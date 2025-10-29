https://sarabic.ae/20251029/علماء-روس-يخففون-أعراض-التهاب-البروستاتا-باستخدام-هواء-الجبال-1106505520.html
علماء روس يخففون أعراض التهاب البروستاتا باستخدام "هواء الجبال"
أثبت علماء في جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية الروسية، أن استنشاق هواء منخفض الأوكسجين (العلاج بنقص الأوكسجين) يمكن أن يخفف بعض أعراض التهاب البروستاتا... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وخلال التدريب المتقطع، بالتناوب بين 13 و31% من الأوكسجين، انخفض متوسط عدد شكاوى المرضى بشأن هذه الأعراض بنحو ثلاثة أضعاف.ويعدّ التعب والضعف والصداع واكتئاب المزاج من الأعراض الشائعة المرتبطة بالتهاب البروستاتا المزمن، وفقًا لباحثين في جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية الروسية.واقترح متخصصو جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية، بالتعاون مع زملائهم من جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية لطب الأطفال التابعة لوزارة الصحة الروسية، نهجًا غير دوائي للحد من تأثير الأعراض الوهنية لالتهاب البروستاتا المزمن على جودة حياة المرضى.وصرح إسماعيل ميزيف، أحد المشاركين بالبحث: "استخدمنا تمارين تنفس خاصة، حيث تنفس المرضى هواء مشبعًا بالأوكسجين بنسبة منخفضة ثم مرتفعة، محاكين بذلك ظروف الجبال، ثم تشبع الأوكسجين، وقد تبيّن أن هذه التمارين فعالة جدا في مكافحة التعب واللامبالاة المنهكين".وتم تقسيم مرضى التهاب البروستاتا المزمن إلى 3 مجموعات، الأولى تلقت العلاج الدوائي حصريا، والثانية خضعت لتدريب على نقص الأوكسجين ومستوى الأوكسجين الطبيعي، والثالثة تناوبت بين هواء فقير بالأوكسجين وآخر غني بالأوكسجين.وتزيد هذه الطريقة من الفعالية الإجمالية لعلاج التهاب البروستاتا المزمن من خلال معالجة جانبها النفسي الجسدي، ما يُكسر الحلقة المفرغة من الألم والتوتر وزيادة الألم.وخلص ميزيف إلى أن هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث وتُثبت بدقة فعالية العلاج بنقص الأوكسجين في علاج الاضطرابات النفسية الفسيولوجية لدى مرضى التهاب البروستاتا المزمن. وسيُقيّم المتخصصون مستقبلًا النتائج طويلة المدى لهذه الطريقة الجديدة من خلال دراسة استدامة التحسينات المُحققة بعد 6 و12 شهرًا من إتمام الدورة.علماء روس يطورون صنفا من القمح "لا يقهر"
أثبت علماء في جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية الروسية، أن استنشاق هواء منخفض الأوكسجين (العلاج بنقص الأوكسجين) يمكن أن يخفف بعض أعراض التهاب البروستاتا (الضعف والصداع المزمن).
وخلال التدريب المتقطع، بالتناوب بين 13 و31% من الأوكسجين، انخفض متوسط عدد شكاوى المرضى بشأن هذه الأعراض بنحو ثلاثة أضعاف.
ويعدّ التعب والضعف والصداع واكتئاب المزاج من الأعراض الشائعة المرتبطة بالتهاب البروستاتا المزمن، وفقًا لباحثين في جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية الروسية.
وتشير الإحصاءات إلى أن 8-9% من الرجال حول العالم معرضون للإصابة بهذا المرض، والذي قد يكون ناجما عن العدوى والعادات غير الصحية.
واقترح متخصصو جامعة غاباردينو- بلقاريا الحكومية، بالتعاون مع زملائهم من جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية لطب الأطفال التابعة لوزارة الصحة الروسية، نهجًا غير دوائي للحد من تأثير الأعراض الوهنية لالتهاب البروستاتا المزمن على جودة حياة المرضى.
ولتحقيق هذه الغاية، طوّر العلماء برنامجًا تدريبيًا متقطعًا لنقص الأوكسجين وفرط الأوكسجين، بالتناوب بين هواء مشبع بالأوكسجين بنسبة 13% و31% (عند مستوى سطح البحر، تبلغ مستويات الأوكسجين الجوي نحو 21%).
وصرح إسماعيل ميزيف، أحد المشاركين بالبحث: "استخدمنا تمارين تنفس خاصة، حيث تنفس المرضى هواء مشبعًا بالأوكسجين بنسبة منخفضة ثم مرتفعة، محاكين بذلك ظروف الجبال، ثم تشبع الأوكسجين، وقد تبيّن أن هذه التمارين فعالة جدا في مكافحة التعب واللامبالاة المنهكين".
وتم تقسيم مرضى التهاب البروستاتا المزمن إلى 3 مجموعات، الأولى تلقت العلاج الدوائي حصريا، والثانية خضعت لتدريب على نقص الأوكسجين ومستوى الأوكسجين الطبيعي، والثالثة تناوبت بين هواء فقير بالأوكسجين وآخر غني بالأوكسجين.
ونتيجةً لذلك، بقي عدد الشكاوى في المجموعة الأولى ثابتًا تقريبًا، بينما انخفض في الثانية بمقدار النصف، وفي الثالثة بمقدار الثلث، وفقًا لما ذكره ميزيف.
وتزيد هذه الطريقة من الفعالية الإجمالية لعلاج التهاب البروستاتا المزمن من خلال معالجة جانبها النفسي الجسدي، ما يُكسر الحلقة المفرغة من الألم والتوتر وزيادة الألم.
وخلص ميزيف إلى أن هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث وتُثبت بدقة فعالية العلاج بنقص الأوكسجين في علاج الاضطرابات النفسية الفسيولوجية لدى مرضى التهاب البروستاتا المزمن. وسيُقيّم المتخصصون مستقبلًا النتائج طويلة المدى لهذه الطريقة الجديدة من خلال دراسة استدامة التحسينات المُحققة بعد 6 و12 شهرًا من إتمام الدورة.