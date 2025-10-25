https://sarabic.ae/20251025/مشهد-مخيف-من-الصين-بناء-شمس-اصطناعية-بطاقة-لا-نهائية-فيديو-1106376701.html
مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديو
أعلنت الصين عن بناء مفاعل اندماج نووي جديد يحمل اسم "الشمس الاصطناعية" في مدينة هيفي بمقاطعة آنهوي، والذي يهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة غير محدودة بحلول عام 2027. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم السبت، عبر منصة "إكس"، أن المفاعل المعروف باسم "BEST" قد يصبح أول مفاعل في التاريخ يولّد الكهرباء من الاندماج النووي بشكل فعلي، معتمدا على دمج نوى ذرات الهيدروجين لتوليد الهيليوم وطاقة هائلة دون نفايات مشعة طويلة الأمد، متوقعة أن يكون جاهزا للتشغيل في عام 2027.ويُسخّن المفاعل البلازما إلى أكثر من 150 مليون درجة مئوية باستخدام تصميم توكاماك، وهو أعلى من حرارة قلب الشمس، لإجبار الذرات على الاندماج.ويأتي مشروع "BEST" استكمالا لنجاح مفاعل "EAST" عام 2021، والذي تسعى بكين من خلاله لتحقيق اختراق عملي في توليد الكهرباء من الاندماج النووي، ما قد يجعلها أول دولة تشغّل "شمسا اصطناعية" حقيقية على الأرض، وتفتح فصلا جديدا في السباق الدولي للطاقة النظيفة.
