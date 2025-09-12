https://sarabic.ae/20250912/مصر-تعلن-غلق-قاعة-توت-عنخ-آمون-في-المتحف-المصري---1104789236.html
مصر تعلن غلق قاعة توت عنخ آمون في المتحف المصري
قررت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، غلق قاعة الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري في التحرير، وذلك اعتبارا من 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأصدرت الوزارة قرارها بإغلاق القاعة، استعدادا لنقل آخر مقتنيات الملك الذهبي إلى المتحف المصري الكبيرـ الذي يفتتح رسميا في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لبيان من الوزارة.وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، محمد إسماعيل خالد، أن غلق القاعة سيقتصر على مقتنيات توت عنخ آمون فقط، فيما يواصل المتحف بالتحرير استقبال زائريه بشكل طبيعي.وأكد خالد أن عرض المجموعة الكاملة للملك الشاب، والتي تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية، لأول مرة في قاعة واحدة بالمتحف الكبير، يمثل حدثًا عالميًا غير مسبوق في تاريخ الآثار والمتاحف.وأشار البيان إلى أن المتحف المصري الكبير سيغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر/تشرين الأول، لإنهاء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، على أن يبدأ استقبال الجمهور يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامنا مع الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
