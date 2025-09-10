https://sarabic.ae/20250910/الغربال-البصري-إنجاز-في-الكشف-عن-الجسيمات-البلاستيكية-النانوية-1104708077.html

"الغربال البصري" إنجاز في الكشف عن الجسيمات البلاستيكية النانوية

ولطالما اعتبرت النفايات البلاستيكية أزمة متفاقمة على كوكب الأرض، إذ تلوث المحيطات والأنهار والتربة في جميع أنحاء العالم، وفي حين كانت الجسيمات البلاستيكية الدقيقة محور التركيز الرئيسي، إلا أن الجسيمات البلاستيكية النانوية (وهي جسيمات يقل حجمها عن ميكرومتر واحد)، تتزايد كتهديد أكبر نظرًا لقدرتها على اختراق الحواجز البيولوجية كالجلد والحاجز الدموي الدماغي.ويعد اكتشاف هذه الجسيمات الدقيقة تحديا هائلًا، إذ يتطلب عادة تقنيات تصوير باهظة الثمن ومعقدة مثل المجاهر الإلكترونية الماسحة. تتجاوز الطريقة الجديدة هذه العوائق باستخدام تأثيرات الرنين داخل ثقوب أشباه الموصلات الدقيقة، المسماة "فجوات مي"، والتي يتغير لونها بشكل واضح عند دخول جسيم نانوي بلاستيكي داخلها، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".وعندما تسقط الجسيمات في هذه التجويفات، يشير الضوء المنعكس إلى وجودها من خلال تحولات لونية زاهية يمكن ملاحظتها تحت مجهر بصري بسيط، وهذا لا يمكن فقط من عد الجسيمات، بل أيضا من تحديد حجمها، ما يسرّع التحليل ويخفض التكاليف دون الحاجة إلى فنيين مدربين تدريبا عاليا.للتحقق من صحة التقنية، قام الباحثون بتوليف عينات من المياه البيئية عن طريق خلط الرمل والمواد العضوية وكميات معروفة من جسيمات البلاستيك النانوية الكروية.تشمل الخطط المستقبلية اختبار عينات مياه حقيقية، وتقييم الجسيمات غير الكروية، والتمييز بين أنواع البلاستيك لتوسيع نطاق تطبيق هذه التقنية في البحوث البيئية والصحية.يفتح هذا الابتكار فصلا جديدا في مكافحة التلوث البلاستيكي، إذ يوفر أداة عملية للكشف عن البلاستيك النانوي في الموقع، والتي قد تمكن المجتمعات والعلماء وصانعي السياسات قريبا من فهم هذا الخطر الخفي والتخفيف من حدته بشكل أفضل.مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة

