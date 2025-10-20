https://sarabic.ae/20251020/بعد-إرسالها-إلى-ملك-هولندا-دعوة-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-تحقق-تفاعلا-واسعا-1106215697.html

بعد إرسالها إلى ملك هولندا.. دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير تحقق تفاعلا واسعا

تؤكد مصر حرصها على مشاركة أكبر عدد ممكن من قادة وزعماء وملوك العالم في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أكد في تصريحات سابقة، أن القاهرة أرسلت دعوات إلى كبار المسؤولين والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم لحضور هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أنها تتابع هذا الأمر باستمرار.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة أوروبية شملت الدنمارك والنرويج وإيرلندا، تضمنت دعوات رسمية إلى قادة أوروبيين لحضور الحفل، كان من بينهم ملك النرويج فريدريك العاشر، والملك هارالد الخامس، ملك النرويج.وأمس الأحد، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الدعوة الرسمية الخاصة بحضور احتفالية افتتاح المتحف المصري، بعدما أرسلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ملك هولندا فيليم ألكسندر.وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بجمال التصميم وروعة التفاصيل الواردة فيها ووصفها البعض بأنها "تحفة فنية"، وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنها عبارة عن صندوق يحتوي على نموذج مصمم على طراز المتحف المصري الكبير، يضيء ببريق خافت، يرمز إلى سحر التاريخ المصري القديم.كما يحتوي الصندوق على دعوة من ورق البردي الذي اكتشفه المصريون القدماء، مثبتة على قاعدة المجسم، كما حملت الدعوة تصميمات أخرى باللون الأزرق مع نقوش فرعونية ذهبية وفضية.وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من 4 نوفمبر.

