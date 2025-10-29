https://sarabic.ae/20251029/علماء-روس-يطورون-صنفا-من-القمح-لا-يقهر----1106504179.html

علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"

طوّر باحثون من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب "آر يو دي إن"، صنفًا جديدًا من القمح الشتوي الطري "بوبيدا 80" (النصر)، يتميز بمقاومته للظروف الجوية القاسية،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا الصنف مُخصص لإنتاج حبوب الخبز في المنطقة الاقتصادية المركزية ضمن منطقة الأرض غير السوداء في روسيا الاتحادية.وصرح فاليري بورلوتسكي، أحد مطوّري صنف القمح الشتوي الجديد، بأن هذا الصنف، الذي يصنّف من أكثر أصناف القمح انتشارًا عالميًا، يتميز بمقاومته لعوامل الإجهاد المناخي والبيولوجيا المعقدة المُنتشرة في منطقة الأرض غير السوداء، بالإضافة إلى إنتاجيته العالية وجودة حبوبه.وأوضح العالم أن هذا الإجراء جاء للتغلب على عواقب عدم تمكن المزارعين، لأسباب مختلفة (كوارث طبيعية، اضطرابات في الأحوال الجوية، مشاكل اقتصادية)، من الزراعة ضمن إطار زمني زراعي مقبول.زاهي حواس لـ"سبوتنيك": نتطلع لزيادة التعاون العلمي مع علماء الآثار الروس

