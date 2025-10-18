https://sarabic.ae/20251018/الوزراء-المصري-حريصون-على-افتتاح-المتحف-الكبير-في-صورة-مشرفة-تليق-بمكانة-مصر-1106153658.html

الوزراء المصري: حريصون على افتتاح المتحف الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر

الوزراء المصري: حريصون على افتتاح المتحف الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر

سبوتنيك عربي

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، إن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية للمتحف المصري الكبير. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T13:10+0000

2025-10-18T13:10+0000

2025-10-18T13:10+0000

مجتمع

أخبار مصر الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106153499_0:54:612:398_1920x0_80_0_0_c18abfe2a695c9e4286df5228bf63bd2.jpg

وأفادت بوابة الأخبار، مساء اليوم السبت، بأن جولة مدبولي التفقدية المكثفة جاءت للاطمئنان على الانتهاء من كافة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.وأوضح الحمصاني أن تلك الجولة بالمنطقة المحيطة بالمتحف لأنها تُعد واجهة حضارية لهذا الصرح الأثري الأهم عالميا جاءت لمتابعة اللمسات الأخيرة والتركيبات التي تم الانتهاء منها بالفعل استعدادًا لحفل الافتتاح. وأكد محمد الحمصاني أن جولة رئيس الوزراء للمتحف المصري الكبير شملت المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمتحف للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الوفود العالمية. وتفقد رئيس الوزراء المصري المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث تم الاطمئنان على الانتهاء الكامل من أعمال التشجير والإنارة وأعمال النظافة، لضمان ظهور المنطقة بأفضل صورة مشرفة عالميا، فضلا عن التحضيرات اللوجستية. وأوضح الدبلوماسي المصري أنه جاري متابعة اللمسات الأخيرة للأعمال المرتبطة بحفل الافتتاح نفسه، بالإضافة إلى إنهاء كافة الأمور اللوجستية المتعلقة باستقبال الوفود المشاركة.وأشار إلى أن هذا اليوم يمثل حدثا كبيرا للغاية ينتظره العالم كله، والدولة المصرية حريصة على أن يكون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أفضل صورة مشرفة ليليق بمكانة مصر وتاريخها. ووافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر 2025، موعدا رسميا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل افتتاح المتحف، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية.وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.

https://sarabic.ae/20250812/مصر-تكشف-حقيقة-فيديو-مزيف-لافتتاح-المتحف-المصري-الكبير-وتتوعد-بملاحقة-قانونية-1103656468.html

https://sarabic.ae/20250527/مصر-تأمل-حضور-بوتين-حفل-الافتتاح-الرسمي-للمتحف-المصري-الكبير-1101028538.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, الأخبار