطات الصحية خلال تفشي الأمراض المعدية مثل الكوليرا والإيبولا والحصبة، قد ساهمت بالفعل في تقليص الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض بنحو 60% على مدى الـ 25 عاما الماضية.
وأظهرت الدراسة أن هذه الحملات، التي شملت 210 حالات تفشي لخمسة أمراض معدية (الكوليرا، الإيبولا، الحصبة، التهاب السحايا، والحمى الصفراء) في 49 دولة منخفضة الدخل بين عامي 2000 و2023، نجحت بالفعل في خفض الإصابات والوفيات بنسبة كبيرة، وفقا لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي.
واتضح أن النتائج كانت لافتة بشكل خاص في حالات الحمى الصفراء، حيث قللت التطعيمات الوفيات بنسبة 99%، و76% في حالات الإيبولا.
وأضاف التقرير، الذي أعده تحالف "جافي" للقاحات بالتعاون مع معهد بيرنت في أستراليا، أن هذه الجهود حالت دون وقوع عدد هائل من الإصابات، وحققت فوائد اقتصادية تقدر بـ 32 مليار دولار من خلال تجنب الوفيات وسنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة.
تفشي الكوليرا في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
تقرير: 33 مليون سوداني معرضون لخطر الإصابة بـ "الكوليرا"
4 يوليو, 06:59 GMT
وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ قد يكون أقل من الوفورات الفعلية، لأنه لا يشمل تكاليف الاستجابة لتفشي الأمراض أو الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.
من جانبها، قالت سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف " BIO"، إن "هذه الدراسة تبرز قوة اللقاحات كأداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة تفشي الأمراض المعدية"، مضيفة أنها "توفر للمرة الأولى نظرة شاملة على الفوائد البشرية والاقتصادية لهذه الحملات".
وأوضحت الدراسة أن التطعيمات الطارئة قللت بشكل كبير من مخاطر توسع نطاق تفشي الأمراض، مما عزز الأمن الصحي العالمي.
ويأتي هذا في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات تفشي الأمراض القابلة للوقاية باللقاحات، مثل الحصبة والحمى الصفراء، بسبب المعلومات المضللة وانخفاض الدعم الدولي.
ويواجه تحالف "جافي"، الذي يسهم في تطعيم أكثر من نصف أطفال العالم، تحديات في تأمين التمويل اللازم، خاصة بعد إعلان واشنطن الشهر الماضي وقف دعمها للمجموعة، مما يزيد الضغوط على جهود مكافحة الأمراض المعدية عالميا.
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