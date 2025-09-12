https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يكشفون-أدلة-خطيرة-على-تغير-المناخ-1104786635.html
علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ
أظهرت دراسة أجرتها جامعة "تيومين" الروسية بالتعاون مع معهد بيولوجيا المياه الداخلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى زيادة... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت أولغا زاغومينايا، الباحثة المساعدة في مختبر "أكوابيوسايف" في جامعة "تيومين" الحكومية: "لقد وجدنا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة وتمعدن النظم البيئية للمياه العذبة (والتي تحدث بشكل طبيعي في سياق الاحتباس الحراري)، يزداد خطر دخول وانتشار الأميبات المسببة للأمراض، وبالتالي تفشي الأمراض. كما يزداد خطر زيادة مقاومة البكتيريا المسببة للأمراض للتطهير نتيجة تكافلها مع الأميبا الخصوية".وتابعت: "تتميز البحيرات في المنطقة ذات المناخ الأكثر حرارة وجفافًا بتنوع ووفرة وتكرار حدوث الأميبات العوالقية، بما في ذلك الأنواع المسببة للأمراض للكائنات المائية والبشر.ويخطط العلماء في المستقبل، لتوسيع المنهجية المستخدمة، التي تجمع بين الطرق التقليدية والحديثة في دراسة المياه، على مناطق جغرافية أخرى. كما يهدفون إلى دراسة أعمق للتفاعلات بين الأميبات ذات القشرة والبكتيريا الممرضة لكائنات أخرى، لفهم أفضل للمخاطر المحتملة.
الأخبار
ar_EG
أظهرت دراسة أجرتها جامعة "تيومين" الروسية بالتعاون مع معهد بيولوجيا المياه الداخلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الكائنات الدقيقة الضارة في المياه العذبة. هذه الكائنات، التي تشمل الأميبات ذات القشرة، تشكل تهديداً مزدوجاً للأسماك والإنسان، حيث تعمل كحاملات للأمراض أو كمسببات لها مباشرة.
وأوضحت أولغا زاغومينايا، الباحثة المساعدة في مختبر "أكوابيوسايف" في جامعة "تيومين" الحكومية: "لقد وجدنا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة وتمعدن النظم البيئية للمياه العذبة (والتي تحدث بشكل طبيعي في سياق الاحتباس الحراري)، يزداد خطر دخول وانتشار الأميبات المسببة للأمراض، وبالتالي تفشي الأمراض. كما يزداد خطر زيادة مقاومة البكتيريا المسببة للأمراض للتطهير نتيجة تكافلها مع الأميبا الخصوية".
وأضافت أنه "مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، يتزايد عدد الممثلين الممرضين لهذه الكائنات الحية التي يمكن أن تضر الأسماك، وتسبب أمراض الخياشيم، كما أنها قادرة على المشاركة في نقل بكتيريا الليجيونيلا، وهي خطيرة على البشر وتسبب الالتهاب الرئوي".
وتابعت: "تتميز البحيرات في المنطقة ذات المناخ الأكثر حرارة وجفافًا بتنوع ووفرة وتكرار حدوث الأميبات العوالقية، بما في ذلك الأنواع المسببة للأمراض للكائنات المائية والبشر.
وأشارت الدراسة إلى أن نتائجها يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة مراقبة بيئية أفضل، وإشراف أكثر فعالية على الصيد البحري، وتعزيز السلامة البيولوجية. حالياً، يمكن تطبيق هذه النتائج على البحيرات في المناطق الغابية الرطبة والمستنقعات والسهوب.
ويخطط العلماء في المستقبل، لتوسيع المنهجية المستخدمة، التي تجمع بين الطرق التقليدية والحديثة في دراسة المياه
، على مناطق جغرافية أخرى. كما يهدفون إلى دراسة أعمق للتفاعلات بين الأميبات ذات القشرة والبكتيريا الممرضة لكائنات أخرى، لفهم أفضل للمخاطر المحتملة.