ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزل
ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزل
طوّر علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية الروسية أساسا لتحديد تركيز حمض إل-أرجينين وهو حمض أميني يصنف على أنه من الأحماض الأمينية النصف أساسية الغنية بعنصر...
وأوضح العلماء انه حتى الآن كان تحديد تركيز إل-أرجينين بدقة يجرى في المختبرات باستخدام طرق الكروماتوغرافيا، ويمكن استخدام الطرق الكيميائية المناعية لتحديد التركيز بسرعة في المنزل. تتطلب هذه الاختبارات أجسامًا مضادة ينتجها الجهاز المناعي لحيوانات المختبر، ما يجعل العملية تستغرق وقتًا طويلاً وتكلف الكثير، وأضاف العلماء أن "الأرجينين في صورته الحرة، يُعدّ مصدرًا لأكسيد النيتريك، الذي ينظّم ضغط الدم ويؤثّر على انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية".واقترح علماء جامعة ساراتوف الحكومية حلا جديدا يتمثل بمستقبل صناعي كيميائي يتم انشاؤه في أنبوب اختبار.وقال بافيل بيدنكو، الباحث البارز في معهد الكيمياء في جامعة ساراتوف الحكومية: "بالمقارنة مع البوليمرات الكلاسيكية، توفر البروتينات المطبوعة عددًا من المزايا: طريقة إنتاج صديقة للبيئة للغاية، وطريقة تنقية سهلة وعالية الإنتاجية، والقدرة على تصميم مثل هذا الأساس افتراضيًا دون دراسات تجريبية مكثفة".إل-أرجينين، هو حمض أميني أساسي في جسم الإنسان، وهو أحد مكونات البروتينات ويشكل نحو 85 في المئة من "منظمات" بنية جزيء الحمض النووي.دواء إل-أرجينين يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية و مرض الشرايين المحيطية.
ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزل
طوّر علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية الروسية أساسا لتحديد تركيز حمض إل-أرجينين وهو حمض أميني يصنف على أنه من الأحماض الأمينية النصف أساسية الغنية بعنصر النيتروجين والتي لا يستطيع جسم الإنسان توليدها بنفسه.
وأوضح العلماء انه حتى الآن كان تحديد تركيز إل-أرجينين بدقة يجرى في المختبرات باستخدام طرق الكروماتوغرافيا، ويمكن استخدام الطرق الكيميائية المناعية لتحديد التركيز بسرعة في المنزل. تتطلب هذه الاختبارات أجسامًا مضادة ينتجها الجهاز المناعي لحيوانات المختبر، ما يجعل العملية تستغرق وقتًا طويلاً وتكلف الكثير، وأضاف العلماء أن "الأرجينين في صورته الحرة، يُعدّ مصدرًا لأكسيد النيتريك، الذي ينظّم ضغط الدم ويؤثّر على انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية".
وأكد العلماء أن "جسم البالغين ينتج إل-أرجينين بكميات قليلة، بينما لا ينتجه الأطفال وكبار السن عمليا. لذلك، من الضروري تعويض توازنه من الخارج، من خلال الأطعمة الغنية بهذا الحمض الأميني، مثل الصنوبر وبذور اليقطين والفاصولياء، أو من خلال المكملات الغذائية المتخصصة".
واقترح علماء
جامعة ساراتوف الحكومية حلا جديدا يتمثل بمستقبل صناعي كيميائي يتم انشاؤه في أنبوب اختبار.
وقال بافيل بيدنكو، الباحث البارز في معهد الكيمياء في جامعة ساراتوف
الحكومية: "بالمقارنة مع البوليمرات الكلاسيكية، توفر البروتينات المطبوعة عددًا من المزايا: طريقة إنتاج صديقة للبيئة للغاية، وطريقة تنقية سهلة وعالية الإنتاجية، والقدرة على تصميم مثل هذا الأساس افتراضيًا دون دراسات تجريبية مكثفة".
وأضاف أنه يمكن استخدام البروتينات المطبوعة لإنشاء مجموعات اختبار يمكن تخزينها واستخدامها منزليا، ومن التطبيقات المحتملة الأخرى لهذا التطور تقييم جودة المياه الخام، حيث يخزن البولميرالمطبوع الناتج بصمة أحد أخطر السموم - ميكروسيستين-إل آر، وهو منتج من البكتيريا الزرقاء.
إل-أرجينين، هو حمض أميني أساسي في جسم الإنسان، وهو أحد مكونات البروتينات ويشكل نحو 85 في المئة من "منظمات" بنية جزيء الحمض النووي.
دواء إل-أرجينين يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية و مرض الشرايين المحيطية.