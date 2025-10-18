الوزراء المصري: حريصون على افتتاح المتحف الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251018/الوزراء-المصري-حريصون-على-افتتاح-المتحف-الكبير-في-صورة-مشرفة-تليق-بمكانة-مصر-1106153658.html
الوزراء المصري: حريصون على افتتاح المتحف الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر
الوزراء المصري: حريصون على افتتاح المتحف الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر
سبوتنيك عربي
قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، إن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية للمتحف المصري الكبير. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T13:10+0000
2025-10-18T13:10+0000
مجتمع
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106153499_0:54:612:398_1920x0_80_0_0_c18abfe2a695c9e4286df5228bf63bd2.jpg
وأفادت بوابة الأخبار، مساء اليوم السبت، بأن جولة مدبولي التفقدية المكثفة جاءت للاطمئنان على الانتهاء من كافة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.وأوضح الحمصاني أن تلك الجولة بالمنطقة المحيطة بالمتحف لأنها تُعد واجهة حضارية لهذا الصرح الأثري الأهم عالميا جاءت لمتابعة اللمسات الأخيرة والتركيبات التي تم الانتهاء منها بالفعل استعدادًا لحفل الافتتاح. وأكد محمد الحمصاني أن جولة رئيس الوزراء للمتحف المصري الكبير شملت المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمتحف للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الوفود العالمية. وتفقد رئيس الوزراء المصري المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث تم الاطمئنان على الانتهاء الكامل من أعمال التشجير والإنارة وأعمال النظافة، لضمان ظهور المنطقة بأفضل صورة مشرفة عالميا، فضلا عن التحضيرات اللوجستية. وأوضح الدبلوماسي المصري أنه جاري متابعة اللمسات الأخيرة للأعمال المرتبطة بحفل الافتتاح نفسه، بالإضافة إلى إنهاء كافة الأمور اللوجستية المتعلقة باستقبال الوفود المشاركة.وأشار إلى أن هذا اليوم يمثل حدثا كبيرا للغاية ينتظره العالم كله، والدولة المصرية حريصة على أن يكون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أفضل صورة مشرفة ليليق بمكانة مصر وتاريخها. ووافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر 2025، موعدا رسميا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل افتتاح المتحف، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية.وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.
https://sarabic.ae/20250812/مصر-تكشف-حقيقة-فيديو-مزيف-لافتتاح-المتحف-المصري-الكبير-وتتوعد-بملاحقة-قانونية-1103656468.html
https://sarabic.ae/20250527/مصر-تأمل-حضور-بوتين-حفل-الافتتاح-الرسمي-للمتحف-المصري-الكبير-1101028538.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106153499_0:0:612:459_1920x0_80_0_0_f2694157ff318115596e32f1738ca73b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, الأخبار
أخبار مصر الآن, الأخبار

الوزراء المصري: حريصون على افتتاح المتحف الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر

13:10 GMT 18.10.2025
© Photo / Getty Images/Brandon Rosenblumالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / Getty Images/Brandon Rosenblum
تابعنا عبر
قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، إن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية للمتحف المصري الكبير.
وأفادت بوابة الأخبار، مساء اليوم السبت، بأن جولة مدبولي التفقدية المكثفة جاءت للاطمئنان على الانتهاء من كافة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
مصر تكشف حقيقة فيديو مزيف لافتتاح المتحف المصري الكبير وتتوعد بملاحقة قانونية
12 أغسطس, 15:51 GMT
وأوضح الحمصاني أن تلك الجولة بالمنطقة المحيطة بالمتحف لأنها تُعد واجهة حضارية لهذا الصرح الأثري الأهم عالميا جاءت لمتابعة اللمسات الأخيرة والتركيبات التي تم الانتهاء منها بالفعل استعدادًا لحفل الافتتاح.
وأكد محمد الحمصاني أن جولة رئيس الوزراء للمتحف المصري الكبير شملت المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمتحف للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الوفود العالمية.
وتفقد رئيس الوزراء المصري المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث تم الاطمئنان على الانتهاء الكامل من أعمال التشجير والإنارة وأعمال النظافة، لضمان ظهور المنطقة بأفضل صورة مشرفة عالميا، فضلا عن التحضيرات اللوجستية.
وأوضح الدبلوماسي المصري أنه جاري متابعة اللمسات الأخيرة للأعمال المرتبطة بحفل الافتتاح نفسه، بالإضافة إلى إنهاء كافة الأمور اللوجستية المتعلقة باستقبال الوفود المشاركة.
وأشار إلى أن هذا اليوم يمثل حدثا كبيرا للغاية ينتظره العالم كله، والدولة المصرية حريصة على أن يكون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أفضل صورة مشرفة ليليق بمكانة مصر وتاريخها.
ووافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر 2025، موعدا رسميا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
مصر تأمل حضور بوتين حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
27 مايو, 14:31 GMT
وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.
وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل افتتاح المتحف، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала