عربي
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
كيف جمع المتحف المصري الكبير بين التراث وأحدث مفاهيم الهندسة الخضراء
كيف جمع المتحف المصري الكبير بين التراث وأحدث مفاهيم الهندسة الخضراء
في خطوة طموحة نحو مستقبل مستدام، يبرز المتحف المصري الكبير كنموذج رائد يمزج بين إرث الحضارة الفرعونية وأحدث مبادئ الهندسة الخضراء، ليصبح ليس فقط صرحًا ثقافيًا،... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
منذ انطلاق المشروع، جُعلت الاستدامة محورًا أساسيًا في تصميمه، ليصبح أول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على شهادة "EDGE Advanced" الدولية للبناء الأخضر، إلى جانب "الشهادة الذهبية لنظام الهرم الأخضر المصري"، وفقا لموقع "الدستور" المصري. هذه الاعتمادات تؤكد التزام المتحف بترشيد الموارد وتقليل الأثر البيئي، ما يضعه في صدارة المشاريع العالمية المستدامة. أرقام تتحدث عن الإنجاز هذه الأرقام لا تعكس كفاءة تشغيلية فحسب، بل تضمن بيئة مثالية لحفظ الكنوز الأثرية وتقليل التكاليف على المدى الطويل. تصميم ذكي يحاكي الطبيعةيتميز المتحف باستغلال الضوء الطبيعي عبر واجهات زجاجية مدروسة، تقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية مع حماية القطع الأثرية. كما يعتمد نظم تبريد متقدمة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وحلول عزل حراري مبتكرة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة. الطاقة المتجددة في صلب المشروعيدعم المتحف منظومة طاقة شمسية تسهم في تلبية احتياجاته، إلى جانب أنظمة تحكم ذكية لإدارة الموارد بكفاءة، ما يقلل من البصمة الكربونية ويعزز استدامته. جسر بين الماضي والمستقبلالمتحف المصري الكبير ليس مجرد وجهة لعشاق التاريخ، بل نموذج معماري يجمع بين عظمة الحضارة المصرية القديمة وتكنولوجيا العصر الحديث. وبدأت مصر، إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.
كيف جمع المتحف المصري الكبير بين التراث وأحدث مفاهيم الهندسة الخضراء

15:32 GMT 22.10.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqiالمتحف المصري الكبير، القاهرة
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
في خطوة طموحة نحو مستقبل مستدام، يبرز المتحف المصري الكبير كنموذج رائد يمزج بين إرث الحضارة الفرعونية وأحدث مبادئ الهندسة الخضراء، ليصبح ليس فقط صرحًا ثقافيًا، بل معلمًا عالميًا يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة.
منذ انطلاق المشروع، جُعلت الاستدامة محورًا أساسيًا في تصميمه، ليصبح أول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على شهادة "EDGE Advanced" الدولية للبناء الأخضر، إلى جانب "الشهادة الذهبية لنظام الهرم الأخضر المصري"، وفقا لموقع "الدستور" المصري.
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
09:22 GMT
هذه الاعتمادات تؤكد التزام المتحف بترشيد الموارد وتقليل الأثر البيئي، ما يضعه في صدارة المشاريع العالمية المستدامة.
أرقام تتحدث عن الإنجاز

تظهر التقييمات أن المتحف حقق وفرًا في استهلاك الطاقة بنسبة 62%، وتقليص استهلاك المياه بنسبة 34%، مع خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن مواد البناء بنسبة 59%.

هذه الأرقام لا تعكس كفاءة تشغيلية فحسب، بل تضمن بيئة مثالية لحفظ الكنوز الأثرية وتقليل التكاليف على المدى الطويل.
تصميم ذكي يحاكي الطبيعة
يتميز المتحف باستغلال الضوء الطبيعي عبر واجهات زجاجية مدروسة، تقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية مع حماية القطع الأثرية.
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
بعد إرسالها إلى ملك هولندا.. دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير تحقق تفاعلا واسعا
20 أكتوبر, 17:07 GMT
كما يعتمد نظم تبريد متقدمة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وحلول عزل حراري مبتكرة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.
الطاقة المتجددة في صلب المشروع
يدعم المتحف منظومة طاقة شمسية تسهم في تلبية احتياجاته، إلى جانب أنظمة تحكم ذكية لإدارة الموارد بكفاءة، ما يقلل من البصمة الكربونية ويعزز استدامته.
جسر بين الماضي والمستقبل
المتحف المصري الكبير ليس مجرد وجهة لعشاق التاريخ، بل نموذج معماري يجمع بين عظمة الحضارة المصرية القديمة وتكنولوجيا العصر الحديث.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
رئيس المتحف المصري الكبير: لدينا مقتنيات للملك توت عنخ آمون ستعرض لأول مرة
20 أكتوبر, 14:32 GMT
بفضل هذا التكامل، يقدم المتحف تجربة فريدة تلهم المشاريع الثقافية والسياحية عالميًا، مؤكدًا أن التراث والاستدامة يمكن أن يلتقيا في صرح واحد يروي قصة الماضي ويبني المستقبل.
وبدأت مصر، إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.
