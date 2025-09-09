علماء روس يقلصون تكلفة "الزجاج الذكي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250909/علماء-روس-يقلصون-تكلفة-الزجاج-الذكي-1104653707.html
علماء روس يقلصون تكلفة "الزجاج الذكي"
علماء روس يقلصون تكلفة "الزجاج الذكي"
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس من جامعة سانت بطرسبورغ البوليتكنيكية، في تسريع وخفض تكلفة إنتاج "الزجاج الذكي"، الضروري لإنشاء نوافذ موفرة للطاقة وحواسيب بصرية سريعة في... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T11:24+0000
2025-09-09T11:24+0000
مجتمع
علوم
روسيا
فيزياء
الفيزياء
زجاج
علماء
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104370/20/1043702044_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_309b81505d57c3fc5493e1368add25a0.jpg
تشهد المواد الحديثة، المصنوعة من مكونين مختلفين أو أكثر للحصول على خصائص جديدة (مواد مركبة)، طلبًا كبيرًا في الصناعة الحديثة. على سبيل المثال، يمكن استخدام زجاج السيليكات مع جسيمات الفضة النانوية لإنشاء حواسيب فوتونية مستقبلية، والتي ستكون قادرة على العمل أسرع بكثير من الحواسيب التقليدية.كما أن "الزجاج الذكي" مطلوب أيضًا في إنتاج الزجاج الموفر للطاقة ومنصات أجهزة الاستشعار الحيوية. ومع ذلك، تتطلب الطرق الحالية لإنتاجه الكثير من الوقت والطاقة والموارد.يعتمد النهج المقترح على تشعيع المادة بإلكترونات منخفضة الطاقة وعالية الكثافة الحالية. وأوضح العلماء أن هذا يسمح بتكوين التركيبة المطلوبة للجسيمات النانوية في دقيقة واحدة دون الحاجة إلى التلدين لاحقًا.وأضافت أن تطبيق هذه التقنية يحقق وفورات في التكاليف من خلال تقليل ساعات العمل، وتكاليف المعدات، والكهرباء. تقلل الطريقة الجديدة أيضًا وقت التركيب من عدة ساعات إلى 60 ثانية، مقارنةً بالطرق البديلة للاستئصال بالليزر أو التبادل الأيوني، والتي تتطلب التلدين اللاحق.تم اختبار الطريقة في سلسلة من التجارب. وتمكن العلماء من إثبات أنه باستخدام طاقات منخفضة وتغيير معايير أخرى لشعاع الإلكترون، يمكن التحكم في خصائص المادة الناتجة، مما يؤدي إلى تصميم الجسيمات والجسيمات النانوية لمهام عملية محددة.في هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة زيادة كفاءة إنتاج الجيل الجديد من المركبات بنظام "الزجاج السيليكاتي - الجسيمات النانوية المعدنية". ومن المقرر تحقيق ذلك من خلال دراسة تكوينات مختلفة للأنظمة والطرق لتطبيقها في الإنتاج الضخم.علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينيةعلماء روس يزيدون قوة البطاريات البكتيرية
https://sarabic.ae/20250909/علماء-روس-يطورون-محفزات-لتقليل-انبعاثات-محركات-الديزل-الضارة---1104644463.html
https://sarabic.ae/20250901/علماء-روس-يطورون-طريقة-محكمة-للحام-أجزاء-الطائرات--1104373120.html
https://sarabic.ae/20250821/علماء-روس-يبتكرون-جهازا-لخفض-تكاليف-إنتاج-النفط-1103996824.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104370/20/1043702044_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b0606dcbbcb79ca0d94d3300bb4e2a2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, فيزياء, الفيزياء, زجاج, علماء, علماء روس
علوم, روسيا, فيزياء, الفيزياء, زجاج, علماء, علماء روس

علماء روس يقلصون تكلفة "الزجاج الذكي"

11:24 GMT 09.09.2025
CC BY 2.0 / FelixMittermeier / زجاج معدني ذكي
زجاج معدني ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
CC BY 2.0 / FelixMittermeier /
تابعنا عبر
نجح علماء روس من جامعة سانت بطرسبورغ البوليتكنيكية، في تسريع وخفض تكلفة إنتاج "الزجاج الذكي"، الضروري لإنشاء نوافذ موفرة للطاقة وحواسيب بصرية سريعة في المستقبل.
تشهد المواد الحديثة، المصنوعة من مكونين مختلفين أو أكثر للحصول على خصائص جديدة (مواد مركبة)، طلبًا كبيرًا في الصناعة الحديثة. على سبيل المثال، يمكن استخدام زجاج السيليكات مع جسيمات الفضة النانوية لإنشاء حواسيب فوتونية مستقبلية، والتي ستكون قادرة على العمل أسرع بكثير من الحواسيب التقليدية.
كما أن "الزجاج الذكي" مطلوب أيضًا في إنتاج الزجاج الموفر للطاقة ومنصات أجهزة الاستشعار الحيوية. ومع ذلك، تتطلب الطرق الحالية لإنتاجه الكثير من الوقت والطاقة والموارد.
محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارة
08:05 GMT

وقد طور العلماء تقنية تسمح بتصنيع هذه المواد بشكل أسرع وبتكلفة أقل. بخلاف نظائرها، تلغي الطريقة الجديدة إحدى أكثر المراحل تكلفةً، ألا وهي المعالجة الحرارية الطويلة الأمد.

يعتمد النهج المقترح على تشعيع المادة بإلكترونات منخفضة الطاقة وعالية الكثافة الحالية. وأوضح العلماء أن هذا يسمح بتكوين التركيبة المطلوبة للجسيمات النانوية في دقيقة واحدة دون الحاجة إلى التلدين لاحقًا.
إصلاح الطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
1 سبتمبر, 11:45 GMT
وقالت داريا سوكولوفا، المساعدة في المدرسة العليا للهندسة والفيزياء التابعة لجامعة سانت بطرسبورغ: "تتطلب الطرق التقليدية تسخينًا طويل الأمد عند درجات حرارة تتراوح بين 550 و600 درجة مئوية بعد إدخال الفضة في الزجاج، حتى تلتصق جزيئات الفضة ببعضها لتشكل جسيمات نانوية عاملة. أما نهجنا، فيلغي هذه المرحلة، مما يوفر ما يصل إلى 30% من إجمالي تكلفة الإنتاج".
وأضافت أن تطبيق هذه التقنية يحقق وفورات في التكاليف من خلال تقليل ساعات العمل، وتكاليف المعدات، والكهرباء. تقلل الطريقة الجديدة أيضًا وقت التركيب من عدة ساعات إلى 60 ثانية، مقارنةً بالطرق البديلة للاستئصال بالليزر أو التبادل الأيوني، والتي تتطلب التلدين اللاحق.
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون جهازا لخفض تكاليف إنتاج النفط
21 أغسطس, 14:00 GMT
تم اختبار الطريقة في سلسلة من التجارب. وتمكن العلماء من إثبات أنه باستخدام طاقات منخفضة وتغيير معايير أخرى لشعاع الإلكترون، يمكن التحكم في خصائص المادة الناتجة، مما يؤدي إلى تصميم الجسيمات والجسيمات النانوية لمهام عملية محددة.
في هذه المرحلة، يواجه العلماء مهمة زيادة كفاءة إنتاج الجيل الجديد من المركبات بنظام "الزجاج السيليكاتي - الجسيمات النانوية المعدنية". ومن المقرر تحقيق ذلك من خلال دراسة تكوينات مختلفة للأنظمة والطرق لتطبيقها في الإنتاج الضخم.
علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينية
علماء روس يزيدون قوة البطاريات البكتيرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала