علماء روس يقلصون تكلفة "الزجاج الذكي"

سبوتنيك عربي

تشهد المواد الحديثة، المصنوعة من مكونين مختلفين أو أكثر للحصول على خصائص جديدة (مواد مركبة)، طلبًا كبيرًا في الصناعة الحديثة. على سبيل المثال، يمكن استخدام زجاج السيليكات مع جسيمات الفضة النانوية لإنشاء حواسيب فوتونية مستقبلية، والتي ستكون قادرة على العمل أسرع بكثير من الحواسيب التقليدية.كما أن "الزجاج الذكي" مطلوب أيضًا في إنتاج الزجاج الموفر للطاقة ومنصات أجهزة الاستشعار الحيوية. ومع ذلك، تتطلب الطرق الحالية لإنتاجه الكثير من الوقت والطاقة والموارد.يعتمد النهج المقترح على تشعيع المادة بإلكترونات منخفضة الطاقة وعالية الكثافة الحالية. وأوضح العلماء أن هذا يسمح بتكوين التركيبة المطلوبة للجسيمات النانوية في دقيقة واحدة دون الحاجة إلى التلدين لاحقًا.وأضافت أن تطبيق هذه التقنية يحقق وفورات في التكاليف من خلال تقليل ساعات العمل، وتكاليف المعدات، والكهرباء. تقلل الطريقة الجديدة أيضًا وقت التركيب من عدة ساعات إلى 60 ثانية، مقارنةً بالطرق البديلة للاستئصال بالليزر أو التبادل الأيوني، والتي تتطلب التلدين اللاحق.تم اختبار الطريقة في سلسلة من التجارب. وتمكن العلماء من إثبات أنه باستخدام طاقات منخفضة وتغيير معايير أخرى لشعاع الإلكترون، يمكن التحكم في خصائص المادة الناتجة، مما يؤدي إلى تصميم الجسيمات والجسيمات النانوية لمهام عملية محددة.في هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة زيادة كفاءة إنتاج الجيل الجديد من المركبات بنظام "الزجاج السيليكاتي - الجسيمات النانوية المعدنية". ومن المقرر تحقيق ذلك من خلال دراسة تكوينات مختلفة للأنظمة والطرق لتطبيقها في الإنتاج الضخم.علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينيةعلماء روس يزيدون قوة البطاريات البكتيرية

