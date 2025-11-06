علماء روس يكتشفون "مفتاحا" يدخل الأدوية النباتية إلى خلية الجسم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251106/علماء-روس-يكتشفون-مفتاحا-يدخل-الأدوية-النباتية-إلى-خلية-الجسم-1106801090.html
علماء روس يكتشفون "مفتاحا" يدخل الأدوية النباتية إلى خلية الجسم
علماء روس يكتشفون "مفتاحا" يدخل الأدوية النباتية إلى خلية الجسم
سبوتنيك عربي
كشف علماء روس من جامعة سيبيريا الحكومية للطب، عن آلية اختراق مادة مض الخليدونيوم، الدوائية الطبيعية الواعدة، داخل خلايا الجسم، مما يفتح آفاقا لتطوير أدوية... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T12:51+0000
2025-11-06T12:51+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/13/1079216060_0:335:2924:1980_1920x0_80_0_0_3e32d1f40ba8ecbe9879e0ebdd120cd4.jpg
ويعمل العلماء في مختلف البلدان اليوم على تطوير طرق لتوصيل الأدوية مباشرة إلى العضو المريض أو الخلايا المصابة (على سبيل المثال، إيصال الأدوية المضادة للسرطان إلى الورم).ويساعد ذلك على زيادة فعالية العلاج وتجنّب الحالات التي يتوزع فيها معظم الدواء في أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى آثار جانبية.وأوضح العلماء أن حمض الخليدونيوم، هو أحد هذه الجزيئات، فهذه المادة موجودة في بعض النباتات الطبية، مثل حشيشة اللبن (الشيليدين) والسوسوريا، وهي سهلة التركيب وتتمتع بمجموعة واسعة من الخصائص المفيدة، بما في ذلك الخصائص المضادة للالتهابات، والقدرة على تحفيز تجديد أنسجة العظام وحماية الخلايا العصبية.وقال تيمور نسيبوف، مساعد باحث في قسم علم التشريح العام وعلم الأمراض في جامعة سيبيريا للطب: "باستخدام النمذجة الحاسوبية، قمنا بتحليل عشرات من بروتينات النقل البشرية، وبطرق الالتحام الجزيئي والديناميكيات الجزيئية، اختبرنا كيف يرتبط حمض الخلِيدونيك بكل بروتين، وحاكينا هذه العملية، ثم في المختبر، أضفنا الحمض إلى مزرعة الخلايا، ومن خلال الكروماتوغرافيا عالية الدقة أكدنا أن الخلايا تمتص هذه المادة بالفعل".وأشار الباحث إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها تشكل أساسًا لمزيد من الأبحاث الأساسية حول آليات النقل والفعالية العلاجية لحمض الخلِيدونيك. ومن المخطط في المستقبل القريب إجراء محاكاة حاسوبية أكثر تعقيدًا لدراسة حركة الحمض عبر الغشاء بالتفصيل، ثم تأكيد دور كل بروتين من البروتينات المرشحة تجريبيًا في المختبر.علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطانعلماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية
https://sarabic.ae/20251105/تتحلل-ذاتيا-علماء-روس-يطورون-مادة-بلاستيكية-مصنوعة-من-النباتات-1106762314.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/13/1079216060_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_2d6de4952b17b3ffa7978e4392b6bd15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يكتشفون "مفتاحا" يدخل الأدوية النباتية إلى خلية الجسم

12:51 GMT 06.11.2025
© Photo / unsplash/Joel Filipeخلية بشرية
خلية بشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Photo / unsplash/Joel Filipe
تابعنا عبر
كشف علماء روس من جامعة سيبيريا الحكومية للطب، عن آلية اختراق مادة مض الخليدونيوم، الدوائية الطبيعية الواعدة، داخل خلايا الجسم، مما يفتح آفاقا لتطوير أدوية جديدة فعالة.
ويعمل العلماء في مختلف البلدان اليوم على تطوير طرق لتوصيل الأدوية مباشرة إلى العضو المريض أو الخلايا المصابة (على سبيل المثال، إيصال الأدوية المضادة للسرطان إلى الورم).
ويساعد ذلك على زيادة فعالية العلاج وتجنّب الحالات التي يتوزع فيها معظم الدواء في أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى آثار جانبية.
ولهذا الغرض، يدرس العلماء بنشاط ما يُعرف بـ"الجزيئات الصغيرة"، وهي مركبات عضوية نشطة بيولوجيا، ذات كتلة جزيئية منخفضة، وتكمن ميزتها الرئيسية في قدرتها على اختراق أغشية الخلايا بفعالية، والتأثير على الأهداف داخل الخلايا بأقل سمّية ممكنة حتى عند الجرعات العالية، كما أوضح علماء جامعة سيبيريا الحكومية للطب.
وأوضح العلماء أن حمض الخليدونيوم، هو أحد هذه الجزيئات، فهذه المادة موجودة في بعض النباتات الطبية، مثل حشيشة اللبن (الشيليدين) والسوسوريا، وهي سهلة التركيب وتتمتع بمجموعة واسعة من الخصائص المفيدة، بما في ذلك الخصائص المضادة للالتهابات، والقدرة على تحفيز تجديد أنسجة العظام وحماية الخلايا العصبية.
قطع بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
مجتمع
تتحلل ذاتيا... علماء روس يطورون مادة بلاستيكية مصنوعة من النباتات
أمس, 11:53 GMT

وقد حدد الباحثون في الجامعة، ثلاثة بروتينات عابر للأغشية مرشحة ويمكنها، وفقًا للحسابات، نقل حمض الخلِيدونيوم بشكل انتقائي، وأجروا تجارب على خلايا سرطان غدة الثدي البشرية ووجدوا أنه خلال أربع ساعات من الزراعة، تمتص الخلايا معظم الحمض من السائل بين الخلايا.

وقال تيمور نسيبوف، مساعد باحث في قسم علم التشريح العام وعلم الأمراض في جامعة سيبيريا للطب: "باستخدام النمذجة الحاسوبية، قمنا بتحليل عشرات من بروتينات النقل البشرية، وبطرق الالتحام الجزيئي والديناميكيات الجزيئية، اختبرنا كيف يرتبط حمض الخلِيدونيك بكل بروتين، وحاكينا هذه العملية، ثم في المختبر، أضفنا الحمض إلى مزرعة الخلايا، ومن خلال الكروماتوغرافيا عالية الدقة أكدنا أن الخلايا تمتص هذه المادة بالفعل".
وأشار الباحث إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها تشكل أساسًا لمزيد من الأبحاث الأساسية حول آليات النقل والفعالية العلاجية لحمض الخلِيدونيك. ومن المخطط في المستقبل القريب إجراء محاكاة حاسوبية أكثر تعقيدًا لدراسة حركة الحمض عبر الغشاء بالتفصيل، ثم تأكيد دور كل بروتين من البروتينات المرشحة تجريبيًا في المختبر.
علماء روس يبتكرون تقنية تسهم في تسريع اكتشاف أدوية فعالة ضد السرطان
علماء روس يطورون طريقة جديدة لإنتاج المواد المستخدمة في أجهزة الأشعة السينية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала