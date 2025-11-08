عربي
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون عبوات تغليف من نفايات معالجة الأسماك قابلة للتحلل ذاتيا
علماء روس يطورون عبوات تغليف من نفايات معالجة الأسماك قابلة للتحلل ذاتيا
طوّر علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم وجامعة سيبيريا الفيدرالية، تغليفًا غذائيًا مبتكرًا قابلًا للتحلل الحيوي،... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
وتحمي هذه المادة الجديدة الطعام من الرطوبة والميكروبات والتلف، مع كونها صديقة للبيئة وآمنة للمستهلكين، ويقدم هذا الاكتشاف بديلًا للتغليف البلاستيكي التقليدي، ويساعد في الحد من التلوث البيئي.ويمثل تغليف المواد الغذائية ما يقرب من نصف إنتاج البلاستيك الصناعي عالميًا، ويستخدم جزء كبير منه في تغليف المواد سريعة التلف مثل اللحوم ومنتجات الألبان. مع ذلك، عادة ما تكون مدة استخدام البلاستيك التقليدي المشتق من البترول قصيرة، إلا أنه يبقى في البيئة لعقود أو قرون، مسببًا تلوثًا واسع النطاق. في المقابل، يلبي البلاستيك الحيوي الذي ابتكره الفريق البحثي، أهداف السلامة البيئية والغذائية، حسب ماورد في موقع بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا".وصمم العلماء الروس أغشية شفافة أحادية الطبقة ذات أسطح ناعمة وخالية من العيوب، تلبي المعايير المحلية "غوست" (GOST) والدولية الصارمة لتغليف المواد الغذائية. ويَعِدُ التغليف البلاستيكي الحيوي الجديد بتقليل التلوث البلاستيكي بشكل كبير، مع ضمان سلامة الغذاء.ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزلروسيا تطور ألواحا شمسية خاصة لاستكشاف الفضاء
طوّر علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم وجامعة سيبيريا الفيدرالية، تغليفًا غذائيًا مبتكرًا قابلًا للتحلل الحيوي، مصنوعًا من البلاستيك الحيوي المستخلص من نفايات معالجة الأسماك.
وتحمي هذه المادة الجديدة الطعام من الرطوبة والميكروبات والتلف، مع كونها صديقة للبيئة وآمنة للمستهلكين، ويقدم هذا الاكتشاف بديلًا للتغليف البلاستيكي التقليدي، ويساعد في الحد من التلوث البيئي.
ويمثل تغليف المواد الغذائية ما يقرب من نصف إنتاج البلاستيك الصناعي عالميًا، ويستخدم جزء كبير منه في تغليف المواد سريعة التلف مثل اللحوم ومنتجات الألبان. مع ذلك، عادة ما تكون مدة استخدام البلاستيك التقليدي المشتق من البترول قصيرة، إلا أنه يبقى في البيئة لعقود أو قرون، مسببًا تلوثًا واسع النطاق.
في المقابل، يلبي البلاستيك الحيوي الذي ابتكره الفريق البحثي، أهداف السلامة البيئية والغذائية، حسب ماورد في موقع بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا".

إذ ابتكر العلماء تغليفا غذائيا جديدا مصنوعا من البلاستيك الحيوي المنتج باستخدام نفايات الدهون الناتجة عن معالجة الأسماك. تتحلل هذه المادة المعروفة باسم "بولي-3-هيدروكسي بيوتيرات"، بشكل طبيعي إلى ثاني أكسيد الكربون والماء من خلال النشاط الميكروبي، دون أن تسبب أي ضرر للنظم البيئية أو البشر.

قرش أبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
مجتمع
علماء يسجلون أول صوت يصدر عن أسماك القرش
26 مارس, 09:25 GMT
وصمم العلماء الروس أغشية شفافة أحادية الطبقة ذات أسطح ناعمة وخالية من العيوب، تلبي المعايير المحلية "غوست" (GOST) والدولية الصارمة لتغليف المواد الغذائية.

تحمي هذه الأغشية المواد الغذائية بفعالية من الغبار والرطوبة والجفاف والتلوث الميكروبي دون إطلاق مواد ضارة أو التأثير على الطعم والرائحة. علاوة على ذلك، تُثبط طبيعتها الكارهة للماء نمو البكتيريا، وهي ميزة أساسية أثبتتها الاختبارات المعملية، التي استمرت 72 ساعة، والتي أظهرت انخفاضا كبيرا في البكتيريا الشائعة في اللحوم ومنتجات الألبان.

ويَعِدُ التغليف البلاستيكي الحيوي الجديد بتقليل التلوث البلاستيكي بشكل كبير، مع ضمان سلامة الغذاء.
ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزل
روسيا تطور ألواحا شمسية خاصة لاستكشاف الفضاء
