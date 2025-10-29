علماء روس يخففون أعراض التهاب البروستاتا باستخدام "هواء الجبال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251029/علماء-روس-يخففون-أعراض-التهاب-البروستاتا-باستخدام-هواء-الجبال-1106505520.html
علماء روس يخففون أعراض التهاب البروستاتا باستخدام "هواء الجبال"
علماء روس يخففون أعراض التهاب البروستاتا باستخدام "هواء الجبال"
سبوتنيك عربي
أثبت علماء في جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية الروسية، أن استنشاق هواء منخفض الأوكسجين (العلاج بنقص الأوكسجين) يمكن أن يخفف بعض أعراض التهاب البروستاتا... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T07:50+0000
2025-10-29T07:50+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092558277_0:469:2048:1621_1920x0_80_0_0_608b69b9c2bed02e794d308ed1406732.jpg
وخلال التدريب المتقطع، بالتناوب بين 13 و31% من الأوكسجين، انخفض متوسط ​​عدد شكاوى المرضى بشأن هذه الأعراض بنحو ثلاثة أضعاف.ويعدّ التعب والضعف والصداع واكتئاب المزاج من الأعراض الشائعة المرتبطة بالتهاب البروستاتا المزمن، وفقًا لباحثين في جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية الروسية.واقترح متخصصو جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية، بالتعاون مع زملائهم من جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية لطب الأطفال التابعة لوزارة الصحة الروسية، نهجًا غير دوائي للحد من تأثير الأعراض الوهنية لالتهاب البروستاتا المزمن على جودة حياة المرضى.وصرح إسماعيل ميزيف، أحد المشاركين بالبحث: "استخدمنا تمارين تنفس خاصة، حيث تنفس المرضى هواء مشبعًا بالأوكسجين بنسبة منخفضة ثم مرتفعة، محاكين بذلك ظروف الجبال، ثم تشبع الأوكسجين، وقد تبيّن أن هذه التمارين فعالة جدا في مكافحة التعب واللامبالاة المنهكين".وتم تقسيم مرضى التهاب البروستاتا المزمن إلى 3 مجموعات، الأولى تلقت العلاج الدوائي حصريا، والثانية خضعت لتدريب على نقص الأوكسجين ومستوى الأوكسجين الطبيعي، والثالثة تناوبت بين هواء فقير بالأوكسجين وآخر غني بالأوكسجين.وتزيد هذه الطريقة من الفعالية الإجمالية لعلاج التهاب البروستاتا المزمن من خلال معالجة جانبها النفسي الجسدي، ما يُكسر الحلقة المفرغة من الألم والتوتر وزيادة الألم.وخلص ميزيف إلى أن هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث وتُثبت بدقة فعالية العلاج بنقص الأوكسجين في علاج الاضطرابات النفسية الفسيولوجية لدى مرضى التهاب البروستاتا المزمن. وسيُقيّم المتخصصون مستقبلًا النتائج طويلة المدى لهذه الطريقة الجديدة من خلال دراسة استدامة التحسينات المُحققة بعد 6 و12 شهرًا من إتمام الدورة.علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"
https://sarabic.ae/20251025/علاج-جديد-يقضي-على-السرطان-باستخدام-الضوء-1106378740.html
https://sarabic.ae/20251027/زاهي-حواس-لـسبوتنيك-نتطلع-لزيادة-التعاون-العلمي-مع-علماء-الآثار-الروس-1106442969.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092558277_0:277:2048:1813_1920x0_80_0_0_2ed354be906f960dbc004c4e69a57bbe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يخففون أعراض التهاب البروستاتا باستخدام "هواء الجبال"

07:50 GMT 29.10.2025
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
أثبت علماء في جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية الروسية، أن استنشاق هواء منخفض الأوكسجين (العلاج بنقص الأوكسجين) يمكن أن يخفف بعض أعراض التهاب البروستاتا (الضعف والصداع المزمن).
وخلال التدريب المتقطع، بالتناوب بين 13 و31% من الأوكسجين، انخفض متوسط ​​عدد شكاوى المرضى بشأن هذه الأعراض بنحو ثلاثة أضعاف.
ويعدّ التعب والضعف والصداع واكتئاب المزاج من الأعراض الشائعة المرتبطة بالتهاب البروستاتا المزمن، وفقًا لباحثين في جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية الروسية.
وتشير الإحصاءات إلى أن 8-9% من الرجال حول العالم معرضون للإصابة بهذا المرض، والذي قد يكون ناجما عن العدوى والعادات غير الصحية.
واقترح متخصصو جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية، بالتعاون مع زملائهم من جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية لطب الأطفال التابعة لوزارة الصحة الروسية، نهجًا غير دوائي للحد من تأثير الأعراض الوهنية لالتهاب البروستاتا المزمن على جودة حياة المرضى.
سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
مجتمع
علاج جديد يقضي على السرطان باستخدام الضوء
25 أكتوبر, 11:39 GMT

ولتحقيق هذه الغاية، طوّر العلماء برنامجًا تدريبيًا متقطعًا لنقص الأوكسجين وفرط الأوكسجين، بالتناوب بين هواء مشبع بالأوكسجين بنسبة 13% و31% (عند مستوى سطح البحر، تبلغ مستويات الأوكسجين الجوي نحو 21%).

وصرح إسماعيل ميزيف، أحد المشاركين بالبحث: "استخدمنا تمارين تنفس خاصة، حيث تنفس المرضى هواء مشبعًا بالأوكسجين بنسبة منخفضة ثم مرتفعة، محاكين بذلك ظروف الجبال، ثم تشبع الأوكسجين، وقد تبيّن أن هذه التمارين فعالة جدا في مكافحة التعب واللامبالاة المنهكين".
وتم تقسيم مرضى التهاب البروستاتا المزمن إلى 3 مجموعات، الأولى تلقت العلاج الدوائي حصريا، والثانية خضعت لتدريب على نقص الأوكسجين ومستوى الأوكسجين الطبيعي، والثالثة تناوبت بين هواء فقير بالأوكسجين وآخر غني بالأوكسجين.
دكتور زاهي حواس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
زاهي حواس لـ"سبوتنيك": نتطلع لزيادة التعاون العلمي مع علماء الآثار الروس
27 أكتوبر, 11:50 GMT

ونتيجةً لذلك، بقي عدد الشكاوى في المجموعة الأولى ثابتًا تقريبًا، بينما انخفض في الثانية بمقدار النصف، وفي الثالثة بمقدار الثلث، وفقًا لما ذكره ميزيف.

وتزيد هذه الطريقة من الفعالية الإجمالية لعلاج التهاب البروستاتا المزمن من خلال معالجة جانبها النفسي الجسدي، ما يُكسر الحلقة المفرغة من الألم والتوتر وزيادة الألم.
وخلص ميزيف إلى أن هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث وتُثبت بدقة فعالية العلاج بنقص الأوكسجين في علاج الاضطرابات النفسية الفسيولوجية لدى مرضى التهاب البروستاتا المزمن. وسيُقيّم المتخصصون مستقبلًا النتائج طويلة المدى لهذه الطريقة الجديدة من خلال دراسة استدامة التحسينات المُحققة بعد 6 و12 شهرًا من إتمام الدورة.
علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала