علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251103/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-تسهم-في-تسريع-اكتشاف-أدوية-فعالة-ضد-السرطان-1106694810.html
علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان
علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان
سبوتنيك عربي
طور علماء روس نهجا مركبا جديدا يهدف إلى تحديد مواقع ارتباط الأدوية المستخدمة في العلاج الضوئي الديناميكي للأورام بالبروتين المسؤول عن نقل الدواء في جسم... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T18:06+0000
2025-11-03T18:06+0000
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
السرطان
العلاج
أخبار الأبحاث العلمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096325823_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5ec945da63153dc79ec4e1331101b347.jpg
أجرى هذا العمل ميخائيل كولوكولوف وناتاليا سانيكوفا، طالبا الدراسات العليا في قسم الفيزياء بجامعة "إن.غي.أو" الحكومية، وباحثان في مختبر الرنين الإلكتروني البارامغناطيسي التابع للمركز الدولي للتصوير المقطعي. وقد اكتشفا أن ارتباط أنواع مختلفة من المحسِسات الضوئية يمكن أن يحدث في مواقع غير قياسية على الألبومين وفي مواقع متعددة في آنٍ واحد.عندما تدخل الأدوية جسم الإنسان، فإنها ترتبط بشكل أساسي ببروتينات الدم. تعتمد فعالية أي دواء على ارتباطه بألبومين المصل، وهو بروتين موجود في بلازما الدم مسؤول عن نقل المواد داخل الجسم. تؤثر درجة ارتباط الدواء بهذا البروتين بشكل كبير على تأثيره، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا"، فإذا كان الارتباط قويا جدا، سينخفض ​​تركيز الدواء في الدم، بينما إذا كان الارتباط ضعيفا، فقد يتوزع الدواء بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء الجسم أو حتى يتلف دون تحقيق الغرض منه.أوضح الباحث ميخائيل كولوكولوف أنه "نظريا، من الممكن تحديد مكان ارتباط جزيء ببروتين دون أي تجارب؛ ببساطة باستخدام الحسابات. ومع ذلك، اتضح عمليا أن هذه الطرق تؤدي إلى أخطاء كبيرة، ولتبسيط خوارزميات الحساب غالبا ما يكون العلماء غير متأكدين من نتائجهم. علاوة على ذلك، يمكن أن تنتج طرق الحساب عدة مواقع ارتباط محتملة ومواقعها. وغالبا، من منظور حسابي، تكون هذه الخيارات متساوية الاحتمالية".ونوه كولوكولوف إلى أنه لهذا السبب "فإن طريقة الحساب ليست دقيقة بما يكفي، ولا ينبغي الاعتماد عليها كليا. ومع ذلك، فهي لا تزال مفيدة لأنها توجه الأبحاث التجريبية، ما يسمح لنا بتضييق نطاق مواقع الارتباط المحتملة. وبفضل ذلك، يمكننا استخدام مسافاتنا التجريبية، التي نثق بها، إلى جانب طرق الحساب لتحديد وجود جزيء على بروتين بدقة كافية". ويعتبر العلاج الضوئي الديناميكي للسرطان طريقة واعدة للغاية لأنه، على عكس العلاج الكيميائي التقليدي، يستهدف الأورام المعرضة للضوء فقط. مع ذلك، لا تُستخدم هذه الطريقة لعلاج السرطان على نطاق واسع حاليا نظرا لعيوب المحسِسات الضوئية.يواجه العلماء تحدي تحسين امتصاصها للضوء، وانتشارها في جميع أنحاء الجسم، وتراكمها في الأورام، وتعد دراسة مواقع ارتباط الألبومين في المحسِسات الضوئية مهمة لتحسين توزيعها في جميع أنحاء الجسم وزيادة تركيزها في الأورام، ما يسهم في زيادة الفعالية العلاجية. لذلك، يكتسب العمل في هذا المجال أهمية سريرية بالغة.واختبر العلماء فعالية نهجهم المركب باستخدام عدة محسِّسات ضوئية. ولإثبات آليات الارتباط المختلفة، استخدموا مركبات ذات جزيئات ذات شحنات كهربائية مختلفة (سالبة، موجبة، ومتعادلة). واتضح أنه، بناء على هذا العامل، ترتبط هذه المركبات بالبروتين بشكل مختلف، والذي كان في هذه الحالة سالب الشحنة.حيث تستقر الجزيئات ذات الشحنة الموجبة أو المتعادلة على سطح البروتين المشحون سالبا، مشكلة رابطة غير مستقرة، إذ يمكنها الانفصال مؤقتا ثم إعادة الارتباط. تتصرف الجزيئات المشحونة سالبا بشكل مختلف، إذ تخترق الجيوب على سطح البروتين وتبقى هناك بثبات. ومع ذلك، في هذه الحالة، يلعب حجمها دورًا رئيسيًا. وقد لاحظ الباحثون هذه العمليات مباشرة في التجارب. هذا السلوك الجزيئي منطقي، لكن الطرق الحسابية لا تفسره. فبينما يُمكن لهذه الطرق تحديد كيفية ارتباط الجزيء بالبروتين، إلا أنها لا تحدد كيفية تأثير ذلك على البروتين نفسه، فإذا تلاءمت الجزيئات الصغيرة بحرية مع هذه الجيوب، فلا تحدث تغييرات كبيرة. أما الجزيئات الكبيرة، فيمكنها تغيير بنية البروتين. غالبا ما لا تلتقط الطرق الحسابية هذا، لكن الباحثين صحّحوا هذه الأخطاء وعدم الدقة أثناء تجاربهم.وختم الباحث "نعتقد أن عملنا سيمكننا من التنبؤ بأفضل المركبات الواعدة للعلاج الضوئي الديناميكي المضاد للسرطان. نخطط الآن لتطبيق نهجنا لدراسة كيفية ارتباط المحسسات الضوئية بجزيئات الحمض النووي".دراسة توضح أسباب اضطرابات الصحة العقلية لكبار السن
https://sarabic.ae/20251028/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لإنتاج-المواد-المستخدمة-في-أجهزة-الأشعة-السينية-1106478128.html
https://sarabic.ae/20251015/علماء-روس-يطورون-ذكاء-اصطناعيا-قادرا-على-ترجمة-الهيروغليفية-المصرية-القديمة-1106025678.html
https://sarabic.ae/20251029/علماء-روس-يخففون-أعراض-التهاب-البروستاتا-باستخدام-هواء-الجبال-1106505520.html
https://sarabic.ae/20250825/من-مختبرات-روسيا-إلى-العالم-طبيب-عراقي-يعلن-ثورة-جديدة-في-علاج-السرطان-1104066280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096325823_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_47a13e48c24594e9430543ac6fc68957.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, جامعات روسية, السرطان, العلاج, أخبار الأبحاث العلمية
علوم, روسيا, جامعات روسية, السرطان, العلاج, أخبار الأبحاث العلمية

علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان

18:06 GMT 03.11.2025
© Photo / unsplash/Tom Claesعلماء في مختبر لتصنيع المواد الجديدة
علماء في مختبر لتصنيع المواد الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Photo / unsplash/Tom Claes
تابعنا عبر
طور علماء روس نهجا مركبا جديدا يهدف إلى تحديد مواقع ارتباط الأدوية المستخدمة في العلاج الضوئي الديناميكي للأورام بالبروتين المسؤول عن نقل الدواء في جسم الإنسان، سيسرع هذا النهج البحث عن أكثر أدوية السرطان فعالية ويقلل من آثارها الجانبية على المرضى.
أجرى هذا العمل ميخائيل كولوكولوف وناتاليا سانيكوفا، طالبا الدراسات العليا في قسم الفيزياء بجامعة "إن.غي.أو" الحكومية، وباحثان في مختبر الرنين الإلكتروني البارامغناطيسي التابع للمركز الدولي للتصوير المقطعي. وقد اكتشفا أن ارتباط أنواع مختلفة من المحسِسات الضوئية يمكن أن يحدث في مواقع غير قياسية على الألبومين وفي مواقع متعددة في آنٍ واحد.
عندما تدخل الأدوية جسم الإنسان، فإنها ترتبط بشكل أساسي ببروتينات الدم. تعتمد فعالية أي دواء على ارتباطه بألبومين المصل، وهو بروتين موجود في بلازما الدم مسؤول عن نقل المواد داخل الجسم. تؤثر درجة ارتباط الدواء بهذا البروتين بشكل كبير على تأثيره، حسب ما ورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا"، فإذا كان الارتباط قويا جدا، سينخفض ​​تركيز الدواء في الدم، بينما إذا كان الارتباط ضعيفا، فقد يتوزع الدواء بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء الجسم أو حتى يتلف دون تحقيق الغرض منه.

في منهجهم، جمع العلماء بين أساليب النمذجة الجزيئية والبيانات التجريبية المستقاة باستخدام الرنين الإلكتروني البارامغناطيسي، الذي يسمح بتحديد بنية المركبات بناء على امتصاصها للموجات الميكروية، حددوا في البداية مواقع ارتباط الدواء بالبروتين المحتملة باستخدام الحسابات، ثم أجروا دراسات مطيافية الرنين الإلكتروني البارامغناطيسي، ثم طبقوا النتائج التجريبية والحسابات الحاسوبية لتحسين تكوين هذه المواقع.

طبيبة تنظر إلى الأشعة السينية للرئتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية
28 أكتوبر, 12:09 GMT
أوضح الباحث ميخائيل كولوكولوف أنه "نظريا، من الممكن تحديد مكان ارتباط جزيء ببروتين دون أي تجارب؛ ببساطة باستخدام الحسابات. ومع ذلك، اتضح عمليا أن هذه الطرق تؤدي إلى أخطاء كبيرة، ولتبسيط خوارزميات الحساب غالبا ما يكون العلماء غير متأكدين من نتائجهم. علاوة على ذلك، يمكن أن تنتج طرق الحساب عدة مواقع ارتباط محتملة ومواقعها. وغالبا، من منظور حسابي، تكون هذه الخيارات متساوية الاحتمالية".
ونوه كولوكولوف إلى أنه لهذا السبب "فإن طريقة الحساب ليست دقيقة بما يكفي، ولا ينبغي الاعتماد عليها كليا. ومع ذلك، فهي لا تزال مفيدة لأنها توجه الأبحاث التجريبية، ما يسمح لنا بتضييق نطاق مواقع الارتباط المحتملة. وبفضل ذلك، يمكننا استخدام مسافاتنا التجريبية، التي نثق بها، إلى جانب طرق الحساب لتحديد وجود جزيء على بروتين بدقة كافية".
اختبر العلماء نهجهم المدمج من خلال دراسة ارتباط الألبومين بالمحسِّسات الضوئية، وهي مواد طبيعية أو صناعية تستخدم في الطب، على سبيل المثال، في العلاج الضوئي الديناميكي، حيث تتراكم في الخلايا المريضة ويتم تنشيطها بالضوء، ما يؤدي إلى موتها.
الهيروغليفية المصرية القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
15 أكتوبر, 10:36 GMT
ويعتبر العلاج الضوئي الديناميكي للسرطان طريقة واعدة للغاية لأنه، على عكس العلاج الكيميائي التقليدي، يستهدف الأورام المعرضة للضوء فقط. مع ذلك، لا تُستخدم هذه الطريقة لعلاج السرطان على نطاق واسع حاليا نظرا لعيوب المحسِسات الضوئية.
يواجه العلماء تحدي تحسين امتصاصها للضوء، وانتشارها في جميع أنحاء الجسم، وتراكمها في الأورام، وتعد دراسة مواقع ارتباط الألبومين في المحسِسات الضوئية مهمة لتحسين توزيعها في جميع أنحاء الجسم وزيادة تركيزها في الأورام، ما يسهم في زيادة الفعالية العلاجية. لذلك، يكتسب العمل في هذا المجال أهمية سريرية بالغة.

لذا حدد العلماء مواقع ارتباط سبعة مركبات لا تزال تفاعلاتها الهيكلية مع الألبومين غير واضحة، وأظهر النهج الجديد أن الارتباط يمكن أن يحدث في مواقع غير قياسية على الألبومين وفي مواقع متعددة في آنٍ واحد لأنواع مختلفة من المحسِسات الضوئية.

سرطان البروستاتا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
علماء روس يخففون أعراض التهاب البروستاتا باستخدام "هواء الجبال"
29 أكتوبر, 07:50 GMT
واختبر العلماء فعالية نهجهم المركب باستخدام عدة محسِّسات ضوئية. ولإثبات آليات الارتباط المختلفة، استخدموا مركبات ذات جزيئات ذات شحنات كهربائية مختلفة (سالبة، موجبة، ومتعادلة). واتضح أنه، بناء على هذا العامل، ترتبط هذه المركبات بالبروتين بشكل مختلف، والذي كان في هذه الحالة سالب الشحنة.
حيث تستقر الجزيئات ذات الشحنة الموجبة أو المتعادلة على سطح البروتين المشحون سالبا، مشكلة رابطة غير مستقرة، إذ يمكنها الانفصال مؤقتا ثم إعادة الارتباط. تتصرف الجزيئات المشحونة سالبا بشكل مختلف، إذ تخترق الجيوب على سطح البروتين وتبقى هناك بثبات. ومع ذلك، في هذه الحالة، يلعب حجمها دورًا رئيسيًا.

فالجزيئات الصغيرة نسبيا تتلاءم تمامًا مع هذه الجيوب، وتشكل رابطا فعالا للغاية، بينما تتصرف الجزيئات الأكبر حجما بشكل مختلف. وقد أظهرت التجارب أنه كلما صغر حجم الجزيء وازداد اندماجه في هذه الجيوب، زاد عدد الجزيئات في الموقع، أما التجارب التي تستخدم جزيئات أكبر تتلاءم بحرية أقل مع هذه الجيوب، فتُنتج عدد جزيئات أقل ورابطا أقل فعالية.

دكتور احمد حامد طبيب عراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
مجتمع
من مختبرات روسيا إلى العالم... طبيب عراقي يعلن ثورة جديدة في علاج السرطان
25 أغسطس, 12:00 GMT
وقد لاحظ الباحثون هذه العمليات مباشرة في التجارب. هذا السلوك الجزيئي منطقي، لكن الطرق الحسابية لا تفسره. فبينما يُمكن لهذه الطرق تحديد كيفية ارتباط الجزيء بالبروتين، إلا أنها لا تحدد كيفية تأثير ذلك على البروتين نفسه، فإذا تلاءمت الجزيئات الصغيرة بحرية مع هذه الجيوب، فلا تحدث تغييرات كبيرة. أما الجزيئات الكبيرة، فيمكنها تغيير بنية البروتين. غالبا ما لا تلتقط الطرق الحسابية هذا، لكن الباحثين صحّحوا هذه الأخطاء وعدم الدقة أثناء تجاربهم.

ويوضح كولوكولوف قائلا: "في جميع تجاربنا في هذه الدراسة، أظهرنا بدقة ذرية أماكن ارتباط جزيئات هذه المركبات بالألبومين، وهو بلا شك أمر جديد في تطوير مثبتات الضوء. سيسمح النهج المشترك الذي طورناه بتحليل أكثر دقة بكثير للمركبات المضادة للسرطان، وسيكون تطوير أدوية جديدة لعلاج الأورام أبسط وأسرع. من خلال الجمع بين التحليل الحاسوبي وبيانات الرنين المغناطيسي الإلكتروني، تمكنّا من تقليل عدد العمليات الحسابية والتجارب التي تتطلب جهدا كبيرا، مما أسهم في تبسيط عملية تحديد التفاعلات بين الألبومين والمحسسات الضوئية".

وختم الباحث "نعتقد أن عملنا سيمكننا من التنبؤ بأفضل المركبات الواعدة للعلاج الضوئي الديناميكي المضاد للسرطان. نخطط الآن لتطبيق نهجنا لدراسة كيفية ارتباط المحسسات الضوئية بجزيئات الحمض النووي".
دراسة توضح أسباب اضطرابات الصحة العقلية لكبار السن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала