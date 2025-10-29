https://sarabic.ae/20251029/علماء-روس-يطورون-صنفا-من-القمح-لا-يقهر----1106504179.html
طوّر باحثون من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب "آر يو دي إن"، صنفًا جديدًا من القمح الشتوي الطري "بوبيدا 80" (النصر)، يتميز بمقاومته للظروف الجوية القاسية،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا الصنف مُخصص لإنتاج حبوب الخبز في المنطقة الاقتصادية المركزية ضمن منطقة الأرض غير السوداء في روسيا الاتحادية.وصرح فاليري بورلوتسكي، أحد مطوّري صنف القمح الشتوي الجديد، بأن هذا الصنف، الذي يصنّف من أكثر أصناف القمح انتشارًا عالميًا، يتميز بمقاومته لعوامل الإجهاد المناخي والبيولوجيا المعقدة المُنتشرة في منطقة الأرض غير السوداء، بالإضافة إلى إنتاجيته العالية وجودة حبوبه.وأوضح العالم أن هذا الإجراء جاء للتغلب على عواقب عدم تمكن المزارعين، لأسباب مختلفة (كوارث طبيعية، اضطرابات في الأحوال الجوية، مشاكل اقتصادية)، من الزراعة ضمن إطار زمني زراعي مقبول.زاهي حواس لـ"سبوتنيك": نتطلع لزيادة التعاون العلمي مع علماء الآثار الروس
طوّر باحثون من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب "آر يو دي إن"، صنفًا جديدًا من القمح الشتوي الطري "بوبيدا 80" (النصر)، يتميز بمقاومته للظروف الجوية القاسية، والأمراض الفطرية والبكتيرية والآفات والأعشاب الضارة.
وذكرت الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا الصنف مُخصص لإنتاج حبوب الخبز في المنطقة الاقتصادية المركزية ضمن منطقة الأرض غير السوداء في روسيا الاتحادية.
وصرح فاليري بورلوتسكي، أحد مطوّري صنف القمح الشتوي الجديد، بأن هذا الصنف، الذي يصنّف من أكثر أصناف القمح انتشارًا عالميًا، يتميز بمقاومته لعوامل الإجهاد المناخي والبيولوجيا المعقدة المُنتشرة في منطقة الأرض غير السوداء، بالإضافة إلى إنتاجيته العالية وجودة حبوبه.
وأضاف الباحث أن هذا الصنف الجديد، الذي سُمّي تكريمًا للذكرى الثمانين لانتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى، طُوّر لإنتاج دقيق الخبز المستخدم في صناعة المخبوزات والحلويات.
وقال بورلوتسكي: "نباتات القمح لدينا متوسطة الحجم، ذات قش قوي مقاوم للترسب، طُوّر صنف "بوبيدا 80" مع إمكانية الزراعة لفترات طويلة ومتأخرة، حتى فترة العشرة أيام الأخيرة من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أمر غير مقبول دائمًا بالنسبة لأصناف القمح التقليدية".
وأوضح العالم أن هذا الإجراء جاء للتغلب على عواقب عدم تمكن المزارعين، لأسباب مختلفة (كوارث طبيعية، اضطرابات في الأحوال الجوية، مشاكل اقتصادية)، من الزراعة ضمن إطار زمني زراعي مقبول.