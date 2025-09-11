"ناسا" تكشف عن دليل مذهل للحياة على المريخ

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"ناسا" تكشف عن دليل مذهل للحياة على المريخ

06:19 GMT 11.09.2025
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASUصورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
تابعنا عبر
قدمت مركبة "بيرسيفيرانس"، التابعة لوكالة "ناسا"، بيانات العام الماضي، قد تشكل أفضل دليل حتى الآن على وجود حياة ميكروبية على المريخ.
حيث أظهرت لقطات لما يسمى"ببقع النمر" على صخرة تُسمى شلالات تشيفايا (وغيرها من الصخور المشابهة لها في تكوين برايت أنجل) لما قد يكون عمليات بيولوجية، وفقًا لتحليل شامل أجراه عالم الجيولوجيا والكواكب جويل هورويتز من جامعة ستوني بروك في الولايات المتحدة.
ولا ييمكن الجزم بذلك حتى تنقل العينة التي جمعتها بيرسيفيرانس إلى الأرض لإجراء دراسة شاملة، ولا تزال العمليات غير البيولوجية قيد البحث، لكن الأدلة التي جمعها هورويتز وزملاؤه مثيرة للإعجاب.
حيث عثرت بيرسيفيرانس على ضخور شلالات تشيفايا، قبل أكثر من عام بقليل أثناء زحفها عبر قاع فوهة جيزيرو، وهي حوض شاسع كان مليئًا بالماء السائل.
وانبهر العلماء على الفور، حيث أنه هنا على الأرض، غالبًا ما ترتبط السمات المشابهة لتلك التي ترى على الصخرة بالميكروبات المتحجرة.
ومع ذلك، تطلبت البيانات التي وفرتها مجموعة أدوات بيرسيفيرانس العلمية من شلالات تشيفايا وصخرتين أخريين في تكوين برايت أنجل، وهما سافير كانيون وأبولو تمبل، مزيدا من الدراسة.
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
الولايات المتحدة تخطط لإرسال بشر إلى المريخ مطلع ثلاثينيات القرن الحالي
4 سبتمبر, 00:34 GMT
ونقلت مجلة "ساينس أليرت" عن هورويتز: "ربما كان مزيج المركبات الكيميائية التي وجدناها في تكوين برايت أنجل مصدرا غنيا بالطاقة لعمليات الأيض الميكروبية، لكن مجرد ظهور كل هذه البصمات الكيميائية الجذابة في البيانات لا يعني بالضرورة وجود بصمة حيوية محتملة، كنا بحاجة إلى تحليل ما قد تعنيه هذه البيانات".
ووفقا لبيانات بيرسيفيرانس، احتوت العينات التي حللتها على مواد عضوية غنية بالكربون، ويوجد الكثير من المواد العضوية على المريخ، وهناك أيضا العديد من العمليات غير البيولوجية التي يمكن أن تنتج مواد عضوية، مما يعني أن وجودها ليس تشخيصيا بحد ذاته.
ومع ذلك، عند وجود مؤشرات حيوية محتملة أخرى، تزداد أهمية المواد العضوية، تكوين برايت أنجل غني بالطين، مما يدل على وجود الماء، هذا أحد الخيارات.
واحتوت الصخرة أيضا على كبريتات الكالسيوم، مفصولة بطبقات من معدن غني بالحديد يسمى الهيماتيت، في الوقت ذاته، كانت بقع النمر غنية بشكل خاص بفوسفات الحديد وكبريتيد الحديد، وربما معدنَي الفيفيانيت والغريغيت، وللفوسفات أهمية بيولوجية كبيرة هنا على الأرض، ويمكن أن يكون كلا المعدنين ناتجين عن تفاعلات اختزال وأكسدة كهروكيميائية، أو "أكسدة-اختزال"، تتضمن كربونًا عضويًا، سواءً بيولوجيًا أو غير بيولوجي (لاحيوي).
قام الفريق بوضع نماذج لعمليات مختلفة تُنتج التركيب المعدني المرصود لعينات برايت أنجل. وبينما تمكنوا من تحديد عملية غير حيوية تُختزل الكبريتات إلى كبريتيد لإنتاج نتيجة مشابهة لما يُلاحظ في الصخور، إلا أن هذه العملية بطيئة للغاية، وتتطلب إما حموضة عالية أو درجات حرارة تزيد عن 150 إلى 200 درجة مئوية.
ومن المؤكد أن المريخ قادر على إنتاج ظروف حمضية ودرجات حرارة عالية من خلال النشاط البركاني. ومع ذلك، لا تُظهر صخور برايت أنجل أي علامات أخرى على تعرضها لهذا المستوى من الحرارة، ولا حتى لانخفاض درجة الحموضة. سيكون من الصعب معرفة المزيد دون دراسة الصخور ذاتها. فمجموعة أدوات بيرسيفيرانس محدودة للغاية مقارنةً بما يمكن للجيولوجيين إنجازه هنا على الأرض، ويتطلع الباحثون جاهدين للحصول على العينات التي جمعت.
اكتشاف صيني يكشف سر ثوران براكين القمر في "سنواته الأخيرة"
