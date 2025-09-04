https://sarabic.ae/20250904/ناسا-الولايات-المتحدة-تخطط-لإرسال-بشر-إلى-المريخ-مطلع-ثلاثينيات-القرن-الحالي-1104480440.html
الولايات المتحدة تخطط لإرسال بشر إلى المريخ مطلع ثلاثينيات القرن الحالي
سبوتنيك عربي
2025-09-04T00:34+0000
2025-09-04T00:34+0000
2025-09-04T00:40+0000
وقال دافي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نريد الوصول إلى المريخ في بداية الثلاثينيات، وهذا أمر بالغ الأهمية... ستكون هناك رحلة تستمر أكثر من ثمانية أشهر للوصول إلى المريخ، ثم يجب البقاء هناك لفترة قبل العودة".وأضاف أن الخبرة المكتسبة من الرحلات إلى القمر ستلعب دورًا حاسمًا في ضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة خلال المهمة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد خلال حفل تنصيبه، في يناير/كانون الثاني، بإنجاز مهمة فضائية غير مسبوقة، عبر إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ من أجل "زرع العلم الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
00:34 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 00:40 GMT 04.09.2025)
أعلن وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال رئيس وكالة الفضاء "ناسا"، شون دافي، أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال بعثة مأهولة إلى كوكب المريخ في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي، مشيرًا إلى أن الرحلة ستستغرق أكثر من ثمانية أشهر.
وقال دافي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نريد الوصول إلى المريخ في بداية الثلاثينيات، وهذا أمر بالغ الأهمية... ستكون هناك رحلة تستمر أكثر من ثمانية أشهر للوصول إلى المريخ، ثم يجب البقاء هناك لفترة قبل العودة".
وأضاف أن الخبرة المكتسبة من الرحلات إلى القمر ستلعب دورًا حاسمًا في ضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة خلال المهمة.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد خلال حفل تنصيبه، في يناير/كانون الثاني، بإنجاز مهمة فضائية غير مسبوقة، عبر إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ
من أجل "زرع العلم الأمريكي