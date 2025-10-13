https://sarabic.ae/20251013/علماء-روس-يصنعون-سيراميك-للفضاء-يتحمل-حرارة-عالية-1105961573.html

علماء روس يصنعون "سيراميك" للفضاء يتحمل حرارة عالية

سبوتنيك عربي

قام باحثون في جامعة تومسك للتقانة الحيوية، بتصنيع سيراميك عالي الحرارة في الهواء الطلق، والذي يمكن استخدامه في صناعة الطيران، والطاقة النووية، وتصنيع أدوات... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105961377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb447e473b460265be08f19eda332885.jpg

وتعتبر البوريدات عالية الإنتروبيا مركبات من المعادن مع البورون، وهو نوع من السيراميك عالي الحرارة الذي خضع لدراسة مكثفة على مدى السنوات العشر الماضية. وتتحمل المواد القائمة على البوريدات درجات حرارة تزيد عن 3000 درجة مئوية، وتتميز بصلابة متزايدة ومقاومة للتآكل والأكسدة.وتسمح هذه الخصائص باستخدامها في تصنيع أجزاء محركات عالية الحرارة، ومكونات مفاعلات نووية، وأفران صناعية، وغيرها من المعدات التي تعمل في بيئات قاسية، وفقًا للجامعة. ويتطلب تخليق البوريدات باستخدام الطرق المعروفة معدات متخصصة وباهظة الثمن، ولا يتم إلا في درجات حرارة عالية وبيئات خاملة، حيث يكون التفاعل الكيميائي في أدنى حد. وأوضح العلماء أنه أثناء تفريغ القوس، يتشكل جو واق ذاتي من أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، مما يمنع أكسدة المنتج بواسطة الأكسجين الجوي. ولذلك، يمكن تخليق البوريدات في الهواء الطلق، دون استخدام معدات تفريغ أو غاز متخصصة. يُبسط هذا النهج العملية بشكل كبير، ويقلل من استهلاك الطاقة، ويزيد الإنتاجية الإجمالية. وأضاف أن الباحثين استخدموا البوريدات عالية الإنتروبيا المُصنّعة لإنتاج عينات سيراميكية ضخمة بكثافة تصل إلى 96.5% وصلابة 28.8 جيجاباسكال، أي ما يعادل عشرة أضعاف صلابة الفولاذ.عالم محيطات روسي يحذر من "المد الأحمر"

