هل نشهد هذا الصيف القمرين الأسود والأزرق؟... علماء روس يوضحون حقائق مهمة

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية، بأن القمرين "الأسود" و"الأزرق" لا يرتبطان بلون قمر الأرض الطبيعي، وهما... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح المختبر في منشور عبر قناته على "تلغرام" أن مصطلح "القمر الأسود" غير موجود في علم الفلك، كما لا توجد أقمار مثل الفراولة أو الغزال أو غيرها، وأن هذه الأسماء مستمدة من مصطلحات اللغة الإنجليزية (خاصةً في أمريكا الشمالية)، مشيرا إلى أنه في وقت سابق، ظهرت معلومات عبر الإنترنت تفيد بأن "القمر الأسود" سيظهر في 22 أغسطس/آب.وأشار التقرير إلى أن المراحل التي يمر بها القمر تفصلها فترة زمنية تبلغ نحو 30 يومًا. لذلك، لا يمكن حدوث بدرين أو هلالين في شهر واحد إلا إذا وقع أحدهما في الأول أو الثاني من الشهر، والثاني في الثلاثين أو الحادي والثلاثين منه.تجدر الإشارة إلى أنه يطلق على "القمر الأسود" أيضًا اسم حالة ظهور أربعة أقمار جديدة في موسم واحد. وقد وصف العلماء هذه الظاهرة بأنها من المستحيل حدوثها في صيف عام 2025، مؤكدين أنه قد حدث بالفعل هلالان جديدان بالفعل في 25 يونيو/حزيران، و24 يوليو/تموز، والثالث في 23 أغسطس/آب، والرابع لن يتزامن مع موسم الصيف.

