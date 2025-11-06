https://sarabic.ae/20251106/علماء-روس-يكتشفون-مفتاحا-يدخل-الأدوية-النباتية-إلى-خلية-الجسم-1106801090.html

علماء روس يكتشفون "مفتاحا" يدخل الأدوية النباتية إلى خلية الجسم

كشف علماء روس من جامعة سيبيريا الحكومية للطب، عن آلية اختراق مادة مض الخليدونيوم، الدوائية الطبيعية الواعدة، داخل خلايا الجسم، مما يفتح آفاقا لتطوير أدوية...

ويعمل العلماء في مختلف البلدان اليوم على تطوير طرق لتوصيل الأدوية مباشرة إلى العضو المريض أو الخلايا المصابة (على سبيل المثال، إيصال الأدوية المضادة للسرطان إلى الورم).ويساعد ذلك على زيادة فعالية العلاج وتجنّب الحالات التي يتوزع فيها معظم الدواء في أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى آثار جانبية.وأوضح العلماء أن حمض الخليدونيوم، هو أحد هذه الجزيئات، فهذه المادة موجودة في بعض النباتات الطبية، مثل حشيشة اللبن (الشيليدين) والسوسوريا، وهي سهلة التركيب وتتمتع بمجموعة واسعة من الخصائص المفيدة، بما في ذلك الخصائص المضادة للالتهابات، والقدرة على تحفيز تجديد أنسجة العظام وحماية الخلايا العصبية.وقال تيمور نسيبوف، مساعد باحث في قسم علم التشريح العام وعلم الأمراض في جامعة سيبيريا للطب: "باستخدام النمذجة الحاسوبية، قمنا بتحليل عشرات من بروتينات النقل البشرية، وبطرق الالتحام الجزيئي والديناميكيات الجزيئية، اختبرنا كيف يرتبط حمض الخلِيدونيك بكل بروتين، وحاكينا هذه العملية، ثم في المختبر، أضفنا الحمض إلى مزرعة الخلايا، ومن خلال الكروماتوغرافيا عالية الدقة أكدنا أن الخلايا تمتص هذه المادة بالفعل".وأشار الباحث إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها تشكل أساسًا لمزيد من الأبحاث الأساسية حول آليات النقل والفعالية العلاجية لحمض الخلِيدونيك. ومن المخطط في المستقبل القريب إجراء محاكاة حاسوبية أكثر تعقيدًا لدراسة حركة الحمض عبر الغشاء بالتفصيل، ثم تأكيد دور كل بروتين من البروتينات المرشحة تجريبيًا في المختبر.علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطانعلماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية

