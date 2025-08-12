مصر تكشف حقيقة فيديو مزيف لافتتاح المتحف المصري الكبير وتتوعد بملاحقة قانونية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
نفت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، إصدار أي أفلام ترويجية جديدة خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأكدت في بيان لها عبر مواقع التواصل، أن "الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه عدد من الشخصيات الفنية والرياضية المحلية والعالمية، لا يمثل الإعلان الرسمي للاحتفالية".
وأوضحت الوزارة أن "الفيديو لم يُنتج أو يُخرَج من جانبها أو من جانب الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل"، مبينة أنه "يعد محتوى مزيفا ينتهك حقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني، وأنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
6 أغسطس, 12:14 GMT
وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيانها، أن "أي مواد دعائية رسمية للافتتاح سيتم نشرها حصرا عبر القنوات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وصفحات المتحف، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصات الإعلامية التابعة للشركة "المتحدة"، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى "تحري الدقة، وعدم تداول مواد غير موثوقة".
ووافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر 2025، موعدا رسميا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
مصر تأمل حضور بوتين حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
27 مايو, 14:31 GMT
وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.
وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل افتتاح المتحف، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.
