مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251025/مشهد-مخيف-من-الصين-بناء-شمس-اصطناعية-بطاقة-لا-نهائية-فيديو-1106376701.html
مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديو
مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين عن بناء مفاعل اندماج نووي جديد يحمل اسم "الشمس الاصطناعية" في مدينة هيفي بمقاطعة آنهوي، والذي يهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة غير محدودة بحلول عام 2027. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T09:54+0000
2025-10-25T09:54+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101503/18/1015031811_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_522745095e9a86d235a85ed4528a3a90.jpg
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم السبت، عبر منصة "إكس"، أن المفاعل المعروف باسم "BEST" قد يصبح أول مفاعل في التاريخ يولّد الكهرباء من الاندماج النووي بشكل فعلي، معتمدا على دمج نوى ذرات الهيدروجين لتوليد الهيليوم وطاقة هائلة دون نفايات مشعة طويلة الأمد، متوقعة أن يكون جاهزا للتشغيل في عام 2027.ويُسخّن المفاعل البلازما إلى أكثر من 150 مليون درجة مئوية باستخدام تصميم توكاماك، وهو أعلى من حرارة قلب الشمس، لإجبار الذرات على الاندماج.ويأتي مشروع "BEST" استكمالا لنجاح مفاعل "EAST" عام 2021، والذي تسعى بكين من خلاله لتحقيق اختراق عملي في توليد الكهرباء من الاندماج النووي، ما قد يجعلها أول دولة تشغّل "شمسا اصطناعية" حقيقية على الأرض، وتفتح فصلا جديدا في السباق الدولي للطاقة النظيفة.
https://sarabic.ae/20210609/فيديو-أثار-ضجة-هل-هذا-أول-ظهور-للشمس-الصناعية-الصينية-في-السماء-1049205564.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101503/18/1015031811_116:0:840:543_1920x0_80_0_0_3a63ded881e1fdec379c7a747e6d6880.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, نادي الفيديو, الصين
علوم, نادي الفيديو, الصين

مشهد مخيف من الصين.. بناء شمس اصطناعية بطاقة "لا نهائية"... فيديو

09:54 GMT 25.10.2025
© AP Photoالشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت الصين عن بناء مفاعل اندماج نووي جديد يحمل اسم "الشمس الاصطناعية" في مدينة هيفي بمقاطعة آنهوي، والذي يهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة غير محدودة بحلول عام 2027.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم السبت، عبر منصة "إكس"، أن المفاعل المعروف باسم "BEST" قد يصبح أول مفاعل في التاريخ يولّد الكهرباء من الاندماج النووي بشكل فعلي، معتمدا على دمج نوى ذرات الهيدروجين لتوليد الهيليوم وطاقة هائلة دون نفايات مشعة طويلة الأمد، متوقعة أن يكون جاهزا للتشغيل في عام 2027.
ويُسخّن المفاعل البلازما إلى أكثر من 150 مليون درجة مئوية باستخدام تصميم توكاماك، وهو أعلى من حرارة قلب الشمس، لإجبار الذرات على الاندماج.
المجرة GX 339-4 - إحدى الثنائيات الأكثر ديناميكية في الفضاء، مع أربعة انفجارات خلال الأعوام السبعة الماضية. في المجموعة الشمسية، نجم متطور لا يكبر الشمس كثيراً، يدور حول ثقب أسود يقدر حجمه بـ 10 أضعاف من الكتل الشمسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2021
مجتمع
فيديو أثار ضجة... هل هذا أول ظهور للشمس الصناعية الصينية في السماء
9 يونيو 2021, 15:55 GMT
ويأتي مشروع "BEST" استكمالا لنجاح مفاعل "EAST" عام 2021، والذي تسعى بكين من خلاله لتحقيق اختراق عملي في توليد الكهرباء من الاندماج النووي، ما قد يجعلها أول دولة تشغّل "شمسا اصطناعية" حقيقية على الأرض، وتفتح فصلا جديدا في السباق الدولي للطاقة النظيفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала