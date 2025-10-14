https://sarabic.ae/20251014/علماء-روس-يطورون-أول-عصبون-اصطناعي-لدراسة-نشاط-الدماغ-لدى-الإنسان-1105998166.html
علماء روس يطورون أول "عصبون اصطناعي" لدراسة نشاط الدماغ لدى الإنسان
علماء روس يطورون أول "عصبون اصطناعي" لدراسة نشاط الدماغ لدى الإنسان
ابتكر علماء من جامعة ساراتوف، خلية عصبية اصطناعية جديدة لأبحاث الدماغ، والأطراف الاصطناعية العصبية، والذكاء الاصطناعي، ووفقا لبياناتهم، يتفوق هذا التطوير على... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
دراسة تظهر أن قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغكيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
ابتكر علماء من جامعة ساراتوف، خلية عصبية اصطناعية جديدة لأبحاث الدماغ، والأطراف الاصطناعية العصبية، والذكاء الاصطناعي، ووفقا لبياناتهم، يتفوق هذا التطوير على معظم التقنيات المماثلة من حيث البساطة والفعالية والتكلفة.
صمم باحثون من جامعة ن. ج. تشيرنيشيفسكي ساراتوف الوطنية للأبحاث باسم ن. ج. تشيرنيشيفسكي، عصبونا إلكترونيا جديدا شبيه بالخلايا العصبية من نوع "فيتز هيو-ناغومو"، واعتمدوا على دائرة مصممة مسبقا كأساس وبدأوا بتعديلها، بهدف تقليل عدد العناصر، والتخلص من الدوائر المكررة، ومصادر الطاقة الزائدة لتقليل استهلاك الطاقة.
ومن ناحية أخرى، سعوا إلى الحفاظ على الأنماط الديناميكية المهمة، وخاصة أنماط النشاط النبضي، وأوضحوا أنهم بعد أن أزالو كل ما هو غير ضروري تقريبا من الدائرة، توصلوا إلى حيلة مثيرة للاهتمام باستخدام صمام ثنائي في دائرة مكبر العمليات، ما حسّن أداء الجهاز بشكل كبير.
بتغيير عدد الثنائيات في الدائرة، يمكن تغيير شكل التذبذب، على غرار أنواع مختلفة من الخلايا العصبية في الدماغ: الأهرامات، والخلايا العصبية البينية، والخلايا الشبكية، وغيرها.
وتم حل ثلاث مشاكل رئيسية:
أولا، بسطوا الدائرة الحالية بإزالة العناصر غير الضرورية مع الحفاظ على أنماط التذبذب الرئيسية.
ثانيا، عدّلوها لجعل التذبذبات أكثر نبضاً، مثل تذبذبات الخلايا العصبية الحقيقية.
يمكن استخدام هذا التطور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأطراف الاصطناعية العصبية، وأبحاث الدماغ الأساسية، حسب تصريح فلاديمير بونومارينكو، الأستاذ في قسم النمذجة الديناميكية والهندسة الطبية الحيوية في الجامعة، فمن أكثر تطبيقات الخلايا العصبية الإلكترونية إثارة هو إنشاء "حياة اصطناعية".
ومن الجدير بالذكر أن دماغ الثدييات يتكون من مليارات الخلايا العصبية، ولا يمكن نمذجة أجهزته باستخدام التكنولوجيا الحالية، ومع ذلك، فإن نمذجة الجهاز العصبي لديدان النيماتودا أو دماغ ذباب الفاكهة مهمة أكثر واقعية باستخدام نماذج خلايا عصبية اصطناعية مناسبة.
ويأمل العلماء أن يتم بناء مثل هذه الحيوانات الاصطناعية على المدى المتوسط (12-15 عاما).
في المستقبل، يخطط العلماء لتحسين خصائص الخلايا العصبية الاصطناعية ودمجها في أنظمة معقدة لحل مشكلات في الطب الحيوي والروبوتات والعلوم الأساسية، ويعتبر مشروع متعدد التخصصات يتطلب جهودا مشتركة من مهندسي الإلكترونيات وعلماء الرياضيات والمبرمجين وعلماء الأحياء والأطباء.