https://sarabic.ae/20251022/كيف-جمع-المتحف-المصري-الكبير-بين-التراث-وأحدث-مفاهيم-الهندسة-الخضراء-1106287309.html

كيف جمع المتحف المصري الكبير بين التراث وأحدث مفاهيم الهندسة الخضراء

كيف جمع المتحف المصري الكبير بين التراث وأحدث مفاهيم الهندسة الخضراء

سبوتنيك عربي

في خطوة طموحة نحو مستقبل مستدام، يبرز المتحف المصري الكبير كنموذج رائد يمزج بين إرث الحضارة الفرعونية وأحدث مبادئ الهندسة الخضراء، ليصبح ليس فقط صرحًا ثقافيًا،... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T15:32+0000

2025-10-22T15:32+0000

2025-10-22T15:32+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101673509_0:61:1001:624_1920x0_80_0_0_f6bae87ddecd2edd6b99ed93a19e4e1e.jpg

منذ انطلاق المشروع، جُعلت الاستدامة محورًا أساسيًا في تصميمه، ليصبح أول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على شهادة "EDGE Advanced" الدولية للبناء الأخضر، إلى جانب "الشهادة الذهبية لنظام الهرم الأخضر المصري"، وفقا لموقع "الدستور" المصري. هذه الاعتمادات تؤكد التزام المتحف بترشيد الموارد وتقليل الأثر البيئي، ما يضعه في صدارة المشاريع العالمية المستدامة. أرقام تتحدث عن الإنجاز هذه الأرقام لا تعكس كفاءة تشغيلية فحسب، بل تضمن بيئة مثالية لحفظ الكنوز الأثرية وتقليل التكاليف على المدى الطويل. تصميم ذكي يحاكي الطبيعةيتميز المتحف باستغلال الضوء الطبيعي عبر واجهات زجاجية مدروسة، تقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية مع حماية القطع الأثرية. كما يعتمد نظم تبريد متقدمة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وحلول عزل حراري مبتكرة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة. الطاقة المتجددة في صلب المشروعيدعم المتحف منظومة طاقة شمسية تسهم في تلبية احتياجاته، إلى جانب أنظمة تحكم ذكية لإدارة الموارد بكفاءة، ما يقلل من البصمة الكربونية ويعزز استدامته. جسر بين الماضي والمستقبلالمتحف المصري الكبير ليس مجرد وجهة لعشاق التاريخ، بل نموذج معماري يجمع بين عظمة الحضارة المصرية القديمة وتكنولوجيا العصر الحديث. وبدأت مصر، إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.

https://sarabic.ae/20251022/كبير-الأثريين-المصريين-يكشف-كواليس-الأيام-الأخيرة-قبل-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1106272126.html

https://sarabic.ae/20251020/بعد-إرسالها-إلى-ملك-هولندا-دعوة-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-تحقق-تفاعلا-واسعا-1106215697.html

https://sarabic.ae/20251020/رئيس-المتحف-المصري-الكبير-لدينا-مقتنيات-للملك-توت-عنخ-آمون-ستعرض-لأول-مرة-1106209560.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, منوعات