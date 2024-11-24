https://sarabic.ae/20241124/علماء-يكتشفون-سر-تجديد-الغدد-العرقية-ليبعث-أملا-لضحايا-الحروق-1095134597.html

علماء يكتشفون سر تجديد الغدد العرقية ليبعث أملا لضحايا الحروق

علماء يكتشفون سر تجديد الغدد العرقية ليبعث أملا لضحايا الحروق

سبوتنيك عربي

تعتبر الغدد العرقية ضرورية لتنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على توازن السوائل وصحة الجلد، فإن معظم الإصابات الجلدية مثل الحروق، تؤدي غالبا لفقدان هذه الغدد، ما... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T13:42+0000

2024-11-24T13:42+0000

2024-11-24T13:42+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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بالنسبة لضحايا الحروق، فإن فقدان الغدد العرقية ليس مجرد إزعاج بسيط، بل إنه يشكل تحديًا يغير حياتهم ويؤثر على قدرة أجسامهم على تنظيم درجة الحرارة والحفاظ على توازن السوائل المناسب.والآن، طور العلماء نهجًا كيميائيًا مبتكرًا يمكنه استعادة هذه الوظائف الحيوية، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في الطب التجديد.ويوضح الدكتور شياويان صن، الذي قاد البحث، "إن ما يجعل هذا الاكتشاف مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو بساطته وسلامته. فمن خلال استخدام المركبات الكيميائية بدلاً من التعديلات الجينية، قمنا بتطوير طريقة يمكن ترجمتها بسهولة أكبر إلى علاجات سريرية".وجد فريق البحث أنه من خلال معالجة خلايا الجلد العادية (الخلايا الكيراتينية) بمزيج كيميائي متخصص، يمكنهم تحويلها إلى خلايا تشبه إلى حد كبير خلايا الغدد العرقية الطبيعية من حيث البنية والوظيفة.وعندما تم زرع هذه الخلايا المعدلة وراثيا في جلد فأر تالف، لم تنجو هذه الخلايا فحسب، بل ازدهرت أيضا. فقد سرّعت عملية التئام الجروح، وأعادت بناء الإطار البنيوي للجلد، والأهم من ذلك، جددت الغدد العرقية العاملة بكامل طاقتها.وأظهرت الأنسجة المتجددة استجابات تعرق طبيعية لكل من المحفزات الكيميائية والحرارية، مما يشير إلى استعادة كاملة لوظيفة تنظيم الحرارة."حنين إلى السمنة"... الدهون التي في جسمك لديها ذكريات من الماضيدراسة تكشف عن مفتاح "كبح الغضب"

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