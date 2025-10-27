عربي
تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين محاصرين في كوبيانسك وكراسنوارميسك- الدفاع الروسية
حواس لـ"سبوتنيك": نحو 60 زعيما من ملوك ورؤساء وقيادات العالم يشاركون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
حواس لـ"سبوتنيك": نحو 60 زعيما من ملوك ورؤساء وقيادات العالم يشاركون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
حواس لـ"سبوتنيك": نحو 60 زعيما من ملوك ورؤساء وقيادات العالم يشاركون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

11:29 GMT 27.10.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaعالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
حصري
صرح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، اليوم الاثنين، بأن "نحو 60 من ملوك وقيادات ورؤساء العالم يشاركون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025".
وأضاف حواس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حفل الافتتاح سيكون بمثابة مفاجآة للعالم بشكل أسطوري، من حيث الترتيبات والحضور".
وتابع الدكتور زاهي حواس أن "كل إنسان حول العالم سيجلس أمام التلفاز ليشاهد الحفل الذي سيبهر العالم، وبكل تأكيد المتحف يساهم بشكل كبير في زيادة عدد السائحين إلى مصر".

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير "مؤسسة ثقافية تعليمية شاملة، يضم مراكب الشمس، وآثار الملك الفرعوني توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة، والدرج العظيم و12 قاعة عرض، بما يمنح الزائر تجربة ثرية وهامة".

ويشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير العديد من القادة والزعماء والشخصيات الدولية حول العالم، في حفل أسطوري، يرتقب أن حمل مفاجآت كبيرة وفق تصريحات الجانب المصري.
وتفوق مساحة المتحف 5 أضعاف مساحة المتحف المصري القديم الكائن في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، إذ تضم ساحات عرض داخلية وخارجية، من بينها المسلة المعلقة للملك رمسيس الثاني، وتمثالا ضخما له يزن أكثر من 80 طنا، إضافة إلى مجموعة من التماثيل الغارقة، التي تم انتشالها من البحر المتوسط، والكثير من التماثيل التي تعرض لأول مرة.
وبحسب القائمين عليه، يستوعب المتحف من 15 إلى 20 ألف زائر يوميا، مع تجربة ثرية ومنظمة بشكل دقيق.
وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
فاروق حسني لـ "سبوتنيك": افتتاح المتحف المصري الكبير إضافة إنسانية وثقافية للبشرية كلها
أمس, 15:15 GMT
ويبدأ الزائر للمتحف رحلته داخل أروقته عبر "الدرج العظيم"، الذي يضم 59 تمثالا تحكي قصة الملكية والعقيدة المصرية القديمة، ومن ثم ينتقل إلى 12 قاعة عرض متصلة تروي مراحل تطور المجتمع المصري من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالعصور الفرعونية وحتى اليونانية والرومانية، مع استخدام التكنولوجيا والواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما يمنح الزار تجربة ثرية.
كما أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون من أبرز مفاجآت الافتتاح، إذ تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية، بعضها يُعرض لأول مرة، موزعة على موضوعات متعددة، مثل الهوية والحياة الأسرية والطقوس الجنائزية.
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
22 أكتوبر, 09:22 GMT
ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة (حضارة مصر القديمة)، ويمتد على مساحة 490 ألف متر مربع، ويضم مدخلا رئيسا بمساحة نحو 7 آلاف متر مربع، به تمثال للملك رمسيس الثاني، ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى "الدرج العظيم"، الذي يمتد على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل 6 طوابق.
ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة نحو 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون، على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو 5 آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.
