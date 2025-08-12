https://sarabic.ae/20250812/مصر-تكشف-حقيقة-فيديو-مزيف-لافتتاح-المتحف-المصري-الكبير-وتتوعد-بملاحقة-قانونية-1103656468.html

مصر تكشف حقيقة فيديو مزيف لافتتاح المتحف المصري الكبير وتتوعد بملاحقة قانونية

نفت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، إصدار أي أفلام ترويجية جديدة خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت في بيان لها عبر مواقع التواصل، أن "الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه عدد من الشخصيات الفنية والرياضية المحلية والعالمية، لا يمثل الإعلان الرسمي للاحتفالية".وأوضحت الوزارة أن "الفيديو لم يُنتج أو يُخرَج من جانبها أو من جانب الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل"، مبينة أنه "يعد محتوى مزيفا ينتهك حقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني، وأنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيانها، أن "أي مواد دعائية رسمية للافتتاح سيتم نشرها حصرا عبر القنوات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وصفحات المتحف، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصات الإعلامية التابعة للشركة "المتحدة"، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى "تحري الدقة، وعدم تداول مواد غير موثوقة".ووافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر 2025، موعدا رسميا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل افتتاح المتحف، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية.وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.

