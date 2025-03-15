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https://sarabic.ae/20250315/لأول-مرة-منذ-3-سنوات-خسوف-كلي-للقمر-في-دولة-عربية-1098684859.html
لأول مرة منذ 3 سنوات.. خسوف كلي للقمر في دولة عربية
لأول مرة منذ 3 سنوات.. خسوف كلي للقمر في دولة عربية
سبوتنيك عربي
شهدت منطقة غرب القارة الأفريقية خسوفا كليا للقمر لأول مرة منذ عام 2022، تم رصده ليلة الجمعة الماضي، بواسطة هواة رصد الظواهر الفلكية في العالم. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T14:51+0000
2025-03-15T14:51+0000
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وقال مركز الفلك الدولي إن الخسوف الكلي للقمر تم رصده من مناطق غرب القارة الأفريقية، التي تضم دولا مثل المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس إضافة إلى غرب ليبيا، بحسب وسائل إعلام غربية.وكانت عملية رصد خسوف القمر بصورة كاملة في الأمريكيتين، بينما لم يتم مشاهدته في باقي المناطق الأخرى من العالم باستثناء غرب أفريقيا التي شهدت هذا الحدث النادر، بحسب مركز الفلك الدولي.وتعرف هذه الظاهرة بـ"القمر الدموي" ويظهر فيها القمر باللون الأحمر الداكن، ولم يتم تسجيل حدوثها منذ مايو/ أيار 2022.ويفسر العلماء لون القمر في هذه الحالة بأنه ناتج عن وصول أشعة الشمس إليه عبر الغلاف الجوي أثناء الخسوف، وهي عملية يطلق عليها "تبعثر رايلي"، التي تسبب في غروب شمس أحمر.
https://sarabic.ae/20230505/الأرض-على-موعد-مع-خسوف-القمر-1076694686.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, موريتانيا
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, موريتانيا

لأول مرة منذ 3 سنوات.. خسوف كلي للقمر في دولة عربية

14:51 GMT 15.03.2025
© Getty Imagesخسوف القمر
خسوف القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Getty Images
تابعنا عبر
شهدت منطقة غرب القارة الأفريقية خسوفا كليا للقمر لأول مرة منذ عام 2022، تم رصده ليلة الجمعة الماضي، بواسطة هواة رصد الظواهر الفلكية في العالم.
وقال مركز الفلك الدولي إن الخسوف الكلي للقمر تم رصده من مناطق غرب القارة الأفريقية، التي تضم دولا مثل المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس إضافة إلى غرب ليبيا، بحسب وسائل إعلام غربية.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
وسائط متعددة
الأرض على موعد مع خسوف القمر
5 مايو 2023, 10:47 GMT
وكانت عملية رصد خسوف القمر بصورة كاملة في الأمريكيتين، بينما لم يتم مشاهدته في باقي المناطق الأخرى من العالم باستثناء غرب أفريقيا التي شهدت هذا الحدث النادر، بحسب مركز الفلك الدولي.
وتعرف هذه الظاهرة بـ"القمر الدموي" ويظهر فيها القمر باللون الأحمر الداكن، ولم يتم تسجيل حدوثها منذ مايو/ أيار 2022.
ويفسر العلماء لون القمر في هذه الحالة بأنه ناتج عن وصول أشعة الشمس إليه عبر الغلاف الجوي أثناء الخسوف، وهي عملية يطلق عليها "تبعثر رايلي"، التي تسبب في غروب شمس أحمر.
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