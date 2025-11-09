عربي
مدار الليل والنهار
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس: سحابتان من البلازما الشمسية تغطيان الأرض الأسبوع المقبل
علماء روس: سحابتان من البلازما الشمسية تغطيان الأرض الأسبوع المقبل
كشف مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء "أي.كي.أي" (EKE) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن سحابتين من البلازما المنبعثة من الشمس، ستغطيان الأرض... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
عواصف
الموجة الكهرومغناطيسية
الشمس
روسيا
وأفاد المختبر عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم تطوير نموذج لتأثير الشمس على الأرض حتى منتصف الأسبوع المقبل. وبناء على حسابات حركة الرياح الشمسية والانبعاثات الكتلية، يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات الأولية حول المستقبل القريب". وأضاف : "من المتوقع وصول انبعاثات بلازمية إلى الأرض خلال هذه الفترة".أما بالنسبة للقذف الرئيسي الثاني بعد التوهج الشمسي، فتظهر الحسابات أن الأجزاء الأكثر كثافة من القذف، والتي اتجهت شمالا بشكل ملحوظ لحظة انفصالها عن الشمس، لن يكون لديها وقت للهبوط إلى المستوى الكوكبي أثناء عبورها إلى الأرض، وسترتفع أكثر. ويتوقع العلماء أن تصل مقذوفات الشعلات الفضائية إلى الأرض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء المقبل.مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديوالانفجارات الشمسية تصل إلى 60 مليون درجة مئوية وتحل لغزا فلكيا عمره نصف قرن
كشف مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء "أي.كي.أي" (EKE) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن سحابتين من البلازما المنبعثة من الشمس، ستغطيان الأرض الأسبوع المقبل، ومن المتوقع هبوب عواصف مغناطيسية معتدلة.
وأفاد المختبر عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم تطوير نموذج لتأثير الشمس على الأرض حتى منتصف الأسبوع المقبل. وبناء على حسابات حركة الرياح الشمسية والانبعاثات الكتلية، يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات الأولية حول المستقبل القريب".
وأضاف : "من المتوقع وصول انبعاثات بلازمية إلى الأرض خلال هذه الفترة".

وتشير التقارير إلى أن "القذف الأول كان نتيجة لهب صغير نسبيا بقوة 1.7، وقع في السابع من نوفمبر(تشرين الثاني الجاري) ولم يلاحظه أحد تقريبا وسط العاصفة المغناطيسية القياسية المتوقعة، ومن المتوقع أن يتسبب هذا التوهج في تأثير معتدل من المستوى المتوسط ​​"جي 2"، خلال النصف الأول من يوم 10 نوفمبر الجاري".

الشمس. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ظاهرة مذهلة.. لحظة انفصال نتوء ضخم من سطح الشمس... فيديو
14 أكتوبر, 13:21 GMT
أما بالنسبة للقذف الرئيسي الثاني بعد التوهج الشمسي، فتظهر الحسابات أن الأجزاء الأكثر كثافة من القذف، والتي اتجهت شمالا بشكل ملحوظ لحظة انفصالها عن الشمس، لن يكون لديها وقت للهبوط إلى المستوى الكوكبي أثناء عبورها إلى الأرض، وسترتفع أكثر.
وأضاف المختبر أن "التوقعات الجيومغناطيسية لم تتشكل بعد، ولكن في هذا السيناريو، ستكون "جي 2" مرة أخرى، أو على الأكثر "جي 3".
ويتوقع العلماء أن تصل مقذوفات الشعلات الفضائية إلى الأرض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء المقبل.
مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديو
الانفجارات الشمسية تصل إلى 60 مليون درجة مئوية وتحل لغزا فلكيا عمره نصف قرن
