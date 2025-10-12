عالم محيطات روسي يحذر من "المد الأحمر"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
عالم محيطات روسي يحذر من "المد الأحمر"
عالم محيطات روسي يحذر من "المد الأحمر"
مجتمع
علوم
وقال فيليب سابوزنيكوف، الباحث الرائد في مختبر علم بيئة المجتمعات القاعية الساحلية، بمعهد شيرشوف لعلوم المحيطات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "العوالق النباتية عنصر أساسي في النظام البيئي البحري، ومصدر الغذاء الرئيسي الأولي في عمود الماء، بالطبع، سيؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات أيضًا على حياتها".وأضاف سابوزنيكوف: "على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى ازدهار مبكر للطحالب الدقيقة في خطوط العرض المتوسطة، واضطراب في دورات التكاثر الطبيعية للكائنات البحرية، وتحول في فترات نمو الطحالب النشطة، وزيادة دور أنواع المياه الدافئة".وأوضح سابوزنيكوف، أن زيادة إنتاجية العوالق النباتية في خطوط العرض العليا ممكنة بسبب خلو المياه من الجليد في وقت مبكر. وأضاف العالم: "عالميًا، مع ارتفاع درجة حرارة محيطات العالم، بما في ذلك البحار المحيطة بروسيا - من الممكن حدوث طبقات مائية أكثر استقرارا وانخفاض في نقل المغذيات الرأسي إلى الطبقات العليا من البحار شبه الاستوائية والمعتدلة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. وقد يؤدي اضطراب السلاسل الغذائية في بعض المناطق إلى مشاكل لمصايد الأسماك التجارية".وعُثر لاحقًا على العديد من الحيوانات البحرية النافقة هناك وفي الخلجان المجاورة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.حدد السبب رسميا كعامل طبيعي مرتبط بازدهار الطحالب المنتجة للسموم، المسمى "المد الأحمر" الذي حدث بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه عن المعدل الطبيعي.لماذا تشكل الانفجارات الشمسية خطرا على المركبات الفضائية؟
عالم محيطات روسي يحذر من "المد الأحمر"

كشف علماء روس، أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات، أدى إلى ازديار كمية الطحالب الضارة، التي تعرف بـ"المد الأحمر"، قبالة سواحل البحار الروسية، وخاصةً في شمال غرب البلاد والشرق الأقصى.
وقال فيليب سابوزنيكوف، الباحث الرائد في مختبر علم بيئة المجتمعات القاعية الساحلية، بمعهد شيرشوف لعلوم المحيطات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "العوالق النباتية عنصر أساسي في النظام البيئي البحري، ومصدر الغذاء الرئيسي الأولي في عمود الماء، بالطبع، سيؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات أيضًا على حياتها".
وأضاف سابوزنيكوف: "على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى ازدهار مبكر للطحالب الدقيقة في خطوط العرض المتوسطة، واضطراب في دورات التكاثر الطبيعية للكائنات البحرية، وتحول في فترات نمو الطحالب النشطة، وزيادة دور أنواع المياه الدافئة".

خاصة في مناطقنا البحرية في الشرق الأقصى والشمال الغربي، يتزايد خطر حدوث ازدهار (تكاثر) كبير لأنواع المياه الدافئة القادرة على إطلاق مواد سامة - أي ما يُعرف بالمد الأحمر.

مجتمع
علماء روس يرصدون اضطرابا في المجال المغناطيسي للأرض
أمس, 11:51 GMT
وأوضح سابوزنيكوف، أن زيادة إنتاجية العوالق النباتية في خطوط العرض العليا ممكنة بسبب خلو المياه من الجليد في وقت مبكر.
وأضاف العالم: "عالميًا، مع ارتفاع درجة حرارة محيطات العالم، بما في ذلك البحار المحيطة بروسيا - من الممكن حدوث طبقات مائية أكثر استقرارا وانخفاض في نقل المغذيات الرأسي إلى الطبقات العليا من البحار شبه الاستوائية والمعتدلة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. وقد يؤدي اضطراب السلاسل الغذائية في بعض المناطق إلى مشاكل لمصايد الأسماك التجارية".

ووقعت حادثة مد أحمر بارزة قبالة كامتشاتكا أواخر سبتمبر 2020، لاحظ السكان المحليون والسياح تغيرا في لون المياه في شاطئ خالاكتيرسكي.

وعُثر لاحقًا على العديد من الحيوانات البحرية النافقة هناك وفي الخلجان المجاورة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.
حدد السبب رسميا كعامل طبيعي مرتبط بازدهار الطحالب المنتجة للسموم، المسمى "المد الأحمر" الذي حدث بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه عن المعدل الطبيعي.
لماذا تشكل الانفجارات الشمسية خطرا على المركبات الفضائية؟
