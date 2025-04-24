https://sarabic.ae/20250424/العلاج-بجسيمات-الذهب-النانوية-أمل-جديد-لعلاج-أمراض-العيون-1099847550.html

العلاج بجسيمات الذهب النانوية.. أمل جديد لعلاج أمراض العيون

العلاج بجسيمات الذهب النانوية.. أمل جديد لعلاج أمراض العيون

سبوتنيك عربي

يفتح العلاج باستخدام جسيمات الذهب النانوية باب أمل جديدا في علاج أمراض العين، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، حيث كشفت دراسة حديثة عن إمكانات واعدة... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T09:29+0000

2025-04-24T09:29+0000

2025-04-24T09:29+0000

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ونقل موقع جامعة "براون" عن مهندس الطب الحيوي جياروي ني قوله إن هذا النهج يمثل نوعًا جديدًا من الأطراف الاصطناعية لشبكية العين، قائلًا: "لديه القدرة على استعادة الرؤية المفقودة بسبب التنكس الشبكي دون الحاجة إلى جراحات معقدة أو تعديلات جينية". وأضاف: "نعتقد أن هذه التقنية قد تحدث تحولًا جذريًا في علاج أمراض الشبكية التنكسية".وتعتمد آلية العلاج الجديد على حقن جزيئات نانوية ذهبية دقيقة، أرق بآلاف المرات من شعرة الإنسان، في الحجرة الزجاجية للعين بعد إرفاقها بأجسام مضادة تستهدف خلايا معينة، ثم يتم تنشيط هذه الجسيمات باستخدام ليزر تحت أحمر يحفز الخلايا بطريقة مشابهة لعمل مستقبلات الضوء الطبيعية.وأظهرت النتائج أن الجسيمات النانوية يمكن أن تبقى في شبكية العين لعدة أشهر دون آثار سمية كبيرة، كما أثبتت قدرتها على تحفيز الجهاز البصري بنجاح.وعلى الرغم من تشابه هذا النهج مع بعض علاجات الضمور البقعي الحالية، إلا أنه يتميز بتدخل جراحي محدود، وعدم الحاجة إلى غرسات كبيرة داخل العين، مع إمكانية تغطية مجال رؤية أوسع للمرضى.يذكر أن الضمور البقعي يعتبر من الأمراض الشائعة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة مع التقدم في العمر. ويحدث هذا المرض نتيجة تلف البقعة، وهي المنطقة المسؤولة عن الرؤية المركزية في شبكية العين، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية وضعفها. وعلى الرغم من وجود علاجات تبطئ تطور المرض، إلا أنها لا تستطيع استعادة الرؤية المفقودة.

https://sarabic.ae/20240919/خبراء-يحذرون-من-جراحات-تغيير-لون-العيون--1092878030.html

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