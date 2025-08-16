خسوف كلي للقمر يراه سكان الوطن العربي في هذا الموعد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250816/خسوف-كلي-للقمر-يراه-سكان-الوطن-العربي-في-هذا-الموعد-1103833196.html
خسوف كلي للقمر يراه سكان الوطن العربي في هذا الموعد
خسوف كلي للقمر يراه سكان الوطن العربي في هذا الموعد
سبوتنيك عربي
أعلنت الجمعية الفلكية السعودية بدء العد التنازلي لواحدة من الظواهر الفلكية التي ستزين سماء المملكة والوطن العربي هذا العام. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T20:48+0000
2025-08-16T20:48+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
كسوف الشمس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098685740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37d5f8bbcd1f98d9032b8732fceb99b4.jpg
وأكدت الجمعية فى تقرير لها أن العالم العربي سيشهد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر المنتظر حدوثها في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، وخلال هذا الحدث سيغوص القمر تدريجيا في ظل الأرض حتى يختفي ضوؤه تماما متحولا إلى لون أحمر نحاسي أو برتقالي في مشهد بديع.ويأتي هذا فيما يحدث هذا النوع من الخسوف الكلي للقمر عندما يكون القمر في طور البدر الكامل ويقع مباشرة في المنطقة المظلمة من ظل الأرض.فيما يتوقع أن تكون ظروف رصد الخسوف ممتازة في معظم مناطق السعودية والمنطقة العربية، حيث يمكن الاستمتاع بالمشاهدة بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والكاميرات الفلكية لالتقاط صور فريدة.ويحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدرا وتواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس أو قريبا منها، على أن تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.ويذكر أن كسوف الشمس يعني وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.
https://sarabic.ae/20250315/لأول-مرة-منذ-3-سنوات-خسوف-كلي-للقمر-في-دولة-عربية-1098684859.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098685740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_830391b49721a1c976affc61a7bf8817.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, الأخبار, كسوف الشمس
السعودية, الأخبار, كسوف الشمس

خسوف كلي للقمر يراه سكان الوطن العربي في هذا الموعد

20:48 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Marco Ugarteالقمر يضيء فوق مدينة مكسيكو سيتي أثناء خسوف القمر الكلي، في مدينة مكسيكو سيتي، الجمعة 14 مارس 2025.
القمر يضيء فوق مدينة مكسيكو سيتي أثناء خسوف القمر الكلي، في مدينة مكسيكو سيتي، الجمعة 14 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
تابعنا عبر
أعلنت الجمعية الفلكية السعودية بدء العد التنازلي لواحدة من الظواهر الفلكية التي ستزين سماء المملكة والوطن العربي هذا العام.
وأكدت الجمعية فى تقرير لها أن العالم العربي سيشهد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر المنتظر حدوثها في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، وخلال هذا الحدث سيغوص القمر تدريجيا في ظل الأرض حتى يختفي ضوؤه تماما متحولا إلى لون أحمر نحاسي أو برتقالي في مشهد بديع.
ويأتي هذا فيما يحدث هذا النوع من الخسوف الكلي للقمر عندما يكون القمر في طور البدر الكامل ويقع مباشرة في المنطقة المظلمة من ظل الأرض.
خسوف القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
مجتمع
لأول مرة منذ 3 سنوات.. خسوف كلي للقمر في دولة عربية
15 مارس, 14:51 GMT
فيما يتوقع أن تكون ظروف رصد الخسوف ممتازة في معظم مناطق السعودية والمنطقة العربية، حيث يمكن الاستمتاع بالمشاهدة بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والكاميرات الفلكية لالتقاط صور فريدة.
ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، إذ إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.
ويحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدرا وتواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس أو قريبا منها، على أن تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.
ويذكر أن كسوف الشمس يعني وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала