علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"
علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب "آر يو دي إن"، صنفًا جديدًا من القمح الشتوي الطري "بوبيدا 80" (النصر)، يتميز بمقاومته للظروف الجوية القاسية،... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
وذكرت الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا الصنف مُخصص لإنتاج حبوب الخبز في المنطقة الاقتصادية المركزية ضمن منطقة الأرض غير السوداء في روسيا الاتحادية.وصرح فاليري بورلوتسكي، أحد مطوّري صنف القمح الشتوي الجديد، بأن هذا الصنف، الذي يصنّف من أكثر أصناف القمح انتشارًا عالميًا، يتميز بمقاومته لعوامل الإجهاد المناخي والبيولوجيا المعقدة المُنتشرة في منطقة الأرض غير السوداء، بالإضافة إلى إنتاجيته العالية وجودة حبوبه.وأوضح العالم أن هذا الإجراء جاء للتغلب على عواقب عدم تمكن المزارعين، لأسباب مختلفة (كوارث طبيعية، اضطرابات في الأحوال الجوية، مشاكل اقتصادية)، من الزراعة ضمن إطار زمني زراعي مقبول.زاهي حواس لـ"سبوتنيك": نتطلع لزيادة التعاون العلمي مع علماء الآثار الروس
علوم
علوم

علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"

06:51 GMT 29.10.2025
طوّر باحثون من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب "آر يو دي إن"، صنفًا جديدًا من القمح الشتوي الطري "بوبيدا 80" (النصر)، يتميز بمقاومته للظروف الجوية القاسية، والأمراض الفطرية والبكتيرية والآفات والأعشاب الضارة.
وذكرت الجامعة لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا الصنف مُخصص لإنتاج حبوب الخبز في المنطقة الاقتصادية المركزية ضمن منطقة الأرض غير السوداء في روسيا الاتحادية.
وصرح فاليري بورلوتسكي، أحد مطوّري صنف القمح الشتوي الجديد، بأن هذا الصنف، الذي يصنّف من أكثر أصناف القمح انتشارًا عالميًا، يتميز بمقاومته لعوامل الإجهاد المناخي والبيولوجيا المعقدة المُنتشرة في منطقة الأرض غير السوداء، بالإضافة إلى إنتاجيته العالية وجودة حبوبه.

وأضاف الباحث أن هذا الصنف الجديد، الذي سُمّي تكريمًا للذكرى الثمانين لانتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى، طُوّر لإنتاج دقيق الخبز المستخدم في صناعة المخبوزات والحلويات.

طبيبة تنظر إلى الأشعة السينية للرئتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية
أمس, 12:09 GMT

وقال بورلوتسكي: "نباتات القمح لدينا متوسطة الحجم، ذات قش قوي مقاوم للترسب، طُوّر صنف "بوبيدا 80" مع إمكانية الزراعة لفترات طويلة ومتأخرة، حتى فترة العشرة أيام الأخيرة من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أمر غير مقبول دائمًا بالنسبة لأصناف القمح التقليدية".

وأوضح العالم أن هذا الإجراء جاء للتغلب على عواقب عدم تمكن المزارعين، لأسباب مختلفة (كوارث طبيعية، اضطرابات في الأحوال الجوية، مشاكل اقتصادية)، من الزراعة ضمن إطار زمني زراعي مقبول.
زاهي حواس لـ"سبوتنيك": نتطلع لزيادة التعاون العلمي مع علماء الآثار الروس
