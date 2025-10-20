عربي
رئيس المتحف المصري الكبير: لدينا مقتنيات للملك توت عنخ آمون ستعرض لأول مرة
سبوتنيك عربي
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين. وقال غنيم:وتابع: "المسلة المعلقة ستكون أول ما يشاهده الزائر، تليها تماثيل ملوك مصر القديمة وعلى رأسها تمثال رمسيس الثاني الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية"، مشيرا إلى أن الدرج العظيم، يعد من أبرز معالم المتحف ويأخذ الزائر في رحلة زمنية تستعرض تطور الملكية المصرية عبر 12 قاعة تمثل العصور المختلفة.وأردف: "قاعة الملك توت عنخ آمون ستشهد عروضا كاملة باستخدام تقنيات عرض رقمية ووسائط تفاعلية حديثة"، مشيرا إلى وجود خطة لترميم 1700 قطعة أثرية أمام الزوار خلال 3 سنوات، بهدف السماح لهم برصد مراحل الحفاظ على التراث المصري العريق، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.وأكد المسؤول المصري أن افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تم تحديده في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيكون حدثا استثنائيا يبرز مكانة مصر الحضارية عالميا.
رئيس المتحف المصري الكبير: لدينا مقتنيات للملك توت عنخ آمون ستعرض لأول مرة

المتحف المصري الكبير
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين. وقال غنيم:

إن تصميم المتحف تم بواسطة مكتب تصميم من أيرلندا، تم اختياره عبر مسابقة دولية شارك فيها 50 متنافسا من 30 دولة حول العالم.

وتابع: "المسلة المعلقة ستكون أول ما يشاهده الزائر، تليها تماثيل ملوك مصر القديمة وعلى رأسها تمثال رمسيس الثاني الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية"، مشيرا إلى أن الدرج العظيم، يعد من أبرز معالم المتحف ويأخذ الزائر في رحلة زمنية تستعرض تطور الملكية المصرية عبر 12 قاعة تمثل العصور المختلفة.
وأردف: "قاعة الملك توت عنخ آمون ستشهد عروضا كاملة باستخدام تقنيات عرض رقمية ووسائط تفاعلية حديثة"، مشيرا إلى وجود خطة لترميم 1700 قطعة أثرية أمام الزوار خلال 3 سنوات، بهدف السماح لهم برصد مراحل الحفاظ على التراث المصري العريق، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.
وأكد المسؤول المصري أن افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تم تحديده في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيكون حدثا استثنائيا يبرز مكانة مصر الحضارية عالميا.
