"ناسا": السفر إلى الفضاء قد يسرع من الشيخوخة

عربي
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250906/ناسا-السفر-إلى-الفضاء-قد-يسرع-من-الشيخوخة-1104566964.html
"ناسا": السفر إلى الفضاء قد يسرع من الشيخوخة
"ناسا": السفر إلى الفضاء قد يسرع من الشيخوخة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة، بدعم من وكالة "ناسا" الفضائية، أن خلايا الدم البشرية التي أُرسلت إلى الفضاء بدأت تفقد قدرتها على إنتاج خلايا صحية جديدة وتعرضت لتلف وراثي،... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T09:02+0000
2025-09-06T09:02+0000
مجتمع
الفضاء
ناسا
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/06/1104566808_0:80:1928:1165_1920x0_80_0_0_7ca4daa2c5c966110fb156b88dda14fd.jpg
وتتبعت الدراسة، المنشورة في مجلة "Cell Stem Cell"، التغيرات التي طرأت على الخلايا الجذعية المكونة للدم خلال أربع مهمات فضائية لشركة "سبيس إكس"، إذ مكثت الخلايا بين 32 و45 يوما في محطة الفضاء الدولية.وأظهرت النتائج فقدانا تدريجيا لقدرة هذه الخلايا على التجدد، إلى جانب علامات تآكل جزيئي مثل تلف الحمض النووي وقِصر التيلوميرات. وقالت الدكتورة كاترينا جاميسون، مديرة معهد سانفورد للخلايا الجذعية بجامعة كاليفورنيا، إن الفضاء يمثل "اختبار الإجهاد النهائي لجسم الإنسان"، مشيرة إلى أن عوامل مثل الجاذبية الصغرى والإشعاع الكوني قد تسرع الشيخوخة على المستوى الجزيئي. وأوضحت الدراسة أنه عند إعادة هذه الخلايا إلى الأرض وتهيئتها في بيئة أكثر ملاءمة، بدأ بعض الضرر في التراجع، ما يبرز أهمية تطوير استراتيجيات وقائية جديدة لحماية صحة رواد الفضاء خلال الرحلات الطويلة.
https://sarabic.ae/20250814/كيميائيون-يساعدون-في-فهم-سبب-اختفاء-الكبريت-في-الفضاء--1103719050.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/06/1104566808_138:0:1849:1283_1920x0_80_0_0_27c9137782ecf4647723cb03175715a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الفضاء, ناسا, منوعات, الأخبار
الفضاء, ناسا, منوعات, الأخبار

"ناسا": السفر إلى الفضاء قد يسرع من الشيخوخة

09:02 GMT 06.09.2025
© Photo / Unsplash/ NASAالفضاء
الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Photo / Unsplash/ NASA
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة، بدعم من وكالة "ناسا" الفضائية، أن خلايا الدم البشرية التي أُرسلت إلى الفضاء بدأت تفقد قدرتها على إنتاج خلايا صحية جديدة وتعرضت لتلف وراثي، ما يشير إلى تسارع مظاهر الشيخوخة البيولوجية.
وتتبعت الدراسة، المنشورة في مجلة "Cell Stem Cell"، التغيرات التي طرأت على الخلايا الجذعية المكونة للدم خلال أربع مهمات فضائية لشركة "سبيس إكس"، إذ مكثت الخلايا بين 32 و45 يوما في محطة الفضاء الدولية.
وأظهرت النتائج فقدانا تدريجيا لقدرة هذه الخلايا على التجدد، إلى جانب علامات تآكل جزيئي مثل تلف الحمض النووي وقِصر التيلوميرات.
عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
مجتمع
كيميائيون يساعدون في فهم سبب اختفاء الكبريت في الفضاء
14 أغسطس, 12:35 GMT
وقالت الدكتورة كاترينا جاميسون، مديرة معهد سانفورد للخلايا الجذعية بجامعة كاليفورنيا، إن الفضاء يمثل "اختبار الإجهاد النهائي لجسم الإنسان"، مشيرة إلى أن عوامل مثل الجاذبية الصغرى والإشعاع الكوني قد تسرع الشيخوخة على المستوى الجزيئي.
وأوضحت الدراسة أنه عند إعادة هذه الخلايا إلى الأرض وتهيئتها في بيئة أكثر ملاءمة، بدأ بعض الضرر في التراجع، ما يبرز أهمية تطوير استراتيجيات وقائية جديدة لحماية صحة رواد الفضاء خلال الرحلات الطويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала