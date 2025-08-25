علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250825/علماء-روس-يحسنون-الرؤية-في-أجهزة-الأشعة-السينية-1104100312.html
علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينية
علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينية
سبوتنيك عربي
ابتكر اختصاصيون من جامعة سيبيريا الفيدرالية، ضمن فريق بحثي دولي، مواد جديدة لأبحاث الأشعة السينية في الطب والصناعة، يمكن استخدامها هذه المواد لإنشاء "مستقبلات"... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T04:48+0000
2025-08-25T05:31+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083542605_0:57:2048:1209_1920x0_80_0_0_7747229d47969a70027c8214f8c48633.jpg
ويتم الحصول على صورة بالأشعة السينية على عدة مراحل: أولاً، يمر شعاع من الأشعة السينية عبر الجسم، ويمتص جزء منه بواسطة أوساط كثيفة، مثل أنسجة العظام.ويدخل الإشعاع المتبقي إلى "المستقبل" - الكاشف، وهو المادة التي يحولها (ما يسمى بالوامض) أولاً إلى إشارة ضوئية أخرى، ثم إلى إشارة كهربائية، ويتم الحصول على صورة رقمية منه، وفقًا للعلماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية.وأشارت الجامعة إلى أن أجهزة الكشف الحديثة صغيرة الحجم، وذات هندسة بسيطة نظرا لكون الوامضات صلبة وهشة، لذلك، يعمل المتخصصون على ابتكار شاشات وميض مرنة تسمح بإنشاء كواشف من أي شكل وحجم، وفقًا لما ذكره مكسيم مولوكيف، الأستاذ المشارك في القسم الأساسي لفيزياء الحالة الصلبة وتكنولوجيا النانو في معهد الهندسة الفيزيائية والإلكترونيات الراديوية بجامعة سيبيريا الفيدرالية. وأشار مولوكيف، إلى أن العلماء يطورون أيضًا مواد خالية من المعادن الثقيلة التي قد تضر بالبيئة في حال التخلص منها بشكل غير سليم. ووفقا لمولوكيف، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة نظرا لخلوها من الرصاص واللدونة، تتمتع المادة الجديدة بكفاءة قياسية.وأوضح مولوكيف: "لقد ابتكرنا مادتين معدنيتين عضويتين بعائد كمي يبلغ 91% و100%. هذا يعني أن 9 من كل 10 أو 10 من كل 10 جسيمات ضوء الأشعة السينية (الكميات) ستُحوّل إلى إشعاع مرئي لعرضها لاحقًا على صورة رقمية لكائن حي أو جسم، مما يجعل الصورة أكثر اكتمالا".علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية
https://sarabic.ae/20250823/علماء-يبتكرون-خلايا-شمسية-صغيرة-تعمل-بالإضاءة-الداخلية-1104073349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083542605_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e04c7d17474ae0555d8cd801b4f4c40c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينية

04:48 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 05:31 GMT 25.08.2025)
© Photo / unsplash/Risto Kokkonenصورة شعاعية لجمجمة إنسان
صورة شعاعية لجمجمة إنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Photo / unsplash/Risto Kokkonen
تابعنا عبر
ابتكر اختصاصيون من جامعة سيبيريا الفيدرالية، ضمن فريق بحثي دولي، مواد جديدة لأبحاث الأشعة السينية في الطب والصناعة، يمكن استخدامها هذه المواد لإنشاء "مستقبلات" أشعة سينية أكثر حساسية وصديقة للبيئة، تنحني بحرية دون أن تتأثر خصائصها.
ويتم الحصول على صورة بالأشعة السينية على عدة مراحل: أولاً، يمر شعاع من الأشعة السينية عبر الجسم، ويمتص جزء منه بواسطة أوساط كثيفة، مثل أنسجة العظام.
ويدخل الإشعاع المتبقي إلى "المستقبل" - الكاشف، وهو المادة التي يحولها (ما يسمى بالوامض) أولاً إلى إشارة ضوئية أخرى، ثم إلى إشارة كهربائية، ويتم الحصول على صورة رقمية منه، وفقًا للعلماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية.
وأشارت الجامعة إلى أن أجهزة الكشف الحديثة صغيرة الحجم، وذات هندسة بسيطة نظرا لكون الوامضات صلبة وهشة، لذلك، يعمل المتخصصون على ابتكار شاشات وميض مرنة تسمح بإنشاء كواشف من أي شكل وحجم، وفقًا لما ذكره مكسيم مولوكيف، الأستاذ المشارك في القسم الأساسي لفيزياء الحالة الصلبة وتكنولوجيا النانو في معهد الهندسة الفيزيائية والإلكترونيات الراديوية بجامعة سيبيريا الفيدرالية.
نماذج أولية من الخلايا الكهروضوئية من البيروفسكايت في مختبر جامعة ميسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
علماء يبتكرون خلايا شمسية صغيرة تعمل بالإضاءة الداخلية
23 أغسطس, 20:56 GMT
وأشار مولوكيف، إلى أن العلماء يطورون أيضًا مواد خالية من المعادن الثقيلة التي قد تضر بالبيئة في حال التخلص منها بشكل غير سليم.
وحصل علماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية، بالتعاون مع زملاء من الصين، على مادة جديدة لكاشف الأشعة السينية يمكن تمديدها أربع مرات دون أن تفقد خصائصها البصرية والومضانية.
ووفقا لمولوكيف، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة نظرا لخلوها من الرصاص واللدونة، تتمتع المادة الجديدة بكفاءة قياسية.
وأوضح مولوكيف: "لقد ابتكرنا مادتين معدنيتين عضويتين بعائد كمي يبلغ 91% و100%. هذا يعني أن 9 من كل 10 أو 10 من كل 10 جسيمات ضوء الأشعة السينية (الكميات) ستُحوّل إلى إشعاع مرئي لعرضها لاحقًا على صورة رقمية لكائن حي أو جسم، مما يجعل الصورة أكثر اكتمالا".
علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала