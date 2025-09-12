مصر تعلن غلق قاعة توت عنخ آمون في المتحف المصري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250912/مصر-تعلن-غلق-قاعة-توت-عنخ-آمون-في-المتحف-المصري---1104789236.html
مصر تعلن غلق قاعة توت عنخ آمون في المتحف المصري
مصر تعلن غلق قاعة توت عنخ آمون في المتحف المصري
سبوتنيك عربي
قررت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، غلق قاعة الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري في التحرير، وذلك اعتبارا من 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T14:26+0000
2025-09-12T14:26+0000
مجتمع
مصر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
منوعات
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096447381_0:181:768:613_1920x0_80_0_0_d33f9edbb4280112332a183f2054faf5.jpg
وأصدرت الوزارة قرارها بإغلاق القاعة، استعدادا لنقل آخر مقتنيات الملك الذهبي إلى المتحف المصري الكبيرـ الذي يفتتح رسميا في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لبيان من الوزارة.وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، محمد إسماعيل خالد، أن غلق القاعة سيقتصر على مقتنيات توت عنخ آمون فقط، فيما يواصل المتحف بالتحرير استقبال زائريه بشكل طبيعي.وأكد خالد أن عرض المجموعة الكاملة للملك الشاب، والتي تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية، لأول مرة في قاعة واحدة بالمتحف الكبير، يمثل حدثًا عالميًا غير مسبوق في تاريخ الآثار والمتاحف.وأشار البيان إلى أن المتحف المصري الكبير سيغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر/تشرين الأول، لإنهاء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، على أن يبدأ استقبال الجمهور يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامنا مع الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
https://sarabic.ae/20250812/مصر-تكشف-حقيقة-فيديو-مزيف-لافتتاح-المتحف-المصري-الكبير-وتتوعد-بملاحقة-قانونية-1103656468.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096447381_0:24:768:600_1920x0_80_0_0_afa051ef9226bd8b92296396112c2546.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار مصر الآن
مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار مصر الآن

مصر تعلن غلق قاعة توت عنخ آمون في المتحف المصري

14:26 GMT 12.09.2025
CC BY-SA 2.5 / Erik Hooymans / The mask of Tutankhamunقناع توت عنخ آمون.
قناع توت عنخ آمون. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
CC BY-SA 2.5 / Erik Hooymans / The mask of Tutankhamun
تابعنا عبر
قررت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، غلق قاعة الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري في التحرير، وذلك اعتبارا من 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأصدرت الوزارة قرارها بإغلاق القاعة، استعدادا لنقل آخر مقتنيات الملك الذهبي إلى المتحف المصري الكبيرـ الذي يفتتح رسميا في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لبيان من الوزارة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، محمد إسماعيل خالد، أن غلق القاعة سيقتصر على مقتنيات توت عنخ آمون فقط، فيما يواصل المتحف بالتحرير استقبال زائريه بشكل طبيعي.
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
مصر تكشف حقيقة فيديو مزيف لافتتاح المتحف المصري الكبير وتتوعد بملاحقة قانونية
12 أغسطس, 15:51 GMT
وأكد خالد أن عرض المجموعة الكاملة للملك الشاب، والتي تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية، لأول مرة في قاعة واحدة بالمتحف الكبير، يمثل حدثًا عالميًا غير مسبوق في تاريخ الآثار والمتاحف.
وأشار البيان إلى أن المتحف المصري الكبير سيغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر/تشرين الأول، لإنهاء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، على أن يبدأ استقبال الجمهور يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامنا مع الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала