عربي
القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
علماء روس يطورون طلاءات حيوية لتسريع التئام الجروح
علماء روس يطورون طلاءات حيوية لتسريع التئام الجروح
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس من جامعة لوباتشيفسكي الحكومية في مدينة نيجني نوفغورود، طلاءات حيوية جديدة مستخلصة من كولاجين سمك القد، لتسريع التئام الجروح وحمايتها من العدوى. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T09:25+0000
2025-10-01T09:25+0000
مجتمع
علوم
الصحة
جروح
إصابات بجروح
روسيا
علماء
علماء روس
يعدّ تطوير مواد التئام الجروح مهمة بالغة الأهمية للعلماء، نظرًا لارتفاع عدد وتنوع الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية والحوادث والحروق، وذكرت جامعة لوباتشيفسكي الحكومية أن استخدام البوليمرات الطبيعية المتوافقة حيويًا يعدّ أحد الاتجاهات الرئيسية في الطب التجديدي.طوّر العلماء تقنية لإنتاج طلاءات مستخلصة من الكولاجين المستخلص من سمك القد (أغشية، وإسفنجات). أوضح الباحثون أن هذه الطلاءات تتميز في قدرتها على منع تكوّن العفن والبكتيريا بشكل مستقل دون الحاجة إلى معالجة إضافية.ووفقًا للباحثين، جاء اختيار الكولاجين من الأسماك نظرًا لتشابهه الوثيق مع الكولاجين البشري، مما يضمن توافقًا حيويًا عاليًا. علاوة على ذلك، فهو مورد متجدد وغير مكلف وآمن، ولا يحمل أي خطر لانتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر.يعتمد النهج المقترح على تعديل كولاجين سمك القد باستخدام كيمياء الجذور (باستخدام جسيمات نشطة للغاية). يسمح هذا بإدخال شظايا طبيعية وصناعية متوافقة حيويًا في بنيته، مما يشكل مصفوفة ثلاثية الأبعاد قوية ضرورية لإصلاح الأنسجة.وقد تم بالفعل تأكيد فعالية الطلاءات الجديدة، وفقًا لمؤلفي الدراسة. ووفقًا لهم، فقد تم إثبات توافقها الحيوي. وأظهرت تجارب التئام الجروح التي أجريت فعالية أعلى بكثير مقارنةً بالمواد التجارية القائمة على الكولاجين البقري.يدخل هذا التطوير حاليًا مرحلة المشروع التجريبي، مع خطط لإجراء دورة كاملة من التجارب قبل السريرية لتطبيقها لاحقًا في الممارسة الطبية. ويعتقد علماء الجامعة أن هذه المواد يمكن استخدامها لإصلاح أي نسيج في الجسم.علماء روس يبتكرون غراء يوقف نزيف الجروح خلال العملياتعلماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتشخيص القدم السكرية
https://sarabic.ae/20250709/علماء-روس-يطورون-دواء-لتسريع-التئام-الجروح-الناتجة-عن-الحروق-1102525965.html
https://sarabic.ae/20250111/جلد-نوع-من-الأسماك-قد-يحمل-علاجا-أفضل-للحروق-1096691188.html
https://sarabic.ae/20241124/علماء-يكتشفون-سر-تجديد-الغدد-العرقية-ليبعث-أملا-لضحايا-الحروق-1095134597.html
علوم, الصحة, جروح, إصابات بجروح, روسيا, علماء, علماء روس

علماء روس يطورون طلاءات حيوية لتسريع التئام الجروح

09:25 GMT 01.10.2025
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
طوّر علماء روس من جامعة لوباتشيفسكي الحكومية في مدينة نيجني نوفغورود، طلاءات حيوية جديدة مستخلصة من كولاجين سمك القد، لتسريع التئام الجروح وحمايتها من العدوى.
يعدّ تطوير مواد التئام الجروح مهمة بالغة الأهمية للعلماء، نظرًا لارتفاع عدد وتنوع الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية والحوادث والحروق، وذكرت جامعة لوباتشيفسكي الحكومية أن استخدام البوليمرات الطبيعية المتوافقة حيويًا يعدّ أحد الاتجاهات الرئيسية في الطب التجديدي.
طوّر العلماء تقنية لإنتاج طلاءات مستخلصة من الكولاجين المستخلص من سمك القد (أغشية، وإسفنجات). أوضح الباحثون أن هذه الطلاءات تتميز في قدرتها على منع تكوّن العفن والبكتيريا بشكل مستقل دون الحاجة إلى معالجة إضافية.
نقطة دم من المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
مجتمع
علماء روس يطورون دواء لتسريع التئام الجروح الناتجة عن الحروق
9 يوليو, 14:00 GMT
صرحت لودميلا سيمينيتشيفا، رئيسة مختبر أبحاث البتروكيماويات في معهد الكيمياء بجامعة نيجني نوفغورود الحكومية، والمسؤولة عن الدراسة: "لا تتوفر مواد منزلية مماثلة في السوق، واستخدامها واعد بشكل خاص في ظروف غير معقمة. علاوة على ذلك، تتجاوز فعالية تطويرنا نظائرها التجارية".
ووفقًا للباحثين، جاء اختيار الكولاجين من الأسماك نظرًا لتشابهه الوثيق مع الكولاجين البشري، مما يضمن توافقًا حيويًا عاليًا. علاوة على ذلك، فهو مورد متجدد وغير مكلف وآمن، ولا يحمل أي خطر لانتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر.
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجتمع
جلد نوع من الأسماك قد يحمل علاجا أفضل للحروق
11 يناير, 16:01 GMT
وأضافت سيمينيتشيفا: "يعد الكولاجين البروتين الأكثر شيوعًا، وهو أساس ممتاز للمواد المتجددة. ومع ذلك، لتحقيق التأثير المطلوب، يجب تعديل بنيته الطبيعية لتشكيل مصفوفة ثلاثية الأبعاد قوية. وقد نجحنا في تحقيق ذلك".
يعتمد النهج المقترح على تعديل كولاجين سمك القد باستخدام كيمياء الجذور (باستخدام جسيمات نشطة للغاية). يسمح هذا بإدخال شظايا طبيعية وصناعية متوافقة حيويًا في بنيته، مما يشكل مصفوفة ثلاثية الأبعاد قوية ضرورية لإصلاح الأنسجة.
عين مغلقة مع قطرات من الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
مجتمع
علماء يكتشفون سر تجديد الغدد العرقية ليبعث أملا لضحايا الحروق
24 نوفمبر 2024, 13:42 GMT
وقد تم بالفعل تأكيد فعالية الطلاءات الجديدة، وفقًا لمؤلفي الدراسة. ووفقًا لهم، فقد تم إثبات توافقها الحيوي. وأظهرت تجارب التئام الجروح التي أجريت فعالية أعلى بكثير مقارنةً بالمواد التجارية القائمة على الكولاجين البقري.
يدخل هذا التطوير حاليًا مرحلة المشروع التجريبي، مع خطط لإجراء دورة كاملة من التجارب قبل السريرية لتطبيقها لاحقًا في الممارسة الطبية. ويعتقد علماء الجامعة أن هذه المواد يمكن استخدامها لإصلاح أي نسيج في الجسم.
علماء روس يبتكرون غراء يوقف نزيف الجروح خلال العمليات
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتشخيص القدم السكرية
