علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان

طور علماء روس نهجا مركبا جديدا يهدف إلى تحديد مواقع ارتباط الأدوية المستخدمة في العلاج الضوئي الديناميكي للأورام بالبروتين المسؤول عن نقل الدواء في جسم... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

أجرى هذا العمل ميخائيل كولوكولوف وناتاليا سانيكوفا، طالبا الدراسات العليا في قسم الفيزياء بجامعة "إن.غي.أو" الحكومية، وباحثان في مختبر الرنين الإلكتروني البارامغناطيسي التابع للمركز الدولي للتصوير المقطعي. وقد اكتشفا أن ارتباط أنواع مختلفة من المحسِسات الضوئية يمكن أن يحدث في مواقع غير قياسية على الألبومين وفي مواقع متعددة في آنٍ واحد.عندما تدخل الأدوية جسم الإنسان، فإنها ترتبط بشكل أساسي ببروتينات الدم. تعتمد فعالية أي دواء على ارتباطه بألبومين المصل، وهو بروتين موجود في بلازما الدم مسؤول عن نقل المواد داخل الجسم. تؤثر درجة ارتباط الدواء بهذا البروتين بشكل كبير على تأثيره، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا"، فإذا كان الارتباط قويا جدا، سينخفض ​​تركيز الدواء في الدم، بينما إذا كان الارتباط ضعيفا، فقد يتوزع الدواء بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء الجسم أو حتى يتلف دون تحقيق الغرض منه.أوضح الباحث ميخائيل كولوكولوف أنه "نظريا، من الممكن تحديد مكان ارتباط جزيء ببروتين دون أي تجارب؛ ببساطة باستخدام الحسابات. ومع ذلك، اتضح عمليا أن هذه الطرق تؤدي إلى أخطاء كبيرة، ولتبسيط خوارزميات الحساب غالبا ما يكون العلماء غير متأكدين من نتائجهم. علاوة على ذلك، يمكن أن تنتج طرق الحساب عدة مواقع ارتباط محتملة ومواقعها. وغالبا، من منظور حسابي، تكون هذه الخيارات متساوية الاحتمالية".ونوه كولوكولوف إلى أنه لهذا السبب "فإن طريقة الحساب ليست دقيقة بما يكفي، ولا ينبغي الاعتماد عليها كليا. ومع ذلك، فهي لا تزال مفيدة لأنها توجه الأبحاث التجريبية، ما يسمح لنا بتضييق نطاق مواقع الارتباط المحتملة. وبفضل ذلك، يمكننا استخدام مسافاتنا التجريبية، التي نثق بها، إلى جانب طرق الحساب لتحديد وجود جزيء على بروتين بدقة كافية". ويعتبر العلاج الضوئي الديناميكي للسرطان طريقة واعدة للغاية لأنه، على عكس العلاج الكيميائي التقليدي، يستهدف الأورام المعرضة للضوء فقط. مع ذلك، لا تُستخدم هذه الطريقة لعلاج السرطان على نطاق واسع حاليا نظرا لعيوب المحسِسات الضوئية.يواجه العلماء تحدي تحسين امتصاصها للضوء، وانتشارها في جميع أنحاء الجسم، وتراكمها في الأورام، وتعد دراسة مواقع ارتباط الألبومين في المحسِسات الضوئية مهمة لتحسين توزيعها في جميع أنحاء الجسم وزيادة تركيزها في الأورام، ما يسهم في زيادة الفعالية العلاجية. لذلك، يكتسب العمل في هذا المجال أهمية سريرية بالغة.واختبر العلماء فعالية نهجهم المركب باستخدام عدة محسِّسات ضوئية. ولإثبات آليات الارتباط المختلفة، استخدموا مركبات ذات جزيئات ذات شحنات كهربائية مختلفة (سالبة، موجبة، ومتعادلة). واتضح أنه، بناء على هذا العامل، ترتبط هذه المركبات بالبروتين بشكل مختلف، والذي كان في هذه الحالة سالب الشحنة.حيث تستقر الجزيئات ذات الشحنة الموجبة أو المتعادلة على سطح البروتين المشحون سالبا، مشكلة رابطة غير مستقرة، إذ يمكنها الانفصال مؤقتا ثم إعادة الارتباط. تتصرف الجزيئات المشحونة سالبا بشكل مختلف، إذ تخترق الجيوب على سطح البروتين وتبقى هناك بثبات. ومع ذلك، في هذه الحالة، يلعب حجمها دورًا رئيسيًا. وقد لاحظ الباحثون هذه العمليات مباشرة في التجارب. هذا السلوك الجزيئي منطقي، لكن الطرق الحسابية لا تفسره. فبينما يُمكن لهذه الطرق تحديد كيفية ارتباط الجزيء بالبروتين، إلا أنها لا تحدد كيفية تأثير ذلك على البروتين نفسه، فإذا تلاءمت الجزيئات الصغيرة بحرية مع هذه الجيوب، فلا تحدث تغييرات كبيرة. أما الجزيئات الكبيرة، فيمكنها تغيير بنية البروتين. غالبا ما لا تلتقط الطرق الحسابية هذا، لكن الباحثين صحّحوا هذه الأخطاء وعدم الدقة أثناء تجاربهم.وختم الباحث "نعتقد أن عملنا سيمكننا من التنبؤ بأفضل المركبات الواعدة للعلاج الضوئي الديناميكي المضاد للسرطان. نخطط الآن لتطبيق نهجنا لدراسة كيفية ارتباط المحسسات الضوئية بجزيئات الحمض النووي".دراسة توضح أسباب اضطرابات الصحة العقلية لكبار السن

