"الغربال البصري" إنجاز في الكشف عن الجسيمات البلاستيكية النانوية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"الغربال البصري" إنجاز في الكشف عن الجسيمات البلاستيكية النانوية
"الغربال البصري" إنجاز في الكشف عن الجسيمات البلاستيكية النانوية
سبوتنيك عربي
كشف فريق بحثي عن طريقة رائدة للكشف عن جزيئات البلاستيك النانوية الخفية في البيئة، باستخدام مجهر بصري عادي مزوَد بـ"غربال بصري" مبتكر. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T15:24+0000
2025-09-10T15:24+0000
مجتمع
علوم
ضوء
البلاستيك
جسيمات نانوية
ولطالما اعتبرت النفايات البلاستيكية أزمة متفاقمة على كوكب الأرض، إذ تلوث المحيطات والأنهار والتربة في جميع أنحاء العالم، وفي حين كانت الجسيمات البلاستيكية الدقيقة محور التركيز الرئيسي، إلا أن الجسيمات البلاستيكية النانوية (وهي جسيمات يقل حجمها عن ميكرومتر واحد)، تتزايد كتهديد أكبر نظرًا لقدرتها على اختراق الحواجز البيولوجية كالجلد والحاجز الدموي الدماغي.ويعد اكتشاف هذه الجسيمات الدقيقة تحديا هائلًا، إذ يتطلب عادة تقنيات تصوير باهظة الثمن ومعقدة مثل المجاهر الإلكترونية الماسحة. تتجاوز الطريقة الجديدة هذه العوائق باستخدام تأثيرات الرنين داخل ثقوب أشباه الموصلات الدقيقة، المسماة "فجوات مي"، والتي يتغير لونها بشكل واضح عند دخول جسيم نانوي بلاستيكي داخلها، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".وعندما تسقط الجسيمات في هذه التجويفات، يشير الضوء المنعكس إلى وجودها من خلال تحولات لونية زاهية يمكن ملاحظتها تحت مجهر بصري بسيط، وهذا لا يمكن فقط من عد الجسيمات، بل أيضا من تحديد حجمها، ما يسرّع التحليل ويخفض التكاليف دون الحاجة إلى فنيين مدربين تدريبا عاليا.للتحقق من صحة التقنية، قام الباحثون بتوليف عينات من المياه البيئية عن طريق خلط الرمل والمواد العضوية وكميات معروفة من جسيمات البلاستيك النانوية الكروية.تشمل الخطط المستقبلية اختبار عينات مياه حقيقية، وتقييم الجسيمات غير الكروية، والتمييز بين أنواع البلاستيك لتوسيع نطاق تطبيق هذه التقنية في البحوث البيئية والصحية.يفتح هذا الابتكار فصلا جديدا في مكافحة التلوث البلاستيكي، إذ يوفر أداة عملية للكشف عن البلاستيك النانوي في الموقع، والتي قد تمكن المجتمعات والعلماء وصانعي السياسات قريبا من فهم هذا الخطر الخفي والتخفيف من حدته بشكل أفضل.مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة
كشف فريق بحثي عن طريقة رائدة للكشف عن جزيئات البلاستيك النانوية الخفية في البيئة، باستخدام مجهر بصري عادي مزوَد بـ"غربال بصري" مبتكر.
ولطالما اعتبرت النفايات البلاستيكية أزمة متفاقمة على كوكب الأرض، إذ تلوث المحيطات والأنهار والتربة في جميع أنحاء العالم، وفي حين كانت الجسيمات البلاستيكية الدقيقة محور التركيز الرئيسي، إلا أن الجسيمات البلاستيكية النانوية (وهي جسيمات يقل حجمها عن ميكرومتر واحد)، تتزايد كتهديد أكبر نظرًا لقدرتها على اختراق الحواجز البيولوجية كالجلد والحاجز الدموي الدماغي.
ويعد اكتشاف هذه الجسيمات الدقيقة تحديا هائلًا، إذ يتطلب عادة تقنيات تصوير باهظة الثمن ومعقدة مثل المجاهر الإلكترونية الماسحة. تتجاوز الطريقة الجديدة هذه العوائق باستخدام تأثيرات الرنين داخل ثقوب أشباه الموصلات الدقيقة، المسماة "فجوات مي"، والتي يتغير لونها بشكل واضح عند دخول جسيم نانوي بلاستيكي داخلها، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".

ويعمل "الغربال البصري" بشكل مشابه جدا للمرشح التقليدي، حيث يتكيف مع ثقوب مصممة خصيصا لأحجام جسيمات نانوية بلاستيكية محددة تتراوح من 0.2 إلى ميكرومتر واحد.

جراحة العيون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
مجتمع
العلاج بجسيمات الذهب النانوية.. أمل جديد لعلاج أمراض العيون
24 أبريل, 09:29 GMT
وعندما تسقط الجسيمات في هذه التجويفات، يشير الضوء المنعكس إلى وجودها من خلال تحولات لونية زاهية يمكن ملاحظتها تحت مجهر بصري بسيط، وهذا لا يمكن فقط من عد الجسيمات، بل أيضا من تحديد حجمها، ما يسرّع التحليل ويخفض التكاليف دون الحاجة إلى فنيين مدربين تدريبا عاليا.
للتحقق من صحة التقنية، قام الباحثون بتوليف عينات من المياه البيئية عن طريق خلط الرمل والمواد العضوية وكميات معروفة من جسيمات البلاستيك النانوية الكروية.

حدد "الغربال البصري" بدقة أعداد الجسيمات وتوزيع أحجامها، مما يثبت متانة هذه الطريقة وإمكانية تطبيقها ميدانيا.

مصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
مجتمع
علماء روس يطورون "مادة نانوية" تغير مستقبل الإضاءة الإلكترونية
17 مارس, 12:49 GMT
تشمل الخطط المستقبلية اختبار عينات مياه حقيقية، وتقييم الجسيمات غير الكروية، والتمييز بين أنواع البلاستيك لتوسيع نطاق تطبيق هذه التقنية في البحوث البيئية والصحية.
يفتح هذا الابتكار فصلا جديدا في مكافحة التلوث البلاستيكي، إذ يوفر أداة عملية للكشف عن البلاستيك النانوي في الموقع، والتي قد تمكن المجتمعات والعلماء وصانعي السياسات قريبا من فهم هذا الخطر الخفي والتخفيف من حدته بشكل أفضل.
مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة
