زاهي حواس لـ"سبوتنيك": نتطلع لزيادة التعاون العلمي مع علماء الآثار الروس

زاهي حواس لـ"سبوتنيك": نتطلع لزيادة التعاون العلمي مع علماء الآثار الروس

قال عالم الآثار المصري ووزير السياحة والآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، اليوم الاثنين، إن "هناك اهتمام كبير من الجانب الروسي بالآثار المصرية، وأن علماء روس على... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف حواس في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "هناك تطلع لزيادة التعاون العلمي بين علماء الآثار المصريين والعلماء الروس"، معربا عن "سعادته بالمشاركة في إلقاء محاضرة في روسيا في وقت سابق، وحصوله على درجة الدكتوراة الفخرية من روسيا".وأشار إلى أن "مصر تكشف عن مجموعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، التي سيتم عرضها لأول مرة أمام الجمهور خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، ويشمل ذلك عجلات حربية وقطع نادرة".وبالإضافة إلى أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستشهد عروضا كاملة، باستخدام تقنيات عرض رقمية ووسائط تفاعلية حديثة.ويتميز المتحف المصري الكبير باستغلال الضوء الطبيعي عبر واجهات زجاجية مدروسة، تقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية مع حماية القطع الأثرية.كما يعتمد نظم تبريد متقدمة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وحلول عزل حراري مبتكرة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.الطاقة المتجددة في صلب المشروعيدعم المتحف منظومة طاقة شمسية تسهم في تلبية احتياجاته، إلى جانب أنظمة تحكم ذكية لإدارة الموارد بكفاءة، ما يقلل من البصمة الكربونية ويعزز استدامته.جسر بين الماضي والمستقبلالمتحف المصري الكبير ليس مجرد وجهة لعشاق التاريخ، بل نموذج معماري يجمع بين عظمة الحضارة المصرية القديمة وتكنولوجيا العصر الحديث.وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.

