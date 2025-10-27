حواس لـ"سبوتنيك": نحو 60 زعيما من ملوك ورؤساء وقيادات العالم يشاركون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

https://sarabic.ae/20251027/حواس-لـسبوتنيك-نحو-60-زعيما-من-ملوك-ورؤساء-وقيادات-العالم-يشاركون-حفل-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1106438839.html

وأضاف حواس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حفل الافتتاح سيكون بمثابة مفاجآة للعالم بشكل أسطوري، من حيث الترتيبات والحضور".وتابع الدكتور زاهي حواس أن "كل إنسان حول العالم سيجلس أمام التلفاز ليشاهد الحفل الذي سيبهر العالم، وبكل تأكيد المتحف يساهم بشكل كبير في زيادة عدد السائحين إلى مصر".ويشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير العديد من القادة والزعماء والشخصيات الدولية حول العالم، في حفل أسطوري، يرتقب أن حمل مفاجآت كبيرة وفق تصريحات الجانب المصري.وتفوق مساحة المتحف 5 أضعاف مساحة المتحف المصري القديم الكائن في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، إذ تضم ساحات عرض داخلية وخارجية، من بينها المسلة المعلقة للملك رمسيس الثاني، وتمثالا ضخما له يزن أكثر من 80 طنا، إضافة إلى مجموعة من التماثيل الغارقة، التي تم انتشالها من البحر المتوسط، والكثير من التماثيل التي تعرض لأول مرة.وبحسب القائمين عليه، يستوعب المتحف من 15 إلى 20 ألف زائر يوميا، مع تجربة ثرية ومنظمة بشكل دقيق.كما أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون من أبرز مفاجآت الافتتاح، إذ تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية، بعضها يُعرض لأول مرة، موزعة على موضوعات متعددة، مثل الهوية والحياة الأسرية والطقوس الجنائزية.ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة (حضارة مصر القديمة)، ويمتد على مساحة 490 ألف متر مربع، ويضم مدخلا رئيسا بمساحة نحو 7 آلاف متر مربع، به تمثال للملك رمسيس الثاني، ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى "الدرج العظيم"، الذي يمتد على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل 6 طوابق.ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة نحو 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون، على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو 5 آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.

