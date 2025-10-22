https://sarabic.ae/20251022/كبير-الأثريين-المصريين-يكشف-كواليس-الأيام-الأخيرة-قبل-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1106272126.html

كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

كبير الأثريين المصريين يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

سبوتنيك عربي

صرح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، بأن الأيام الأخيرة، التي تسبق افتتاح المصري الكبير، تشهد استعدادات لوجستية وتنظيمية كبيرة،... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T09:22+0000

2025-10-22T09:22+0000

2025-10-22T09:22+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

المتحف الكبير

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101673509_0:61:1001:624_1920x0_80_0_0_f6bae87ddecd2edd6b99ed93a19e4e1e.jpg

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، تحدث فيها شاكر، عن كواليس التحضيرات الأخيرة لافتتاح المتحف، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وقال شاكر إن "التجهيزات تشمل الطرق المؤدية إلى المتحف، التي تشهد أعمال تجميل وإنارة وزراعة"، مشيرًا إلى أنه "تم زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة وألفي نخلة".كما أوضح المسؤول المصري أنه "تم تعليق صور ملوك مصر القديمة على طريق المطار والمعادي، إلى جانب أكثر من 750 لوحة فنية تجسد رموز الفكر والفن والعلم والرياضة في مصر"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو خلق هوية بصرية متكاملة تسبق تجربة الزيارة.وبحسب تصريحات مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن المتحف يضم أكثر من 18 ألف قطعة أثرية في 12 قاعة رئيسية، موضحًا أن العرض المتحفي يعتمد على سيناريو موضوعي يروي من خلال الآثار قصة متكاملة عن الحياة والملكية والدين في مصر القديمة.وبدأت مصر، إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.

https://sarabic.ae/20250912/مصر-تعلن-غلق-قاعة-توت-عنخ-آمون-في-المتحف-المصري---1104789236.html

https://sarabic.ae/20251020/رئيس-المتحف-المصري-الكبير-لدينا-مقتنيات-للملك-توت-عنخ-آمون-ستعرض-لأول-مرة-1106209560.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, المتحف الكبير