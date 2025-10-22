عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي إيفانوفكا وبافلوفكا- الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
صرح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، بأن الأيام الأخيرة، التي تسبق افتتاح المصري الكبير، تشهد استعدادات لوجستية وتنظيمية كبيرة،... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، تحدث فيها شاكر، عن كواليس التحضيرات الأخيرة لافتتاح المتحف، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وقال شاكر إن "التجهيزات تشمل الطرق المؤدية إلى المتحف، التي تشهد أعمال تجميل وإنارة وزراعة"، مشيرًا إلى أنه "تم زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة وألفي نخلة".كما أوضح المسؤول المصري أنه "تم تعليق صور ملوك مصر القديمة على طريق المطار والمعادي، إلى جانب أكثر من 750 لوحة فنية تجسد رموز الفكر والفن والعلم والرياضة في مصر"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو خلق هوية بصرية متكاملة تسبق تجربة الزيارة.وبحسب تصريحات مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن المتحف يضم أكثر من 18 ألف قطعة أثرية في 12 قاعة رئيسية، موضحًا أن العرض المتحفي يعتمد على سيناريو موضوعي يروي من خلال الآثار قصة متكاملة عن الحياة والملكية والدين في مصر القديمة.وبدأت مصر، إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.
كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

صرح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، بأن الأيام الأخيرة، التي تسبق افتتاح المصري الكبير، تشهد استعدادات لوجستية وتنظيمية كبيرة، مؤكدًا أن "ما يحدث داخل المتحف وخارجه يعكس عظمة مصر وبرز هوية الدولة الحضارية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين".
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، تحدث فيها شاكر، عن كواليس التحضيرات الأخيرة لافتتاح المتحف، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
وقال شاكر إن "التجهيزات تشمل الطرق المؤدية إلى المتحف، التي تشهد أعمال تجميل وإنارة وزراعة"، مشيرًا إلى أنه "تم زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة وألفي نخلة".
كما أوضح المسؤول المصري أنه "تم تعليق صور ملوك مصر القديمة على طريق المطار والمعادي، إلى جانب أكثر من 750 لوحة فنية تجسد رموز الفكر والفن والعلم والرياضة في مصر"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو خلق هوية بصرية متكاملة تسبق تجربة الزيارة.
وأوضح كبير الأثريين المصريين أن "المتحف المصري الكبير يعد أعظم متحف في العالم، بفضل تصميمه الفريد الذي يجمع بين الحداثة والأصالة ويطل على الأهرامات، التي تعرف في الحضارة المصرية القديمة بأفق الخلود"، مشيرًا إلى أن "أول ما يشاهده زوار المتحف هو مسلة الملك رمسيس الثاني، وهي أول مسلة معلقة في العالم، يليها تمثال الملك نفسه، الذي يعد أحد أعظم ملوك التاريخ، لما تركه من إنجازات معمارية وحربية خالدة".
وبحسب تصريحات مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن المتحف يضم أكثر من 18 ألف قطعة أثرية في 12 قاعة رئيسية، موضحًا أن العرض المتحفي يعتمد على سيناريو موضوعي يروي من خلال الآثار قصة متكاملة عن الحياة والملكية والدين في مصر القديمة.

وأكد أن من أبرز المقتنيات المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تضم نحو 5400 قطعة أثرية تعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد، إلى جانب مركبي الشمس، اللذين يعدان من أهم الاكتشافات الأثرية في التاريخ.

وبدأت مصر، إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.
