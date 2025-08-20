https://sarabic.ae/20250820/ناسا-تلسكوب-جيمس-ويب-الفضائي-يكتشف-القمر-التاسع-والعشرين-لكوكب-أورانوس-1103937614.html
ناسا: تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكتشف القمر التاسع والعشرين لكوكب أورانوس
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشف قمرا جديدا، وهو القمر التاسع والعشرون لكوكب أورانوس، والذي أطلق عليه اسم S/2025 U1. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T03:09+0000
2025-08-20T03:09+0000
2025-08-20T03:09+0000
العالم
ناسا
تلسكوب فضائي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093713356_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_006ddc338f536311d62cbdfcfb5b6d05.jpg
وصرحت ناسا في بيان، "باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، حدد فريق بقيادة معهد ساوث ويست للأبحاث قمرا لم يكن معروفا سابقا يدور حول أورانوس، مما زاد عدد أقمار الكوكب المعروفة إلى 29 قمرا.
https://sarabic.ae/20250805/إعلام-ناسا-تعتزم-الإعلان-عن-خطط-لبناء-مفاعل-نووي-على-القمر-1103381873.html
واشنطن –سبوتنيك. وصرحت ناسا في بيان، "باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، حدد فريق بقيادة معهد ساوث ويست للأبحاث قمرا لم يكن معروفا سابقا يدور حول أورانوس، مما زاد عدد أقمار الكوكب المعروفة إلى 29 قمرا.
وأضافت، تم الاكتشاف خلال عملية رصد أجراها تلسكوب جيمس ويب في 2 فبراير 2025".
يقدر قطر القمر بحوالي 10 كيلومترات فقط (6 أميال)، حيث منع صغر حجم القمر الصناعي مركبة فوييجر 2 التابعة لناسا من رصده عام ١٩٨٦.
تبلغ المسافة بين S/2025 U1 وأورانوس حوالي ٥٦كيلومتر.
سيُطلق على القمر لاحقا اسم آخر؛ فجميع أقمار أورانوس سميت تيمنا بشخصيات من أعمال ويليام شكسبير وألكسندر بوب.