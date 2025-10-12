https://sarabic.ae/20251012/لماذا-تشكل-الانفجارات-الشمسية-خطرا-على-المركبات-الفضائية؟-1105893568.html

لماذا تشكل الانفجارات الشمسية خطرا على المركبات الفضائية؟

لماذا تشكل الانفجارات الشمسية خطرا على المركبات الفضائية؟

يعتبر عمل رواد الفضاء محفوفا بالمخاطر الجسيمة، حيث أن الفراغ الكوني لا يخضع لقوانين الأرض الآمنة، حيث يضطر للتعامل مع انعدام شعاع الشمس، وغياب الجاذبية،... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وصرح سيرغي بوغاتشيف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك" في مقابلة، بأن التوهجات الشمسية القوية قد تعطل المركبات الفضائية التي تحلق خارج مدار الأرض، كالمريخ مثلا، وبالتالي خارج نطاق حماية الغلاف الجوي للأرض.وأضاف: "ستكون الرحلات ممكنة بالتأكيد، لكنها تنطوي على مخاطر جسيمة لكل من الطاقم والمعدات نفسها، تستغرق المركبة الفضائية، على سبيل المثال، ستة أشهر للوصول إلى المريخ، وقد تُعطّلها التوهجات القوية ببساطة".وأشار مدير المختبر إلى أنه إذا أُرسلت مركبة فضائية للإنقاذ، لإصلاح عطل في طريقها إلى المريخ، فسيتعين عليها السفر عدة أشهر إلى موقع الحادث.علماء روس يرصدون اضطرابا في المجال المغناطيسي للأرض

