https://sarabic.ae/20250824/اكتشاف-صيني-يكشف-سر-ثوران-براكين-القمر-في-سنواته-الأخيرة-1104078215.html

اكتشاف صيني يكشف سر ثوران براكين القمر في "سنواته الأخيرة"

اكتشاف صيني يكشف سر ثوران براكين القمر في "سنواته الأخيرة"

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة جديدة إلى آلية تفسر استمرار البراكين على سطح القمر في فترة متأخرة من تاريخه، وذلك بعد تحليل عينات من التربة جُمعت عبر مهمة "تشانغ آه 6" الصينية. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T07:33+0000

2025-08-24T07:33+0000

2025-08-24T07:33+0000

مجتمع

الصين

القمر

علوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094428934_0:11:2728:1546_1920x0_80_0_0_c611f168bc253550fc5763d34cd8a5f0.jpg

وكان الاعتقاد السائد أن النشاط البركاني على القمر توقف منذ 3 مليارات سنة، لكن فريقًا صينيًا اكتشف نوعين مختلفين من البازلت في العينات، تعودان إلى نحو 2.8 و2.9 مليار سنة، ما يشير إلى أن النشاط استمر لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد.وأظهر التحليل أن أحد النوعين جاء من أعماق تزيد عن 120 كيلومترا (البازلت منخفض التيتانيوم جدا)، بينما نشأ الآخر من عمق يتراوح بين 60 و80 كيلومترا (البازلت منخفض التيتانيوم)، وكشف هذا التباين في المصدر أن باطن القمر كان أكثر نشاطا وتعقيدا مما كان متصورا، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وبحسب النموذج الجديد، فإن سماكة الغلاف الصخري للقمر مع مرور الزمن منعت الصهارة العميقة من الوصول مباشرة إلى السطح، فاحتُجزت في الطبقات الضحلة ونقلت حرارتها إلى الأعلى، ما تسبب بذوبان جزئي للوشاح الضحل وأطلق ثورات بركانية جديدة.وأظهرت بيانات الاستشعار عن بُعد أن الصخور البركانية على الجانب القريب من القمر تشبه عينات "تشانغ آه 5"، بينما تشبه صخور الجانب البعيد عينات "تشانغ آه 6"، ما يكشف اختلافا في تركيب الوشاح بين الجانبين، حيث يحتوي الجانب القريب على نسبة أكبر من الـ"إلمنيت" مقارنة بالبعيد.وفي يونيو/ حزيران 2024، عادت مهمة "تشانغ آه 6" بـ1935 غراما من التربة من حوض "أيتكين" في القطب الجنوبي للقمر، وهو أكبر وأعمق فوهة صدمية فيه، لتفتح بابا جديدًا لفهم التطور الحراري والبركاني للقمر وتاريخه غير المتناظر.

https://sarabic.ae/20250820/هل-نشهد-هذا-الصيف-القمرين-الأسود-والأزرق؟-علماء-روس-يوضحون-حقائق-مهمة-1103961262.html

https://sarabic.ae/20250820/ناسا-تلسكوب-جيمس-ويب-الفضائي-يكتشف-القمر-التاسع-والعشرين-لكوكب-أورانوس-1103937614.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, القمر, علوم, الأخبار