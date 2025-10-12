https://sarabic.ae/20251012/عالم-محيطات-روسي-يحذر-من-المد-الأحمر-1105904374.html

عالم محيطات روسي يحذر من "المد الأحمر"

عالم محيطات روسي يحذر من "المد الأحمر"

سبوتنيك عربي

كشف علماء روس، أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات، أدى إلى ازديار كمية الطحالب الضارة، التي تعرف بـ"المد الأحمر"، قبالة سواحل البحار الروسية، وخاصةً في شمال غرب... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T13:29+0000

2025-10-12T13:29+0000

2025-10-12T13:29+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094192331_0:182:1753:1168_1920x0_80_0_0_8c84b728d37968ac93f8b2098de393dc.jpg

وقال فيليب سابوزنيكوف، الباحث الرائد في مختبر علم بيئة المجتمعات القاعية الساحلية، بمعهد شيرشوف لعلوم المحيطات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "العوالق النباتية عنصر أساسي في النظام البيئي البحري، ومصدر الغذاء الرئيسي الأولي في عمود الماء، بالطبع، سيؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات أيضًا على حياتها".وأضاف سابوزنيكوف: "على سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى ازدهار مبكر للطحالب الدقيقة في خطوط العرض المتوسطة، واضطراب في دورات التكاثر الطبيعية للكائنات البحرية، وتحول في فترات نمو الطحالب النشطة، وزيادة دور أنواع المياه الدافئة".وأوضح سابوزنيكوف، أن زيادة إنتاجية العوالق النباتية في خطوط العرض العليا ممكنة بسبب خلو المياه من الجليد في وقت مبكر. وأضاف العالم: "عالميًا، مع ارتفاع درجة حرارة محيطات العالم، بما في ذلك البحار المحيطة بروسيا - من الممكن حدوث طبقات مائية أكثر استقرارا وانخفاض في نقل المغذيات الرأسي إلى الطبقات العليا من البحار شبه الاستوائية والمعتدلة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. وقد يؤدي اضطراب السلاسل الغذائية في بعض المناطق إلى مشاكل لمصايد الأسماك التجارية".وعُثر لاحقًا على العديد من الحيوانات البحرية النافقة هناك وفي الخلجان المجاورة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.حدد السبب رسميا كعامل طبيعي مرتبط بازدهار الطحالب المنتجة للسموم، المسمى "المد الأحمر" الذي حدث بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه عن المعدل الطبيعي.لماذا تشكل الانفجارات الشمسية خطرا على المركبات الفضائية؟

https://sarabic.ae/20251011/علماء-روس-يرصدون-اضطرابا-في-المجال-المغناطيسي-للأرض-1105873098.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم