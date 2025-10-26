https://sarabic.ae/20251026/فاروق-حسني-لـ-سبوتنيك-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-إضافة-إنسانية-وثقافية-للبشرية-كلها-1106413701.html

فاروق حسني لـ "سبوتنيك": افتتاح المتحف المصري الكبير إضافة إنسانية وثقافية للبشرية كلها

تتجه أنظار العالم صوب مصر في الأول من نوفمبر، تاريخ افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أهم وابرز المتاحف على مستوى العالم. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

ويشارك في الافتتاح العديد من القادة والزعماء والشخصيات الدولية حول العالم، في حفل أسطوري، يرتقب أن حمل مفاجآت كبيرة وفق تصريحات الجانب المصري، إذ يستوعب من 15 إلى 20 ألف زائر يوميا، مع تجربة ثرية ومنظمة بشكل دقيق.تفوق مساحة المتحف 5 أضعاف مساحة المتحف المصري القديم، وتضم ساحات عرض داخلية وخارجية، من بينها المسلة المعلقة للملك رمسيس الثاني، وتمثال ضخم له يزن أكثر من 80 طنًا، إضافة إلى مجموعة من التماثيل الغارقة التي تم انتشالها من البحر المتوسط، والكثير من التماثيل التي تعرض لأول مرة.ويبدأ رحلته عبر "الدرج العظيم" الذي يضم 59 تمثالًا تحكي قصة الملكية والعقيدة المصرية القديمة، ومن ثم ينتقل إلى 12 قاعة عرض متصلة تروي مراحل تطور المجتمع المصري من عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصور الفرعونية وحتى اليونانية والرومانية، مع استخدام التكنولوجيا والواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما يمنح الزار تجربة ثرية.كما أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون من أبرز مفاجآت الافتتاح، حيث تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية، بعضها يُعرض لأول مرة، موزعة على موضوعات متعددة مثل الهوية، الحياة الأسرية، والطقوس الجنائزية.في الإطار حاورت "سبوتنيك"، وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، الذي أقترح فكرة المتحف في أوائل التسعينيات، وسعى إلى خلال فترة تقلده وزارة الثقافة المصرية إلى تأسيس المتحف.وأوضح الوزير الأسبق، إنه بعد رؤيته للمشروع بعد اكتمل بهذه الصورة المبهرة، يستطيع القول إن الفكرة نُفذت بروحها، "وهذا يسعدني كثيرًا". كما تحدث الوزير عن الأسباب التي حالت دون تأسيس المتحف في فترة أوائل التسعينيات.. إلى نص الحواربداية معالي الوزير متى ولدت فكرة المتحف وهل نُفذ كما كان تصوركم قبل أكثر من ثلاثة عقود؟فكرة المتحف المصري الكبير وُلدت في أوائل التسعينيات، في فترة كنا نسعى فيها إلى نقل الوعي بالتراث المصري من كونه مجرد مقتنيات تُعرض في قاعات إلى كونه تجربة حضارية متكاملة، وهي كانت رؤية شاملة، كما كنت أرى أن مصر تستحق متحفًا يليق بعظمة تاريخها، مكانًا مفتوحا على المستقبل بقدر ما هو غارق في عبق الماضي.واليوم، وأنا أرى المشروع وقد اكتمل بهذه الصورة المبهرة، أستطيع أن أقول إن الفكرة نُفذت بروحها، وهذا يسعدني كثيرًا.لا يقتصر المتحف على كونه أحد أهم المقاصد السياحية.. فما الأبعاد الثقافية التي يرسخها من وجهة نظركم؟بالطبع فإن المتحف ليس مجرد صرح أثري أو مقصد سياحي، بل هو مشروع وطني للوعي، حيث يربط المتحف الكبير الإنسان المصري المعاصر بجذوره التاريخية، ويذكّره بأن حضارته كانت أول من خط الحرف وبنى الفكرة قبل أن يبني الحجر، وهي عملية بالغة الأهمية.كما أؤكد أن الأبعاد الثقافية هنا تتجاوز العرض المتحفي إلى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن وتاريخه، وتقديم مصر للعالم كقوة ناعمة حضارية، لا سياحية فقط.خلال توليك لوزارة الثقافة ..ما الذي حال دون تنفيذ المشروع عندما اقترحت الفكرة في التسعينيات؟في ذلك الوقت كانت الفكرة طموحة جدًا، وربما سبقت إمكانيات المرحلة، وبالطبع كان حجم المشروع يحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية كبيرة، وتمويل ضخم لم يكن متاحًا حينها لكن المهم أن الفكرة لم تندثر، ظلت كامنة إلى أن وجدت المناخ الملائم لتخرج إلى النور بهذا الشكل الرائع.كيف ترى هذا الحضور الذي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر؟الحضور الذي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير، هو حضور يليق بمكانة مصر وتاريخها، كما أنه يعكس تقدير العالم لهذا المشروع الفريد ولمكانة مصر أيضا.ويمكن القول إن مشاركة الشخصيات الدولية في الافتتاح ليست مجرد مجاملة دبلوماسية لقاهرة، بل اعتراف بأهمية المتحف كإضافة إنسانية وثقافية للبشرية كلها وليس لمصر والمصريين فقط.معالي الوزير شاهدتم حفل نقل المومياوات في السابق، فما تقييمكم لترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير والمشاركة الدولية الهامة وما يشمله المتحف من جوانب ثقافية؟بكل تأكيد أتابع الترتيبات بإعجاب شديد، وهناك وعي واضح بأن الافتتاح ليس مجرد حدث رسمي، بل رسالة حضارية متكاملة، كما أن المشاركة الدولية تضيف للمتحف بعده العالمي، بينما التنظيم الدقيق يعبّر عن الوجه العصري لمصر.أما الجوانب الثقافية من عروض، وأنشطة، ومحتوى تفاعلي فهي ما يجعل من المتحف كيانًا حيًّا لا يقتصر على التفرج بل يدعو للتأمل والفكر.يرأيك ما الرسائل التي يجب التركيز عليها في افتتاح المتحف والرسائل التي يمكن توجيهها للعالم؟الرسالة الأولى أن مصر لا تزال منارة حضارة وإنسانية، وأنها لا تنظر إلى الماضي كتراث جامد، بل كطاقة تستمد منها المستقبل.والرسالة الثانية للعالم أن الثقافة يمكن أن تكون جسرًا للتقارب لا ساحة للتنافس، وأن الحضارة المصرية ملك للإنسانية كلها.هل من رؤى أو أفكار ربما يريد معالي الوزير أن يراها تتحقق سواء كملحقات بالمتحف أو في تطوير المقاصد الثقافية بمصر؟أتمنى أن نرى حول المتحف منطقة ثقافية متكاملة: مسارح، قاعات موسيقى، معاهد فنون، ومراكز بحثية تُعيد الحياة للفكر الجمالي المصري.كما أتمنى أن يمتد هذا الحس الحضاري إلى باقي المدن المصرية، فمصر ليست فقط المتحف الكبير، بل هي متحف مفتوح في كل ركن من أركانها.معلومات عن المتحف المصري الكبير:نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم.. استعدادات وتجهيزات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه".واستعرضت المعلومات الإشادات العالمية والجوائز الدولية التي حصدها المتحف، إذ حصل المتحف على 8 شهادات "ISO" في مجالات الطاقة والصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة، إلى جانب منحه شهادة "EDGE Advance" للمباني الخضراء لعام 2024، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.وكذلك فوز المتحف بجائزة "فرساي"، كواحد من أجمل متاحف في العالم لعام 2024، وكذلك نال جائزة المشروع الأفضل على مستوى العالم لعام 2024، من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "FIDIC".كما يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.أحرى المقابلة/ محمد حميدة

