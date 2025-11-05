https://sarabic.ae/20251105/تتحلل-ذاتيا-علماء-روس-يطورون-مادة-بلاستيكية-مصنوعة-من-النباتات-1106762314.html

تتحلل ذاتيا... علماء روس يطورون مادة بلاستيكية مصنوعة من النباتات

سبوتنيك عربي

ابتكر كيميائيون من جامعة تولا الروسية الحكومية، بوليمرا جديدا قادرا على التحلل الحيوي بشكل طبيعي، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "البوليمرات والبيئة". 05.11.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102364495_0:102:1952:1200_1920x0_80_0_0_947bc5f453c6469c93b5f1896aa716f1.jpg

وأوضح مؤلفو الدراسة أن مواد التغليف المستخدمة في المنازل والصناعات تصنع حاليا من بوليمرات مشتقة من البترول.ونظرًا لندرة الموارد الأحفورية، تواجه البشرية خطر نقص، أو حتى انعداما تاما، في المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع الأساسية في القرن المقبل.ومن مزايا البوليمرات مقارنةً بالمواد الأخرى، مقاومتها المتزايدة للتأثيرات الخارجية، ومع ذلك، يسبب هذا أيضا مشاكل في التخلص منها، حيث يخلف حرقها أو سحقها ميكانيكيًا جزيئات غير معالجة على شكل بلاستيك دقيق.وابتكر علماء جامعة تولا بوليمرا جديدا يعتمد على مواد من الكتلة الحيوية للأشجار المعاد تدويرها والمخلفات الزراعية.وقال بوغدان كارلينسكي، رئيس مختبر التحويل الكيميائي للكتلة الحيوية المتجددة والتخليق العضوي في جامعة تولا، لوكالة "سبوتنيك": "لاستخراج البوليمر، استخدمنا تفاعلًا تحفيزيًا لتكوين التريازولات، وهو جزء من مفهوم كيمياء "النقرة" - وهو نهج حديث لتخليق المركبات العضوية، حاز على جائزة نوبل".وتم تنفيذ العمل في مختبر الشباب للتحويل الكيميائي للكتلة الحيوية المتجددة والتخليق العضوي، والذي تم إنشاؤه في عام 2022، كجزء من استعدادات جامعة ولاية تولا للإدراج في البرنامج الفيدرالي "بريوريتيت 2030"، وبدعم مالي من وزارة التعليم العالي بموجب مهمة حكومية حول موضوع "دراسة التعديل والاستقرار المستهدفة لمشتقات الفوران - منتجات قيمة لتحويل الكتلة الحيوية النباتية المتجددة".علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطانعلماء روس يطورون نظاما فريدا لتقييم سرطان الكلى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

2025

علوم