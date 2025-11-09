https://sarabic.ae/20251109/علماء-روس-سحابتان-من-البلازما-الشمسية-تغطيان-الأرض-الأسبوع-المقبل-1106915632.html
علماء روس: سحابتان من البلازما الشمسية تغطيان الأرض الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
كشف مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء "أي.كي.أي" (EKE) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن سحابتين من البلازما المنبعثة من الشمس، ستغطيان الأرض... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T19:19+0000
2025-11-09T19:19+0000
2025-11-09T19:19+0000
مجتمع
علوم
عواصف
الموجة الكهرومغناطيسية
الشمس
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078514154_0:273:2730:1809_1920x0_80_0_0_5832a55aee04dd372c40d296bdbab239.jpg
مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديوالانفجارات الشمسية تصل إلى 60 مليون درجة مئوية وتحل لغزا فلكيا عمره نصف قرن
https://sarabic.ae/20251014/ظاهرة-مذهلة-لحظة-انفصال-نتوء-ضخم-من-سطح-الشمس-فيديو-1105999432.html
علوم, عواصف, الموجة الكهرومغناطيسية, الشمس, روسيا
كشف مختبرعلم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء "أي.كي.أي" (EKE) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن سحابتين من البلازما المنبعثة من الشمس، ستغطيان الأرض الأسبوع المقبل، ومن المتوقع هبوب عواصف مغناطيسية معتدلة.
وأفاد المختبر عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم تطوير نموذج لتأثير الشمس على الأرض حتى منتصف الأسبوع المقبل. وبناء على حسابات حركة الرياح الشمسية والانبعاثات الكتلية، يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات الأولية حول المستقبل القريب".
وأضاف : "من المتوقع وصول انبعاثات بلازمية إلى الأرض خلال هذه الفترة".
وتشير التقارير إلى أن "القذف الأول كان نتيجة لهب صغير نسبيا بقوة 1.7، وقع في السابع من نوفمبر(تشرين الثاني الجاري) ولم يلاحظه أحد تقريبا وسط العاصفة المغناطيسية القياسية المتوقعة، ومن المتوقع أن يتسبب هذا التوهج في تأثير معتدل من المستوى المتوسط "جي 2"، خلال النصف الأول من يوم 10 نوفمبر الجاري".
أما بالنسبة للقذف الرئيسي الثاني بعد التوهج الشمسي، فتظهر الحسابات أن الأجزاء الأكثر كثافة من القذف، والتي اتجهت شمالا بشكل ملحوظ لحظة انفصالها عن الشمس، لن يكون لديها وقت للهبوط إلى المستوى الكوكبي أثناء عبورها إلى الأرض، وسترتفع أكثر.
وأضاف المختبر أن "التوقعات الجيومغناطيسية لم تتشكل بعد، ولكن في هذا السيناريو، ستكون "جي 2" مرة أخرى، أو على الأكثر "جي 3".
ويتوقع العلماء أن تصل مقذوفات الشعلات الفضائية إلى الأرض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء المقبل.