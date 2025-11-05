https://sarabic.ae/20251105/شركات-روسية-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-في-معرض-أديبك-في-أبو-ظبي-1106762546.html
شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي
سبوتنيك عربي
2025-11-05T12:16+0000
2025-11-05T12:16+0000
2025-11-05T12:16+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/15/1098026651_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_4eee5e3221df2523f614b890017d960c.jpg
وجاء في بيان مركز التصدير الروسي: "تشارك هذا العام 35 شركة روسية في المعرض الجماعي، حيث تعرض أحدث الحلول في مجالات الطاقة والهندسة والهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات. وتبلغ مساحة الجناح الإجمالية نحو 300 متر مربع".وأكد المركز أن الجناح الوطني "صنع في روسيا" يحظى باهتمام كبير من زوار المعرض، مما يعكس نمو الاعتراف الدولي المستمر بالحلول الروسية في قطاع الطاقة.وأشار المركز إلى أنه يقدم دعما شاملا للمشاركين، يشمل تمويل 100% من تكاليف استئجار المساحات للفعاليات التجارية، وإنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة والتنظيم، كما يجري المركز بحثا مستهدفا عن شركاء محتملين ويدعمهم في كل مرحلة.ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة في إي بي) مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير"."صنع في روسيا"... شركات تكنولوجية روسية تشارك في معرض "جيتكس" بدبي"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
https://sarabic.ae/20251021/صنع-في-روسيا-صور-لافتتاح-المعرض-المرافق-لأعمال-المنتدى-الدولي-للتصدير-في-موسكو-1106240488.html
أفاد مركز التصدير الروسي (مجموعة في إي بي) بأن معرض "أديبك" الدولي للطاقة ومعرض "الطاقة الروسية" انطلقا يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني في أبو ظبي، حيث ينظم المركز الجناح الوطني الروسي تحت علامة "صنع في روسيا".
وجاء في بيان مركز التصدير الروسي: "تشارك هذا العام 35 شركة روسية في المعرض الجماعي، حيث تعرض أحدث الحلول في مجالات الطاقة والهندسة والهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات. وتبلغ مساحة الجناح الإجمالية نحو 300 متر مربع".
وخطط مركز التصدير الروسي لأكثر من 250 لقاء عمل للشركات المشاركة مع شركاء دوليين ومشترين محتملين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يتزايد الطلب على التكنولوجيا والمعدات الطاقوية المتقدمة.
وأكد المركز أن الجناح الوطني "صنع في روسيا" يحظى باهتمام كبير من زوار المعرض، مما يعكس نمو الاعتراف الدولي المستمر بالحلول الروسية في قطاع الطاقة.
وأشار المركز إلى أنه يقدم دعما شاملا للمشاركين، يشمل تمويل 100% من تكاليف استئجار المساحات للفعاليات التجارية، وإنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة والتنظيم، كما يجري المركز بحثا مستهدفا عن شركاء محتملين ويدعمهم في كل مرحلة.
ويتوفر جدول المهمات التجارية والمعارض الدولية التي يمكن للمصدرين المشاركة فيها بدعم المركز عبر صفحة "الفعاليات" على المنصة الرقمية الحكومية "تصديري".
ويعد مركز التصدير الروسي (مجموعة في إي بي) مؤسسة حكومية تدعم التصدير غير الخام وغير الطاقوي
، ويقدم مساعدات مالية وغير مالية للشركات في مختلف القطاعات خلال جميع مراحل الدخول إلى الأسواق الدولية، في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".