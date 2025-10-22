https://sarabic.ae/20251022/كبير-الأثريين-المصريين-يكشف-كواليس-الأيام-الأخيرة-قبل-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1106272126.html
كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، بأن الأيام الأخيرة، التي تسبق افتتاح المصري الكبير، تشهد استعدادات لوجستية وتنظيمية كبيرة،... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T09:22+0000
2025-10-22T09:22+0000
2025-10-22T09:22+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
المتحف الكبير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101673509_0:61:1001:624_1920x0_80_0_0_f6bae87ddecd2edd6b99ed93a19e4e1e.jpg
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، تحدث فيها شاكر، عن كواليس التحضيرات الأخيرة لافتتاح المتحف، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وقال شاكر إن "التجهيزات تشمل الطرق المؤدية إلى المتحف، التي تشهد أعمال تجميل وإنارة وزراعة"، مشيرًا إلى أنه "تم زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة وألفي نخلة".كما أوضح المسؤول المصري أنه "تم تعليق صور ملوك مصر القديمة على طريق المطار والمعادي، إلى جانب أكثر من 750 لوحة فنية تجسد رموز الفكر والفن والعلم والرياضة في مصر"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو خلق هوية بصرية متكاملة تسبق تجربة الزيارة.وبحسب تصريحات مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن المتحف يضم أكثر من 18 ألف قطعة أثرية في 12 قاعة رئيسية، موضحًا أن العرض المتحفي يعتمد على سيناريو موضوعي يروي من خلال الآثار قصة متكاملة عن الحياة والملكية والدين في مصر القديمة.وبدأت مصر، إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.
https://sarabic.ae/20250912/مصر-تعلن-غلق-قاعة-توت-عنخ-آمون-في-المتحف-المصري---1104789236.html
https://sarabic.ae/20251020/رئيس-المتحف-المصري-الكبير-لدينا-مقتنيات-للملك-توت-عنخ-آمون-ستعرض-لأول-مرة-1106209560.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101673509_27:0:915:666_1920x0_80_0_0_ab1ca281cf80cbc89b20a986d2672949.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, المتحف الكبير
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, المتحف الكبير
كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
صرح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، بأن الأيام الأخيرة، التي تسبق افتتاح المصري الكبير، تشهد استعدادات لوجستية وتنظيمية كبيرة، مؤكدًا أن "ما يحدث داخل المتحف وخارجه يعكس عظمة مصر وبرز هوية الدولة الحضارية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين".
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، تحدث فيها شاكر، عن كواليس التحضيرات الأخيرة لافتتاح المتحف، حسبما ذكرت
"بوابة الأهرام" المصرية.
وقال شاكر إن "التجهيزات تشمل الطرق المؤدية إلى المتحف، التي تشهد أعمال تجميل وإنارة وزراعة"، مشيرًا إلى أنه "تم زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة وألفي نخلة".
كما أوضح المسؤول المصري أنه "تم تعليق صور ملوك مصر القديمة على طريق المطار والمعادي، إلى جانب أكثر من 750 لوحة فنية تجسد رموز الفكر والفن والعلم والرياضة في مصر"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو خلق هوية بصرية متكاملة تسبق تجربة الزيارة.
وأوضح كبير الأثريين المصريين أن "المتحف المصري
الكبير يعد أعظم متحف في العالم، بفضل تصميمه الفريد الذي يجمع بين الحداثة والأصالة ويطل على الأهرامات، التي تعرف في الحضارة المصرية القديمة بأفق الخلود"، مشيرًا إلى أن "أول ما يشاهده زوار المتحف هو مسلة الملك رمسيس الثاني، وهي أول مسلة معلقة في العالم، يليها تمثال الملك نفسه، الذي يعد أحد أعظم ملوك التاريخ، لما تركه من إنجازات معمارية وحربية خالدة".
وبحسب تصريحات مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن المتحف يضم أكثر من 18 ألف قطعة أثرية في 12 قاعة رئيسية، موضحًا أن العرض المتحفي يعتمد على سيناريو موضوعي يروي من خلال الآثار قصة متكاملة عن الحياة والملكية والدين في مصر القديمة.
وأكد أن من أبرز المقتنيات المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تضم نحو 5400 قطعة أثرية تعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد، إلى جانب مركبي الشمس، اللذين يعدان من أهم الاكتشافات الأثرية في التاريخ.
وبدأت مصر، إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه
الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.