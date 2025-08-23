https://sarabic.ae/20250823/علماء-صينيون-يطورون-حبوبا-نباتية-مبتكرة-لإنقاص-الوزن-دون-تناول-الأدوية-1104056673.html
علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية
علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية
سبوتنيك عربي
نجح علماء صينيون في تطوير علاج طبيعي للسمنة، عبارة عن حبيبات دقيقة مصنوعة من مكونات الشاي الأخضر والأعشاب البحرية. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T09:50+0000
2025-08-23T09:50+0000
2025-08-23T09:50+0000
مجتمع
علوم
الصحة
إنقاص الوزن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_854289411089d0bea8e25376e27d31c2.jpg
وتمتص هذه الحبيبات الدقيقة الدهون فقط دون التأثير على وظائف الجسم، ما يُجنّب الجسم آثارا جانبية، وفي حال تسويقها تجاريا، فمن المتوقع أن تخفّض الوزن بشكل أكثر أمانا وفعالية من الجراحة أو الأدوية.وبعد تجربة الحبيبات على الفئران، أوضح الباحثون أن "المنتج التجريبي ساعد الفئران على إنقاص وزنها عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون، إذ يتم تصنيع الحبييات الدقيقة من الشاي الأخضر وفيتامين "إتش"، ثم تُغلّف بجزيئات مشتقة من الأعشاب البحرية، وبمجرد تناولها، تتمدد هذه الطبقة، وترتبط جزيئات الشاي الأخضر وفيتامين "إتش" بالدهون المهضومة جزئيا وتحتجزها في الأمعاء"، وفقا للبحث المنشور في مجلة "سيل" العلمية.ووجد الباحثون أن الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون، فقدت 17% من إجمالي وزن أجسامها عند تناولها للحبيبات لمدة شهر، بينما لم تفقد الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون دون تناولها للحبيبات أي وزن.وأشار الباحثون الصينيون إلى أن الحبيبات الجديدة عديمة النكهة تقريبا، ويمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي، مشيرين إلى أنهم يطورون منتجًا يتناسب مع نمط حياة الناس ونمط حياتهم المعتاد.
https://sarabic.ae/20250812/دراسة-أدوية-إنقاص-وزن-شهيرة-قد-ترتبط-بالعمى-المفاجئ-1103640128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_196:0:1760:1173_1920x0_80_0_0_3a699a807c2552a4923992c2e6de473a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, إنقاص الوزن, الأخبار
علوم, الصحة, إنقاص الوزن, الأخبار
علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية
نجح علماء صينيون في تطوير علاج طبيعي للسمنة، عبارة عن حبيبات دقيقة مصنوعة من مكونات الشاي الأخضر والأعشاب البحرية.
وتمتص هذه الحبيبات الدقيقة الدهون فقط دون التأثير على وظائف الجسم، ما يُجنّب الجسم آثارا جانبية، وفي حال تسويقها تجاريا، فمن المتوقع أن تخفّض الوزن بشكل أكثر أمانا وفعالية من الجراحة أو الأدوية.
وبعد تجربة الحبيبات على الفئران، أوضح الباحثون أن "المنتج التجريبي ساعد الفئران على إنقاص وزنها عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون، إذ يتم تصنيع الحبييات الدقيقة من الشاي الأخضر وفيتامين "إتش"، ثم تُغلّف بجزيئات مشتقة من الأعشاب البحرية، وبمجرد تناولها، تتمدد هذه الطبقة، وترتبط جزيئات الشاي الأخضر وفيتامين "إتش" بالدهون المهضومة جزئيا وتحتجزها في الأمعاء"، وفقا للبحث المنشور في مجلة
"سيل" العلمية.
ووجد الباحثون أن الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون، فقدت 17% من إجمالي وزن أجسامها عند تناولها للحبيبات لمدة شهر، بينما لم تفقد الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون دون تناولها للحبيبات أي وزن.
كما وجد الباحثون أن الفئران التي تناولت الحبيبات عانت من تلف كبدي أقل من الفئران، التي اتبعت نظاما غذائيًا غنيًا بالدهون، دون تناول الأدوية.
وأشار الباحثون الصينيون إلى أن الحبيبات الجديدة عديمة النكهة تقريبا، ويمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي، مشيرين إلى أنهم يطورون منتجًا يتناسب مع نمط حياة الناس ونمط حياتهم المعتاد.