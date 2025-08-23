https://sarabic.ae/20250823/علماء-يبتكرون-خلايا-شمسية-صغيرة-تعمل-بالإضاءة-الداخلية-1104073349.html

علماء يبتكرون خلايا شمسية صغيرة تعمل بالإضاءة الداخلية

علماء يبتكرون خلايا شمسية صغيرة تعمل بالإضاءة الداخلية

كشفت دراسة حديثة أن مجموعة كبيرة من الأجهزة الشخصية والمنزلية ستتمكن يوما ما من العمل دون بطاريات، وذلك بعد تطوير تقنية شمسية جديدة، تتمتع هذه الخلايا الشمسية...

وأشار الباحثون إلى أن لهذا الاكتشاف تطبيقات واسعة، ويمكن أن يمكن المستهلكين من تشغيل أجهزة مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الإنذار وأجهزة الاستشعار باستخدام الإضاءة الداخلية المحيطة فقط.استخدم الباحثون مادة البيروفسكايت لتجميع الضوء في الخلايا الشمسية. تستخدم هذه المادة بالفعل في خلايا شمسية أخرى، وتوفر مزايا مميزة مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية القائمة على السيليكون، بحسب ما ورد في صحيفة "livescience" عن الدراسة التي نشرت في مجلة "المواد الوظيفية المتقدمة".وصرح مجتبى عبدي جاليبي، الباحث المشارك في الدراسة، بأن الخلايا الشمسية المشتقة من البيروفسكايت تُمثل، على المدى الطويل، بديلا أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة للبطاريات، وقال "تعتمد مليارات الأجهزة التي تتطلب كميات صغيرة من الطاقة على استبدال البطاريات، وسيزداد هذا العدد مع توسع إنترنت الأشياء".وأضاف : "حاليا، تعد الخلايا الشمسية التي تلتقط الطاقة من الإضاءة الداخلية باهظة الثمن وغير فعالة، ويمكن لخلايا البيروفسكايت الشمسية الداخلية المصممة خصيصا لدينا أن تحصد طاقة أكبر بكثير من الخلايا التجارية، وهي أكثر متانة من النماذج الأولية الأخرى".وقد أصبح البيروفسكايت مادة شائعة الاستخدام في الألواح الشمسية، بفضل مزاياه الواضحة مقارنةً بالمواد القائمة على السيليكون، ومع ذلك، ورغم أن تطبيقاته واعدة، إلا أن له عيوبًا عديدة تتعلق بالاستقرار وطول العمر.ولمواجهة ذلك، استخدم الباحثون في الدراسة الجديدة مزيجا من المواد الكيميائية لتقليل حجم هذه العيوب، وشمل ذلك استخدام كلوريد الروبيديوم، الذي "شجع على نمو أكثر تجانسا" لبلورات البيروفسكايت وقلل من كثافة المصائد، وفقا لما ذكره ممثلو الدراسة في البيان، كما استُخدمت مادتان كيميائيتان أخريان - يوديد N,N ثنائي ميثيل أوكتيل أمونيوم (DMOAI) وكلوريد فينيثيل أمونيوم (PEACl)، وكلاهما أملاح عضوية للأمونيوم لتثبيت نوعين من الأيونات (يوديد وبروميد) ومنع انفصالهما، وأشارت الدراسة إلى أن هذا ساعد في معالجة مشكلة تدهور الأداء طويل الأمد في الخلية الشمسية.كما وجدت الدراسة أن المتانة طويلة الأمد للخلايا الشمسية تحسنت، حيث حافظت على 92% من أدائها على مدار 100 يوم.وأضاف جاليبي: "تكمن ميزة خلايا البيروفسكايت الشمسية تحديدًا في انخفاض تكلفتها، فهي تستخدم مواد متوفرة بكثرة على الأرض ولا تتطلب سوى معالجة بسيطة، ويمكن طباعتها بنفس طريقة طباعة الصحيفة".

