عربي
دراسة تظهر أن قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
دراسة تظهر أن قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
كشفت دراسة حديثة أن الأرق المزمن، الذي يعرّف بأنه صعوبة النوم لثلاث ليالٍ على الأقل أسبوعيا على مدار ثلاثة أشهر أو أكثر، قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف أو ضعف... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
تتبع البحث ما يقرب من 2750 من كبار السن على مدى 5.6 سنوات في المتوسط، ووجد تراجعا أسرع في الذاكرة ومهارات التفكير لدى من يعانون من مشاكل نوم مستمرة.أظهر المشاركون الذين أبلغوا عن قلة النوم عن المعتاد أداءً إدراكيا مشابها للأشخاص الأكبر سنا بأربع سنوات، إلى جانب تغيرات دماغية يمكن اكتشافها من خلال التصوير، مثل لويحات الأميلويد وتلف المادة البيضاء، وكلاهما مرتبط بمرض "ألزهايمر"، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس ديلي"، ومع أن الدراسة لا تثبت أن الأرق يسبب الخرف مباشرة، إلا أن الارتباط بينهما قوي بما يكفي لتسليط الضوء على أهمية معالجة مشاكل النوم لصحة الدماغ.قد لا يحسن علاج الأرق المزمن جودة النوم فحسب، بل يساعد أيضا في الحفاظ على المرونة الإدراكية مع التقدم في السن. ومع إضافة هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة، تبرز أهمية الحفاظ على صحة النوم الجيدة كاستراتيجية حيوية لحماية وظائف الدماغ على المدى الطويل.مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيزكيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟دراسة توضح العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والأرق
دراسة تظهر أن قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة حديثة أن الأرق المزمن، الذي يعرّف بأنه صعوبة النوم لثلاث ليالٍ على الأقل أسبوعيا على مدار ثلاثة أشهر أو أكثر، قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف أو ضعف الإدراك الخفيف بنسبة 40%.
تتبع البحث ما يقرب من 2750 من كبار السن على مدى 5.6 سنوات في المتوسط، ووجد تراجعا أسرع في الذاكرة ومهارات التفكير لدى من يعانون من مشاكل نوم مستمرة.
أظهر المشاركون الذين أبلغوا عن قلة النوم عن المعتاد أداءً إدراكيا مشابها للأشخاص الأكبر سنا بأربع سنوات، إلى جانب تغيرات دماغية يمكن اكتشافها من خلال التصوير، مثل لويحات الأميلويد وتلف المادة البيضاء، وكلاهما مرتبط بمرض "ألزهايمر"، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس ديلي"، ومع أن الدراسة لا تثبت أن الأرق يسبب الخرف مباشرة، إلا أن الارتباط بينهما قوي بما يكفي لتسليط الضوء على أهمية معالجة مشاكل النوم لصحة الدماغ.

يؤكد الباحث الرئيسي الدكتور دييغو كارفالو، أن الأرق لا يقتصر تأثيره على اليقظة في اليوم التالي فحسب؛ بل قد يشير إلى شيخوخة الدماغ المبكرة أو يسهم فيها.

قد لا يحسن علاج الأرق المزمن جودة النوم فحسب، بل يساعد أيضا في الحفاظ على المرونة الإدراكية مع التقدم في السن.
ومع إضافة هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة، تبرز أهمية الحفاظ على صحة النوم الجيدة كاستراتيجية حيوية لحماية وظائف الدماغ على المدى الطويل.
