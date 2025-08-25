https://sarabic.ae/20250825/علماء-روس-يحسنون-الرؤية-في-أجهزة-الأشعة-السينية-1104100312.html

علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينية

علماء روس يحسنون "الرؤية" في أجهزة الأشعة السينية

ابتكر اختصاصيون من جامعة سيبيريا الفيدرالية، ضمن فريق بحثي دولي، مواد جديدة لأبحاث الأشعة السينية في الطب والصناعة، يمكن استخدامها هذه المواد لإنشاء "مستقبلات"... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

ويتم الحصول على صورة بالأشعة السينية على عدة مراحل: أولاً، يمر شعاع من الأشعة السينية عبر الجسم، ويمتص جزء منه بواسطة أوساط كثيفة، مثل أنسجة العظام.ويدخل الإشعاع المتبقي إلى "المستقبل" - الكاشف، وهو المادة التي يحولها (ما يسمى بالوامض) أولاً إلى إشارة ضوئية أخرى، ثم إلى إشارة كهربائية، ويتم الحصول على صورة رقمية منه، وفقًا للعلماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية.وأشارت الجامعة إلى أن أجهزة الكشف الحديثة صغيرة الحجم، وذات هندسة بسيطة نظرا لكون الوامضات صلبة وهشة، لذلك، يعمل المتخصصون على ابتكار شاشات وميض مرنة تسمح بإنشاء كواشف من أي شكل وحجم، وفقًا لما ذكره مكسيم مولوكيف، الأستاذ المشارك في القسم الأساسي لفيزياء الحالة الصلبة وتكنولوجيا النانو في معهد الهندسة الفيزيائية والإلكترونيات الراديوية بجامعة سيبيريا الفيدرالية. وأشار مولوكيف، إلى أن العلماء يطورون أيضًا مواد خالية من المعادن الثقيلة التي قد تضر بالبيئة في حال التخلص منها بشكل غير سليم. ووفقا لمولوكيف، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة نظرا لخلوها من الرصاص واللدونة، تتمتع المادة الجديدة بكفاءة قياسية.وأوضح مولوكيف: "لقد ابتكرنا مادتين معدنيتين عضويتين بعائد كمي يبلغ 91% و100%. هذا يعني أن 9 من كل 10 أو 10 من كل 10 جسيمات ضوء الأشعة السينية (الكميات) ستُحوّل إلى إشعاع مرئي لعرضها لاحقًا على صورة رقمية لكائن حي أو جسم، مما يجعل الصورة أكثر اكتمالا".علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية

