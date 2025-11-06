ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
13:03 GMT
1 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/ابتكار-روسي-لفحص-المكملات-الغذائية-في-المنزل-1106795899.html
ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزل
ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزل
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية الروسية أساسا لتحديد تركيز حمض إل-أرجينين وهو حمض أميني يصنف على أنه من الأحماض الأمينية النصف أساسية الغنية بعنصر... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T11:26+0000
2025-11-06T11:26+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1f/1049716027_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26fddf11d6bb8f7b5abc2817c03e76a3.jpg
وأوضح العلماء انه حتى الآن كان تحديد تركيز إل-أرجينين بدقة يجرى في المختبرات باستخدام طرق الكروماتوغرافيا، ويمكن استخدام الطرق الكيميائية المناعية لتحديد التركيز بسرعة في المنزل. تتطلب هذه الاختبارات أجسامًا مضادة ينتجها الجهاز المناعي لحيوانات المختبر، ما يجعل العملية تستغرق وقتًا طويلاً وتكلف الكثير، وأضاف العلماء أن "الأرجينين في صورته الحرة، يُعدّ مصدرًا لأكسيد النيتريك، الذي ينظّم ضغط الدم ويؤثّر على انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية".واقترح علماء جامعة ساراتوف الحكومية حلا جديدا يتمثل بمستقبل صناعي كيميائي يتم انشاؤه في أنبوب اختبار.وقال بافيل بيدنكو، الباحث البارز في معهد الكيمياء في جامعة ساراتوف الحكومية: "بالمقارنة مع البوليمرات الكلاسيكية، توفر البروتينات المطبوعة عددًا من المزايا: طريقة إنتاج صديقة للبيئة للغاية، وطريقة تنقية سهلة وعالية الإنتاجية، والقدرة على تصميم مثل هذا الأساس افتراضيًا دون دراسات تجريبية مكثفة".إل-أرجينين، هو حمض أميني أساسي في جسم الإنسان، وهو أحد مكونات البروتينات ويشكل نحو 85 في المئة من "منظمات" بنية جزيء الحمض النووي.دواء إل-أرجينين يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية و مرض الشرايين المحيطية.علاج جديد يقضي على السرطان باستخدام الضوءعلماء روس يطورون دوائر فوتونية لتقنيات اتصالات الجيل السادس والشبكات العصبية المستقبلية
https://sarabic.ae/20251105/شركات-روسية-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-في-معرض-أديبك-في-أبو-ظبي-1106762546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1f/1049716027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2142d071b9a0b947e16c494470d55bc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

ابتكار روسي لفحص المكملات الغذائية في المنزل

11:26 GMT 06.11.2025
© Photo / pixabay/Arcaionمكملات غذائية متنوعة
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Photo / pixabay/Arcaion
تابعنا عبر
طوّر علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية الروسية أساسا لتحديد تركيز حمض إل-أرجينين وهو حمض أميني يصنف على أنه من الأحماض الأمينية النصف أساسية الغنية بعنصر النيتروجين والتي لا يستطيع جسم الإنسان توليدها بنفسه.
وأوضح العلماء انه حتى الآن كان تحديد تركيز إل-أرجينين بدقة يجرى في المختبرات باستخدام طرق الكروماتوغرافيا، ويمكن استخدام الطرق الكيميائية المناعية لتحديد التركيز بسرعة في المنزل. تتطلب هذه الاختبارات أجسامًا مضادة ينتجها الجهاز المناعي لحيوانات المختبر، ما يجعل العملية تستغرق وقتًا طويلاً وتكلف الكثير، وأضاف العلماء أن "الأرجينين في صورته الحرة، يُعدّ مصدرًا لأكسيد النيتريك، الذي ينظّم ضغط الدم ويؤثّر على انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية".

وأكد العلماء أن "جسم البالغين ينتج إل-أرجينين بكميات قليلة، بينما لا ينتجه الأطفال وكبار السن عمليا. لذلك، من الضروري تعويض توازنه من الخارج، من خلال الأطعمة الغنية بهذا الحمض الأميني، مثل الصنوبر وبذور اليقطين والفاصولياء، أو من خلال المكملات الغذائية المتخصصة".

واقترح علماء جامعة ساراتوف الحكومية حلا جديدا يتمثل بمستقبل صناعي كيميائي يتم انشاؤه في أنبوب اختبار.
شعار صنع في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي
أمس, 12:16 GMT
وقال بافيل بيدنكو، الباحث البارز في معهد الكيمياء في جامعة ساراتوف الحكومية: "بالمقارنة مع البوليمرات الكلاسيكية، توفر البروتينات المطبوعة عددًا من المزايا: طريقة إنتاج صديقة للبيئة للغاية، وطريقة تنقية سهلة وعالية الإنتاجية، والقدرة على تصميم مثل هذا الأساس افتراضيًا دون دراسات تجريبية مكثفة".

وأضاف أنه يمكن استخدام البروتينات المطبوعة لإنشاء مجموعات اختبار يمكن تخزينها واستخدامها منزليا، ومن التطبيقات المحتملة الأخرى لهذا التطور تقييم جودة المياه الخام، حيث يخزن البولميرالمطبوع الناتج بصمة أحد أخطر السموم - ميكروسيستين-إل آر، وهو منتج من البكتيريا الزرقاء.

إل-أرجينين، هو حمض أميني أساسي في جسم الإنسان، وهو أحد مكونات البروتينات ويشكل نحو 85 في المئة من "منظمات" بنية جزيء الحمض النووي.
دواء إل-أرجينين يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية و مرض الشرايين المحيطية.
علاج جديد يقضي على السرطان باستخدام الضوء
علماء روس يطورون دوائر فوتونية لتقنيات اتصالات الجيل السادس والشبكات العصبية المستقبلية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала