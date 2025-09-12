علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ
علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة أجرتها جامعة "تيومين" الروسية بالتعاون مع معهد بيولوجيا المياه الداخلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى زيادة... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
علوم
وأوضحت أولغا زاغومينايا، الباحثة المساعدة في مختبر "أكوابيوسايف" في جامعة "تيومين" الحكومية: "لقد وجدنا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة وتمعدن النظم البيئية للمياه العذبة (والتي تحدث بشكل طبيعي في سياق الاحتباس الحراري)، يزداد خطر دخول وانتشار الأميبات المسببة للأمراض، وبالتالي تفشي الأمراض. كما يزداد خطر زيادة مقاومة البكتيريا المسببة للأمراض للتطهير نتيجة تكافلها مع الأميبا الخصوية".وتابعت: "تتميز البحيرات في المنطقة ذات المناخ الأكثر حرارة وجفافًا بتنوع ووفرة وتكرار حدوث الأميبات العوالقية، بما في ذلك الأنواع المسببة للأمراض للكائنات المائية والبشر.ويخطط العلماء في المستقبل، لتوسيع المنهجية المستخدمة، التي تجمع بين الطرق التقليدية والحديثة في دراسة المياه، على مناطق جغرافية أخرى. كما يهدفون إلى دراسة أعمق للتفاعلات بين الأميبات ذات القشرة والبكتيريا الممرضة لكائنات أخرى، لفهم أفضل للمخاطر المحتملة."ناسا" تكشف عن دليل مذهل للحياة على المريخ"الغربال البصري" إنجاز في الكشف عن الجسيمات البلاستيكية النانوية
https://sarabic.ae/20250909/علماء-روس-يطورون-محفزات-لتقليل-انبعاثات-محركات-الديزل-الضارة---1104644463.html
13:35 GMT 12.09.2025
فحص المياه
أظهرت دراسة أجرتها جامعة "تيومين" الروسية بالتعاون مع معهد بيولوجيا المياه الداخلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الكائنات الدقيقة الضارة في المياه العذبة. هذه الكائنات، التي تشمل الأميبات ذات القشرة، تشكل تهديداً مزدوجاً للأسماك والإنسان، حيث تعمل كحاملات للأمراض أو كمسببات لها مباشرة.
وأوضحت أولغا زاغومينايا، الباحثة المساعدة في مختبر "أكوابيوسايف" في جامعة "تيومين" الحكومية: "لقد وجدنا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة وتمعدن النظم البيئية للمياه العذبة (والتي تحدث بشكل طبيعي في سياق الاحتباس الحراري)، يزداد خطر دخول وانتشار الأميبات المسببة للأمراض، وبالتالي تفشي الأمراض. كما يزداد خطر زيادة مقاومة البكتيريا المسببة للأمراض للتطهير نتيجة تكافلها مع الأميبا الخصوية".

وأضافت أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، يتزايد عدد الممثلين الممرضين لهذه الكائنات الحية التي يمكن أن تضر الأسماك، وتسبب أمراض الخياشيم، كما أنها قادرة على المشاركة في نقل بكتيريا الليجيونيلا، وهي خطيرة على البشر وتسبب الالتهاب الرئوي".

محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارة
9 سبتمبر, 08:05 GMT
وتابعت: "تتميز البحيرات في المنطقة ذات المناخ الأكثر حرارة وجفافًا بتنوع ووفرة وتكرار حدوث الأميبات العوالقية، بما في ذلك الأنواع المسببة للأمراض للكائنات المائية والبشر.

وأشارت الدراسة إلى أن نتائجها يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة مراقبة بيئية أفضل، وإشراف أكثر فعالية على الصيد البحري، وتعزيز السلامة البيولوجية. حالياً، يمكن تطبيق هذه النتائج على البحيرات في المناطق الغابية الرطبة والمستنقعات والسهوب.

ويخطط العلماء في المستقبل، لتوسيع المنهجية المستخدمة، التي تجمع بين الطرق التقليدية والحديثة في دراسة المياه، على مناطق جغرافية أخرى. كما يهدفون إلى دراسة أعمق للتفاعلات بين الأميبات ذات القشرة والبكتيريا الممرضة لكائنات أخرى، لفهم أفضل للمخاطر المحتملة.
"ناسا" تكشف عن دليل مذهل للحياة على المريخ
"الغربال البصري" إنجاز في الكشف عن الجسيمات البلاستيكية النانوية
