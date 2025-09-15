https://sarabic.ae/20250915/-دراسة-تظهر-أن-قلة-النوم-قد-تسرع-شيخوخة-الدماغ-1104881280.html
دراسة تظهر أن قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
سبوتنيك عربي
2025-09-15T17:49+0000
2025-09-15T17:49+0000
2025-09-15T17:49+0000
مجتمع
العالم
علوم
الصحة
القلق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104876630_0:221:2699:1739_1920x0_80_0_0_1615901a08ea07bac9faad044a954c24.jpg
تتبع البحث ما يقرب من 2750 من كبار السن على مدى 5.6 سنوات في المتوسط، ووجد تراجعا أسرع في الذاكرة ومهارات التفكير لدى من يعانون من مشاكل نوم مستمرة.أظهر المشاركون الذين أبلغوا عن قلة النوم عن المعتاد أداءً إدراكيا مشابها للأشخاص الأكبر سنا بأربع سنوات، إلى جانب تغيرات دماغية يمكن اكتشافها من خلال التصوير، مثل لويحات الأميلويد وتلف المادة البيضاء، وكلاهما مرتبط بمرض "ألزهايمر"، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس ديلي"، ومع أن الدراسة لا تثبت أن الأرق يسبب الخرف مباشرة، إلا أن الارتباط بينهما قوي بما يكفي لتسليط الضوء على أهمية معالجة مشاكل النوم لصحة الدماغ.قد لا يحسن علاج الأرق المزمن جودة النوم فحسب، بل يساعد أيضا في الحفاظ على المرونة الإدراكية مع التقدم في السن. ومع إضافة هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة، تبرز أهمية الحفاظ على صحة النوم الجيدة كاستراتيجية حيوية لحماية وظائف الدماغ على المدى الطويل.مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيزكيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟دراسة توضح العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والأرق
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104876630_0:0:2699:2024_1920x0_80_0_0_2e237ca619466b84f60301319796291f.jpg
كشفت دراسة حديثة أن الأرق المزمن، الذي يعرّف بأنه صعوبة النوم لثلاث ليالٍ على الأقل أسبوعيا على مدار ثلاثة أشهر أو أكثر، قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف أو ضعف الإدراك الخفيف بنسبة 40%.
تتبع البحث ما يقرب من 2750 من كبار السن على مدى 5.6 سنوات في المتوسط، ووجد تراجعا أسرع في الذاكرة ومهارات التفكير لدى من يعانون من مشاكل نوم مستمرة.
أظهر المشاركون الذين أبلغوا عن قلة النوم عن المعتاد أداءً إدراكيا مشابها للأشخاص الأكبر سنا بأربع سنوات، إلى جانب تغيرات دماغية يمكن اكتشافها من خلال التصوير، مثل لويحات الأميلويد وتلف المادة البيضاء، وكلاهما مرتبط بمرض "ألزهايمر"، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس ديلي
"، ومع أن الدراسة لا تثبت أن الأرق يسبب الخرف مباشرة، إلا أن الارتباط بينهما قوي بما يكفي لتسليط الضوء على أهمية معالجة مشاكل النوم لصحة الدماغ.
يؤكد الباحث الرئيسي الدكتور دييغو كارفالو، أن الأرق لا يقتصر تأثيره على اليقظة في اليوم التالي فحسب؛ بل قد يشير إلى شيخوخة الدماغ المبكرة أو يسهم فيها.
قد لا يحسن علاج الأرق المزمن جودة النوم فحسب، بل يساعد أيضا في الحفاظ على المرونة الإدراكية مع التقدم في السن.
ومع إضافة هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة، تبرز أهمية الحفاظ على صحة النوم الجيدة كاستراتيجية حيوية لحماية وظائف الدماغ على المدى الطويل.