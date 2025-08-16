https://sarabic.ae/20250816/خسوف-كلي-للقمر-يراه-سكان-الوطن-العربي-في-هذا-الموعد-1103833196.html
خسوف كلي للقمر يراه سكان الوطن العربي في هذا الموعد
أعلنت الجمعية الفلكية السعودية بدء العد التنازلي لواحدة من الظواهر الفلكية التي ستزين سماء المملكة والوطن العربي هذا العام.
وأكدت الجمعية فى تقرير لها أن العالم العربي سيشهد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر المنتظر حدوثها في 7 سبتمبر/ أيلول 2025، وخلال هذا الحدث سيغوص القمر تدريجيا في ظل الأرض حتى يختفي ضوؤه تماما متحولا إلى لون أحمر نحاسي أو برتقالي في مشهد بديع.ويأتي هذا فيما يحدث هذا النوع من الخسوف الكلي للقمر عندما يكون القمر في طور البدر الكامل ويقع مباشرة في المنطقة المظلمة من ظل الأرض.فيما يتوقع أن تكون ظروف رصد الخسوف ممتازة في معظم مناطق السعودية والمنطقة العربية، حيث يمكن الاستمتاع بالمشاهدة بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والكاميرات الفلكية لالتقاط صور فريدة.ويحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدرا وتواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس أو قريبا منها، على أن تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.ويذكر أن كسوف الشمس يعني وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.
