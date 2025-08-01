https://sarabic.ae/20250801/على-متنها-رائد-فضاء-روسي-انطلاق-المركبة-الفضائية-سبيس-إكس-إلى-محطة-الفضاء-الدولية--فيديو-1103282139.html
على متنها رائد فضاء روسي... انطلاق المركبة الفضائية "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية ... فيديو
على متنها رائد فضاء روسي... انطلاق المركبة الفضائية "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن صاروخ "فالكون-9" الذي يحمل مركبة الفضاء "كرو دراغون"، التي يوجد على متنها رائد الفضاء الروسي بلاتونوف، انطلق إلى محطة الفضاء... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T17:09+0000
2025-08-01T17:09+0000
2025-08-01T17:09+0000
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وأطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية مركبة الفضاء المأهولة كرو دراغون من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء، (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية)، باستخدام صاروخ فالكون 9.أرسل أربعة مشاركين في مهمة "كرو-11" إلى محطة الفضاء الدولية: رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، ورواد الفضاء الأمريكيين زينا كاردمان ومايكل فينكي، ورائدة الفضاء اليابانية كيميا يوي.بموجب عقد مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، تنقل شركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، طواقم إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة كرو دراغون الفضائية منذ عام 2020.وفي 7 فبراير 2025، أعلنت روسكوسموس انضمام رائد الفضاء أوليغ بلاتونوف إلى طاقم مركبة كرو دراغون كأخصائي في مهمة كرو-11 العملية إلى محطة الفضاء الدولية
https://sarabic.ae/20250731/روسكوسموس-وناسا-تقرران-التعاون-بين-المحطات-المدارية-الوطنية-بعد-محطة-الفضاء-الدولية-1103247536.html
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روسيا, الفضاء, العالم
على متنها رائد فضاء روسي... انطلاق المركبة الفضائية "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية ... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن صاروخ "فالكون-9" الذي يحمل مركبة الفضاء "كرو دراغون"، التي يوجد على متنها رائد الفضاء الروسي بلاتونوف، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية من فلوريدا.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية مركبة الفضاء المأهولة كرو دراغون من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء، (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية)، باستخدام صاروخ فالكون 9.
أرسل أربعة مشاركين في مهمة "كرو-11" إلى محطة الفضاء الدولية: رائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف، ورواد الفضاء الأمريكيين زينا كاردمان ومايكل فينكي، ورائدة الفضاء اليابانية كيميا يوي.
بموجب عقد مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، تنقل شركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، طواقم إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة كرو دراغون الفضائية منذ عام 2020.
أصبح أوليغ بلاتونوف، الذي انطلق ضمن مهمة كرو-11، المشارك الثاني عشر في برنامج الرحلات الفضائية الروسية الأمريكية المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي 7 فبراير 2025، أعلنت روسكوسموس انضمام رائد الفضاء أوليغ بلاتونوف إلى طاقم مركبة كرو دراغون كأخصائي في مهمة كرو-11 العملية إلى محطة الفضاء الدولية