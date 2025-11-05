عربي
تتحلل ذاتيا... علماء روس يطورون مادة بلاستيكية مصنوعة من النباتات
تتحلل ذاتيا... علماء روس يطورون مادة بلاستيكية مصنوعة من النباتات
تتحلل ذاتيا... علماء روس يطورون مادة بلاستيكية مصنوعة من النباتات

11:53 GMT 05.11.2025
ابتكر كيميائيون من جامعة تولا الروسية الحكومية، بوليمرا جديدا قادرا على التحلل الحيوي بشكل طبيعي، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "البوليمرات والبيئة".
وأوضح مؤلفو الدراسة أن مواد التغليف المستخدمة في المنازل والصناعات تصنع حاليا من بوليمرات مشتقة من البترول.
ونظرًا لندرة الموارد الأحفورية، تواجه البشرية خطر نقص، أو حتى انعداما تاما، في المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع الأساسية في القرن المقبل.
ومن مزايا البوليمرات مقارنةً بالمواد الأخرى، مقاومتها المتزايدة للتأثيرات الخارجية، ومع ذلك، يسبب هذا أيضا مشاكل في التخلص منها، حيث يخلف حرقها أو سحقها ميكانيكيًا جزيئات غير معالجة على شكل بلاستيك دقيق.
وابتكر علماء جامعة تولا بوليمرا جديدا يعتمد على مواد من الكتلة الحيوية للأشجار المعاد تدويرها والمخلفات الزراعية.

ويمكن لهذا البوليمر أن يتحمل درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية، ويظهر قدرته على التحلل الحيوي دون تراكم كميات هائلة من النفايات.

حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"
29 أكتوبر, 06:51 GMT
وقال بوغدان كارلينسكي، رئيس مختبر التحويل الكيميائي للكتلة الحيوية المتجددة والتخليق العضوي في جامعة تولا، لوكالة "سبوتنيك": "لاستخراج البوليمر، استخدمنا تفاعلًا تحفيزيًا لتكوين التريازولات، وهو جزء من مفهوم كيمياء "النقرة" - وهو نهج حديث لتخليق المركبات العضوية، حاز على جائزة نوبل".
ويعتقد كارلينسكي أن هذا المجال البحثي بحاجة إلى مزيد من التطوير، إذ ستتيح لنا المواد المتجددة الاقتراب من مفهوم الدورة المغلقة والحياد الكربوني مستقبلا، ومنع الاضطرابات الناجمة عن استنفاد الموارد غير المتجددة.
وتم تنفيذ العمل في مختبر الشباب للتحويل الكيميائي للكتلة الحيوية المتجددة والتخليق العضوي، والذي تم إنشاؤه في عام 2022، كجزء من استعدادات جامعة ولاية تولا للإدراج في البرنامج الفيدرالي "بريوريتيت 2030"، وبدعم مالي من وزارة التعليم العالي بموجب مهمة حكومية حول موضوع "دراسة التعديل والاستقرار المستهدفة لمشتقات الفوران - منتجات قيمة لتحويل الكتلة الحيوية النباتية المتجددة".
علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان
علماء روس يطورون نظاما فريدا لتقييم سرطان الكلى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
