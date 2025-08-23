عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء يبتكرون خلايا شمسية صغيرة تعمل بالإضاءة الداخلية
علماء يبتكرون خلايا شمسية صغيرة تعمل بالإضاءة الداخلية
كشفت دراسة حديثة أن مجموعة كبيرة من الأجهزة الشخصية والمنزلية ستتمكن يوما ما من العمل دون بطاريات، وذلك بعد تطوير تقنية شمسية جديدة، تتمتع هذه الخلايا الشمسية... 23.08.2025
وأشار الباحثون إلى أن لهذا الاكتشاف تطبيقات واسعة، ويمكن أن يمكن المستهلكين من تشغيل أجهزة مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الإنذار وأجهزة الاستشعار باستخدام الإضاءة الداخلية المحيطة فقط.استخدم الباحثون مادة البيروفسكايت لتجميع الضوء في الخلايا الشمسية. تستخدم هذه المادة بالفعل في خلايا شمسية أخرى، وتوفر مزايا مميزة مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية القائمة على السيليكون، بحسب ما ورد في صحيفة "livescience" عن الدراسة التي نشرت في مجلة "المواد الوظيفية المتقدمة".وصرح مجتبى عبدي جاليبي، الباحث المشارك في الدراسة، بأن الخلايا الشمسية المشتقة من البيروفسكايت تُمثل، على المدى الطويل، بديلا أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة للبطاريات، وقال "تعتمد مليارات الأجهزة التي تتطلب كميات صغيرة من الطاقة على استبدال البطاريات، وسيزداد هذا العدد مع توسع إنترنت الأشياء".وأضاف : "حاليا، تعد الخلايا الشمسية التي تلتقط الطاقة من الإضاءة الداخلية باهظة الثمن وغير فعالة، ويمكن لخلايا البيروفسكايت الشمسية الداخلية المصممة خصيصا لدينا أن تحصد طاقة أكبر بكثير من الخلايا التجارية، وهي أكثر متانة من النماذج الأولية الأخرى".وقد أصبح البيروفسكايت مادة شائعة الاستخدام في الألواح الشمسية، بفضل مزاياه الواضحة مقارنةً بالمواد القائمة على السيليكون، ومع ذلك، ورغم أن تطبيقاته واعدة، إلا أن له عيوبًا عديدة تتعلق بالاستقرار وطول العمر.ولمواجهة ذلك، استخدم الباحثون في الدراسة الجديدة مزيجا من المواد الكيميائية لتقليل حجم هذه العيوب، وشمل ذلك استخدام كلوريد الروبيديوم، الذي "شجع على نمو أكثر تجانسا" لبلورات البيروفسكايت وقلل من كثافة المصائد، وفقا لما ذكره ممثلو الدراسة في البيان، كما استُخدمت مادتان كيميائيتان أخريان - يوديد N,N ثنائي ميثيل أوكتيل أمونيوم (DMOAI) وكلوريد فينيثيل أمونيوم (PEACl)، وكلاهما أملاح عضوية للأمونيوم لتثبيت نوعين من الأيونات (يوديد وبروميد) ومنع انفصالهما، وأشارت الدراسة إلى أن هذا ساعد في معالجة مشكلة تدهور الأداء طويل الأمد في الخلية الشمسية.كما وجدت الدراسة أن المتانة طويلة الأمد للخلايا الشمسية تحسنت، حيث حافظت على 92% من أدائها على مدار 100 يوم.وأضاف جاليبي: "تكمن ميزة خلايا البيروفسكايت الشمسية تحديدًا في انخفاض تكلفتها، فهي تستخدم مواد متوفرة بكثرة على الأرض ولا تتطلب سوى معالجة بسيطة، ويمكن طباعتها بنفس طريقة طباعة الصحيفة".
علماء يبتكرون خلايا شمسية صغيرة تعمل بالإضاءة الداخلية

نماذج أولية من الخلايا الكهروضوئية من البيروفسكايت في مختبر جامعة ميسيس
نماذج أولية من الخلايا الكهروضوئية من البيروفسكايت في مختبر جامعة ميسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
كشفت دراسة حديثة أن مجموعة كبيرة من الأجهزة الشخصية والمنزلية ستتمكن يوما ما من العمل دون بطاريات، وذلك بعد تطوير تقنية شمسية جديدة، تتمتع هذه الخلايا الشمسية بالقدرة على تجميع الطاقة من الإضاءة الداخلية.
وأشار الباحثون إلى أن لهذا الاكتشاف تطبيقات واسعة، ويمكن أن يمكن المستهلكين من تشغيل أجهزة مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الإنذار وأجهزة الاستشعار باستخدام الإضاءة الداخلية المحيطة فقط.
استخدم الباحثون مادة البيروفسكايت لتجميع الضوء في الخلايا الشمسية. تستخدم هذه المادة بالفعل في خلايا شمسية أخرى، وتوفر مزايا مميزة مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية القائمة على السيليكون، بحسب ما ورد في صحيفة "livescience" عن الدراسة التي نشرت في مجلة "المواد الوظيفية المتقدمة".

ووفقا للدراسة، يمتص البيروفسكايت الضوء المحيط منخفض الطاقة بكفاءة أكبر من الطرق التقليدية، مما يجعله مثاليا للاستخدام الداخلي. وجد الباحثون أيضا أن خلايا البيروفسكايت الجديدة التي طوروها كانت أكثر كفاءة بست مرات من الخلايا الشمسية القائمة على السيليكون.

وصرح مجتبى عبدي جاليبي، الباحث المشارك في الدراسة، بأن الخلايا الشمسية المشتقة من البيروفسكايت تُمثل، على المدى الطويل، بديلا أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة للبطاريات، وقال "تعتمد مليارات الأجهزة التي تتطلب كميات صغيرة من الطاقة على استبدال البطاريات، وسيزداد هذا العدد مع توسع إنترنت الأشياء".
وأضاف : "حاليا، تعد الخلايا الشمسية التي تلتقط الطاقة من الإضاءة الداخلية باهظة الثمن وغير فعالة، ويمكن لخلايا البيروفسكايت الشمسية الداخلية المصممة خصيصا لدينا أن تحصد طاقة أكبر بكثير من الخلايا التجارية، وهي أكثر متانة من النماذج الأولية الأخرى".
موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
موسكو تطلق إنتاج بطاريات شمسية متطورة للأقمار الصناعية
23 يونيو, 10:24 GMT
وقد أصبح البيروفسكايت مادة شائعة الاستخدام في الألواح الشمسية، بفضل مزاياه الواضحة مقارنةً بالمواد القائمة على السيليكون، ومع ذلك، ورغم أن تطبيقاته واعدة، إلا أن له عيوبًا عديدة تتعلق بالاستقرار وطول العمر.
يكمن أحد العوامل الرئيسية هنا في "المصائد"، وهي عيوب دقيقة في البنية البلورية للبيروفسكايت، تتسبب هذه المصائد في انحشار الإلكترونات في عيوب وتجاويف دقيقة داخل المادة. تمنع هذه المصائد تدفق الكهرباء، وتسرع من تدهور المادة بمرور الوقت، بسبب التدفق غير الخطي للشحنات عبرها.
ولمواجهة ذلك، استخدم الباحثون في الدراسة الجديدة مزيجا من المواد الكيميائية لتقليل حجم هذه العيوب، وشمل ذلك استخدام كلوريد الروبيديوم، الذي "شجع على نمو أكثر تجانسا" لبلورات البيروفسكايت وقلل من كثافة المصائد، وفقا لما ذكره ممثلو الدراسة في البيان، كما استُخدمت مادتان كيميائيتان أخريان - يوديد N,N ثنائي ميثيل أوكتيل أمونيوم (DMOAI) وكلوريد فينيثيل أمونيوم (PEACl)، وكلاهما أملاح عضوية للأمونيوم لتثبيت نوعين من الأيونات (يوديد وبروميد) ومنع انفصالهما، وأشارت الدراسة إلى أن هذا ساعد في معالجة مشكلة تدهور الأداء طويل الأمد في الخلية الشمسية.
بطارية روسية تعمل 80 عاما دون إعادة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
علماء روس يزيدون قوة البطاريات البكتيرية
18 أغسطس, 13:55 GMT
بعد معالجة مشكلة مصائد الشحنات، وجد الباحثون أن خلاياهم الشمسية تحول 37.6% من ضوء الأماكن المغلقة إلى كهرباء، وأوضح الباحثون أن هذا قد تحقق عند 1000 لوكس، أو ما يعادل "مكتبا مضاء بشكل جيد".
كما وجدت الدراسة أن المتانة طويلة الأمد للخلايا الشمسية تحسنت، حيث حافظت على 92% من أدائها على مدار 100 يوم.
وأضاف جاليبي: "تكمن ميزة خلايا البيروفسكايت الشمسية تحديدًا في انخفاض تكلفتها، فهي تستخدم مواد متوفرة بكثرة على الأرض ولا تتطلب سوى معالجة بسيطة، ويمكن طباعتها بنفس طريقة طباعة الصحيفة".
