كيميائيون يساعدون في فهم سبب اختفاء الكبريت في الفضاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250814/كيميائيون-يساعدون-في-فهم-سبب-اختفاء-الكبريت-في-الفضاء--1103719050.html
كيميائيون يساعدون في فهم سبب اختفاء الكبريت في الفضاء
كيميائيون يساعدون في فهم سبب اختفاء الكبريت في الفضاء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن أسباب اختفاء الكبريت بشكله الجزيئي في الفضاء. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T12:35+0000
2025-08-14T12:35+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104242/94/1042429417_0:308:3001:1996_1920x0_80_0_0_e61b007ade2cd64852520d5c0170c908.jpg
وذكرت بوابة "scientificrussia.ru" (روسيا العلمية)، عن دراسة جديدة من جامعة ميسيسيبي، تهدف إلى معرفة سبب اختفاء جزيئات الهيدروجين في الفضاء.يعد الكبريت عاشر أكثر العناصر وفرة في الكون، ويعتبر حيويا للكواكب والنجوم والكائنات الحية. لطالما ظل غياب الكبريت بشكله الجزيئي في الفضاء لغزا محيرا.في المناطق الباردة من الفضاء، يمكن للكبريت أن يشكل تركيبين مستقرين: ثماني الكبريتيد التاجي، وهو عبارة عن مجموعات من ثماني ذرات كبريت تُشكل إكليلا حلقي الشكل، وبولي سلفانات، وهي سلاسل من ذرات الكبريت مرتبطة بالهيدروجين. يمكن أن تتشكل هذه الجزيئات على حبيبات الغبار الجليدية، محولة الكبريت إلى مادة صلبة.وصرح فورتنبيري، مؤلف الدراسة: "يوجد كبريتيد الهيدروجين في كل مكان: فهو ناتج عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ويؤثر على الأمطار الحامضية، ويغير مستوى الحموضة في المحيطات، وينطلق أثناء الانفجارات البركانية" مضيفا أنه "باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ستحصل على إشارة بأطوال موجية محددة للأكسجين والكربون والنيتروجين، وما إلى ذلك". لكن عند تطبيق نفس المبدأ على الكبريت، يتضح أن النتائج خاطئة تماما، ولا نعرف سبب نقص الكبريت الجزيئي فيه. وأضاف: "يمكن لعلماء الفلك بعد ذلك استخدام هذه النتائج للبحث عن البوليسلفانات في الوسط بين النجوم باستخدام التلسكوبات الراديوية أثناء انتقالها إلى الطور الغازي في مناطق تشكل النجوم. حيث يصعب اكتشاف الكبريت لأن الروابط التي يشكلها تتغير باستمرار، من التيجان إلى السلاسل ومجموعة متنوعة من الهياكل الأخرى".يظهر هذا العمل أن أكثر أشكال الكبريت شيوعا التي نعرفها بالفعل هي على الأرجح الأشكال التي يختبئ فيها الكبريت، وقد تتوافر الجزيئات الغنية بالكبريت بكثرة في المناطق الجليدية من الفضاء بين النجوم، مما يمنح علماء الفلك طريقة محتملة لفهم "سبب اختفاء الكبريت".على متنها رائد فضاء روسي... انطلاق المركبة الفضائية "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية ... فيديو
https://sarabic.ae/20250808/علماء-روس-يبتكرون-أداة-تحدد-مؤلف-المادة-العلمية-إذا-كانت-من-الذكاء-الاصطناعي-1103516533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104242/94/1042429417_41:0:2702:1996_1920x0_80_0_0_3e44ff383df89438ea58a14e300c5f8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

كيميائيون يساعدون في فهم سبب اختفاء الكبريت في الفضاء

12:35 GMT 14.08.2025
© Sputnik . Bukbisj Candra Ismeth Bey / الانتقال إلى بنك الصورعامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة.
عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . Bukbisj Candra Ismeth Bey
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن أسباب اختفاء الكبريت بشكله الجزيئي في الفضاء.
وذكرت بوابة "scientificrussia.ru" (روسيا العلمية عن دراسة جديدة من جامعة ميسيسيبي، تهدف إلى معرفة سبب اختفاء جزيئات الهيدروجين في الفضاء.
يعد الكبريت عاشر أكثر العناصر وفرة في الكون، ويعتبر حيويا للكواكب والنجوم والكائنات الحية. لطالما ظل غياب الكبريت بشكله الجزيئي في الفضاء لغزا محيرا.
في المناطق الباردة من الفضاء، يمكن للكبريت أن يشكل تركيبين مستقرين: ثماني الكبريتيد التاجي، وهو عبارة عن مجموعات من ثماني ذرات كبريت تُشكل إكليلا حلقي الشكل، وبولي سلفانات، وهي سلاسل من ذرات الكبريت مرتبطة بالهيدروجين. يمكن أن تتشكل هذه الجزيئات على حبيبات الغبار الجليدية، محولة الكبريت إلى مادة صلبة.
وصرح فورتنبيري، مؤلف الدراسة: "يوجد كبريتيد الهيدروجين في كل مكان: فهو ناتج عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ويؤثر على الأمطار الحامضية، ويغير مستوى الحموضة في المحيطات، وينطلق أثناء الانفجارات البركانية" مضيفا أنه "باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ستحصل على إشارة بأطوال موجية محددة للأكسجين والكربون والنيتروجين، وما إلى ذلك". لكن عند تطبيق نفس المبدأ على الكبريت، يتضح أن النتائج خاطئة تماما، ولا نعرف سبب نقص الكبريت الجزيئي فيه.

وأضاف فورتنبيري: "إنه لا يبقى على نفس الشكل أبدا. إنه كالفيروس، يتحرك ويتغير. ما يعجبني في الكيمياء الفلكية هو أنها تجبرك على طرح أسئلة صعبة، ثم التوصل إلى حلول إبداعية. وهذه الأسئلة والحلول قد تؤدي إلى نتائج إيجابية كبيرة وغير متوقعة".

الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعي
8 أغسطس, 14:05 GMT

وقال كايزر، أحد المشاركين في الدراسة: "إن الوفرة المرصودة للكبريت في السحب الجزيئية الكثيفة أقل بثلاث مراتب من الوفرة المتوقعة في الطور الغازي"، موضحا أنه "يمكن لعمليات المحاكاة المختبرية للظروف بين النجوم أن تكشف عن احتياطيات محتملة من الجزيئات المحتوية على الكبريت والتي قد تتشكل في الجليد بين النجوم".

وأضاف: "يمكن لعلماء الفلك بعد ذلك استخدام هذه النتائج للبحث عن البوليسلفانات في الوسط بين النجوم باستخدام التلسكوبات الراديوية أثناء انتقالها إلى الطور الغازي في مناطق تشكل النجوم. حيث يصعب اكتشاف الكبريت لأن الروابط التي يشكلها تتغير باستمرار، من التيجان إلى السلاسل ومجموعة متنوعة من الهياكل الأخرى".
يظهر هذا العمل أن أكثر أشكال الكبريت شيوعا التي نعرفها بالفعل هي على الأرجح الأشكال التي يختبئ فيها الكبريت، وقد تتوافر الجزيئات الغنية بالكبريت بكثرة في المناطق الجليدية من الفضاء بين النجوم، مما يمنح علماء الفلك طريقة محتملة لفهم "سبب اختفاء الكبريت".
على متنها رائد فضاء روسي... انطلاق المركبة الفضائية "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية ... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала