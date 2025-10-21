https://sarabic.ae/20251021/علماء-روس-يطورون-دوائر-فوتونية-لتقنيات-اتصالات-الجيل-السادس-والشبكات-العصبية-المستقبلية-1106255197.html
علماء روس يطورون دوائر فوتونية لتقنيات اتصالات الجيل السادس والشبكات العصبية المستقبلية
علماء روس يطورون دوائر فوتونية لتقنيات اتصالات الجيل السادس والشبكات العصبية المستقبلية
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثون من موسكو مكونات فوتونية متكاملة موفرة للطاقة تعمل في نطاق الترددات دون التيراهرتز، تبشر هذه العناصر بإحداث ثورة في اتصالات الجيل السادس (6G)... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T17:46+0000
2025-10-21T17:46+0000
2025-10-21T17:46+0000
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
علماء روس
الجيل السادس
شبكات اتصالات
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106256695_0:104:3072:1831_1920x0_80_0_0_7a9c6be5aa2fd508fe883a8eba4dc6f4.jpg
طور علماء روس من معهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية "إم إي آي تي" (MْEIT)، وجامعة موسكو الحكومية التربوية "إم بي جي أو" (MPGU)، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا "ميسيس" (MeSeS)، ومركز أبحاث مركز التكنولوجيا، عناصر أساسية لدوائر فوتونية متكاملة تعمل في نطاق الترددات دون التيراهرتز، وهو أمر بالغ الأهمية لأنظمة اتصالات الجيل السادس من الجيل التالي والشبكات العصبية الاصطناعية. يركز البحث على مُخففات غير مستهلكة للطاقة، تعمل على ضبط سعة الإشارة في النطاق 126.5-145.5 جيجاهرتز.يتمثل جوهر هذا التطور في استخدام مادة تغيير الطور الجرمانيوم-الأنتيمون-التيلوريوم "جي إس تي اي" (GST)، المشهورة بتطبيقاتها في فوتونيات الأشعة تحت الحمراء. كشفت التجارب عن فرق يزيد عن 10 ديسيبل في امتصاص الإشارة بين حالتي الجرمانيوم-الأنتيمون-التيلوريوم غير المتبلورة والبلورية في نطاق الترددات دون تيراهرتز، ما يتيح التحكم الدقيق في الإشارات الفوتونية. يجري التطوير بموجب منحة من مؤسسة العلوم الروسية، ويشمل تعاونا مع شركاء صناعيين لتحسين تقنيات التصنيع لإنتاج واسع النطاق. يضع هذا العمل الرائد البحث الروسي في طليعة الابتكار في مجال الفوتونيات والاتصالات، واعدا بتأثيرات تحويلية على شبكات الاتصالات المستقبلية والحوسبة العصبية الشكلية. علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبرعلماء روس يرصدون اضطرابا في المجال المغناطيسي للأرض
https://sarabic.ae/20251020/هل-الزمن-حقيقي-أم-مجرد-وهم؟-دراسة-تستكشف-طبيعة-الزمكان-في-الفيزياء-الحديثة-1106220474.html
https://sarabic.ae/20251015/علماء-روس-يطورون-ذكاء-اصطناعيا-قادرا-على-ترجمة-الهيروغليفية-المصرية-القديمة-1106025678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106256695_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e025fd475b28cf0f65949d5395fde696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, علماء روس, الجيل السادس, شبكات اتصالات
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, علماء روس, الجيل السادس, شبكات اتصالات
علماء روس يطورون دوائر فوتونية لتقنيات اتصالات الجيل السادس والشبكات العصبية المستقبلية
ابتكر باحثون من موسكو مكونات فوتونية متكاملة موفرة للطاقة تعمل في نطاق الترددات دون التيراهرتز، تبشر هذه العناصر بإحداث ثورة في اتصالات الجيل السادس (6G) وحوسبة الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الحسابات الفورية دون الحاجة إلى تخزين البيانات، وتدعم هذه التقنية، القائمة على مواد تعتمد تغيير الطور، أجهزة أسرع وأبسط وأقل تكلفة.
طور علماء روس من معهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية "إم إي آي تي" (MْEIT)، وجامعة موسكو الحكومية التربوية "إم بي جي أو" (MPGU)، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا "ميسيس" (MeSeS)، ومركز أبحاث مركز التكنولوجيا، عناصر أساسية لدوائر فوتونية متكاملة تعمل في نطاق الترددات دون التيراهرتز، وهو أمر بالغ الأهمية لأنظمة اتصالات الجيل السادس من الجيل التالي والشبكات العصبية الاصطناعية.
يركز البحث على مُخففات غير مستهلكة للطاقة، تعمل على ضبط سعة الإشارة في النطاق 126.5-145.5 جيجاهرتز.
وبخلاف الإلكترونيات التقليدية، تجري هذه المكونات الفوتونية حسابات ضرب المتجهات "وهي العمليات الأساسية في الشبكات العصبية"، مباشرة ضمن نطاق التردد العالي، يلغي هذا النهج الحاجة إلى تحويل الإشارات بين الأشكال الضوئية والكهربائية، ما يقلل بشكل كبير من التعقيد وتكاليف التصنيع.
يتمثل جوهر هذا التطور في استخدام مادة تغيير الطور الجرمانيوم-الأنتيمون-التيلوريوم "جي إس تي اي" (GST)، المشهورة بتطبيقاتها في فوتونيات الأشعة تحت الحمراء.
كشفت التجارب عن فرق يزيد عن 10 ديسيبل في امتصاص الإشارة بين حالتي الجرمانيوم-الأنتيمون-التيلوريوم غير المتبلورة والبلورية في نطاق الترددات دون تيراهرتز، ما يتيح التحكم الدقيق في الإشارات الفوتونية.
ويؤكد قادة المشروع أن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية لشبكات الجيل السادس سيعزز سرعات نقل البيانات مع خفض معدلات خطأ القناة، علاوة على ذلك، سيحسن تخصيص الموارد التكيفي المدار بالذكاء الاصطناعي حركة مرور الشبكة في الوقت الفعلي، ما يعزز الموثوقية والكفاءة.
يجري التطوير بموجب منحة من مؤسسة العلوم الروسية، ويشمل تعاونا مع شركاء صناعيين لتحسين تقنيات التصنيع لإنتاج واسع النطاق.
يضع هذا العمل الرائد البحث الروسي في طليعة الابتكار في مجال الفوتونيات والاتصالات، واعدا بتأثيرات تحويلية على شبكات الاتصالات المستقبلية والحوسبة العصبية الشكلية.