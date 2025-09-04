عربي
الولايات المتحدة تخطط لإرسال بشر إلى المريخ مطلع ثلاثينيات القرن الحالي
الولايات المتحدة تخطط لإرسال بشر إلى المريخ مطلع ثلاثينيات القرن الحالي
أعلن وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال رئيس وكالة الفضاء "ناسا"، شون دافي، أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال بعثة مأهولة إلى كوكب المريخ في مطلع ثلاثينيات القرن... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
ناسا
كوكب المريخ
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال دافي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نريد الوصول إلى المريخ في بداية الثلاثينيات، وهذا أمر بالغ الأهمية... ستكون هناك رحلة تستمر أكثر من ثمانية أشهر للوصول إلى المريخ، ثم يجب البقاء هناك لفترة قبل العودة".وأضاف أن الخبرة المكتسبة من الرحلات إلى القمر ستلعب دورًا حاسمًا في ضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة خلال المهمة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد خلال حفل تنصيبه، في يناير/كانون الثاني، بإنجاز مهمة فضائية غير مسبوقة، عبر إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ من أجل "زرع العلم الأمريكي
https://sarabic.ae/20250410/الأولوية-للمريخ-مرشح-ترامب-لرئاسة-وكالة-ناسا-يكشف-التفاصيل---1099418936.html
الأخبار
أعلن وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال رئيس وكالة الفضاء "ناسا"، شون دافي، أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال بعثة مأهولة إلى كوكب المريخ في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي، مشيرًا إلى أن الرحلة ستستغرق أكثر من ثمانية أشهر.
وقال دافي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نريد الوصول إلى المريخ في بداية الثلاثينيات، وهذا أمر بالغ الأهمية... ستكون هناك رحلة تستمر أكثر من ثمانية أشهر للوصول إلى المريخ، ثم يجب البقاء هناك لفترة قبل العودة".
"الأولوية للمريخ"... مرشح ترامب لرئاسة وكالة "ناسا" يكشف التفاصيل
10 أبريل, 14:58 GMT
وأضاف أن الخبرة المكتسبة من الرحلات إلى القمر ستلعب دورًا حاسمًا في ضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة خلال المهمة.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد خلال حفل تنصيبه، في يناير/كانون الثاني، بإنجاز مهمة فضائية غير مسبوقة، عبر إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ من أجل "زرع العلم الأمريكي
